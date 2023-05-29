《華爾街日報》：美國主導的「印太經濟框架」取得初步勝利

美國積極拉攏印太地區盟友有成，以半導體為首的供應鏈開始擴大，攜手13個亞太地區國家。其中，成員國已經收緊「核心半導體設備及其零件」向中國出口。未來台灣將積極倡議加入《印太經濟繁榮框架》（IPEF）發揮區域政治的關鍵影響力。

美國主導的「印太經濟框架」取得初步勝利

美國已經攜手其它13個亞太地區國家，擴大供應鏈合作。《華爾街日報》分析指出，美中關係日益緊張下，由美國帶頭的新亞太經濟倡議取得初步勝利。

IPEF可以處理供應鏈韌性和出口管制等的問題，化解競爭領域的紛爭，有望以舊有條約，再以不曾有過的方式，將亞洲主要經濟體納入美國勢力範圍，彈性更大範圍也更廣。

這一項供應鏈協議是《印太經濟繁榮框架》（IPEF），協議中牽涉到數位貿易、再生能源還有相關稅收等問題，層面相當廣泛。參與成員國包含：美國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、印度、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、汶萊和斐濟。

印度－太平洋經濟框架（IPEF）：美國等13個印太地區國家於2022年5月23日在日本東京正式啟動的經濟合作機制，由美國總統拜登於2021年10月舉行的東亞峰會上提出，創始成員國占世界GDP的40%。

美國商務部長吉娜雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國希望在今（2023）年11月的亞太經濟合作組織（APEC）前結束整個IPEF談判，美國總統拜登（Biden）將主持這次峰會。

值得注意的是，協議中談及了半導體短缺、供應鏈中斷等問題。雷蒙多說：「我們在疫情後……了解到全球供應鏈多麼盤根錯節。」他還舉例，馬來西亞停工導致，供應鏈中斷，使得美國密西根州的汽車工廠跟著停擺。

日本跟著美國，反對派憂心地緣局勢瞬變

不過，這一項《印太經濟繁榮框架》仍受到許多質疑。《金融時報》引述許多該國業內人士指出，這一項協議，亞洲國家無法參與美國市場，此外美國在此架構上的經濟利益，是否可以抵消對抗中國帶來的風險，仍未可知。

《印太經濟繁榮框架》前身是2016年簽署的《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)，但美國前總統川普（Donald Trump）於次年讓美國退出了該協定。

關鍵零組件還是在半導體。《金融時報》報導指出，近日日本收緊對半導體設備的出口，但是受影響的企業已經超過日本政府當初估計的範圍，而美國仍向其施壓，要求日本推出更嚴厲的管制措施。

業內人士甚至直言，美國國內不確定、不穩定的政治正確風向，讓他們不願意把所有的賭注押在「在日親美派」身上。日立（Hitachi）社長小島啓二（Keiji Kojima）指出，「友岸外包」（friend-shoring）的概念是把生產轉移至地緣政治友邦。

他表示：「地緣政治力量的天平不斷此消彼長，你怎麼知道今天的朋友永遠都會是我們的朋友？」

至於台灣方面，北美洲台灣商會聯合總會吳東昇總會長於日前指出，一直以來的訴求是促進台美經貿，支持台灣加入印太經濟架構之中，與推行台美稅務協議。特別是幫助台灣、台商們避免雙重課稅的問題。

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核稿編輯：翁世航