想進入電動車充電站產業賺熱錢，除了相關學經歷你還需要具備三種能力
我們想讓你知道的是
電動車充電基礎建設重要性如同人體的血管，包含充電站的建置、維護與營運，提供車主充電服務。這個領域沒有動力電池產業變化步調那麼快，卻也是電動車產業裡不可或缺的一環。來這裡工作需要具備什麼能力呢？
文：朱禮佑（一位電動車鐵粉，熱情參與電動車帶來的交通工具革命。非本科出身，義無反顧投入電動巴士、電動共享汽車產業工作十餘年，具扎實的電動車充電站網路建置經驗並研究電動車服務商業模式，時常勉勵後進投入電動車領域工作。現擔任電動車品牌公共充電網路專案負責人及綠學院綠色帶路人）
最近聽說綠學院要約一家電動車充電站品牌的創辦人見面，喬了很久都喬不到時間，這不是因為對方看不起綠學院，而是因為這個業界的人都太忙啦！綠色產業也鬧人才荒，卻因剛好在風口上，工作堆到天花板，怎麼做也做不完，周末都在加班，要寫文章只好犧牲睡眠時間。
看到這裡如果你夠敏銳，就知道未來轉換跑道的產業落點在哪裡了。
電動車充電基礎建設重要性如同人體的血管，包含充電站的建置、維護與營運，提供車主充電服務。這個領域沒有動力電池產業變化步調那麼快，卻也是電動車產業裡不可或缺的一環。來這裡工作需要具備什麼能力呢？
具備三種能力讓你順利拿到聘書
一般來說，要進入電動車充電基礎建設領域工作，最好具備相關學經歷或背景，例如就讀電機、電⼦等相關科系或相關的⼯作經驗。這個領域牽涉機電專業，如果不理解簡單的電學，工作起來就會隔層紗，摸不透電匠與工程師們彼此之間的對話，就無法在工作中教學相長，累積難能可貴的實務經驗。
有了學經歷，接下來看能力。
- 能力一：具備專案管理能力
幾乎所有公司都認為具備專案管理能力是人才必選項，這是因為辦公室工作幾乎都要與人溝通和調度各種資源，在電動車充電基礎建設領域更是如此。
依我的經驗，一個不是附屬在經銷通路或是既有場所的獨立充電站建置專案推進約略如下：區域決策→場地開發→會議提案→合約簽定→施工規劃→材料準備→工班安排→電力申請→施工排程→完工測試到上線。以上程序還不包含公司內部所有流程，最後還要成本控制。
這都是專業經理要負責的工作！事情交辦下來，就要有人接球，要有進度。想像你手上同時有多個慢充與快充站在進行，你需要多麼專注在以上所有資料與進度控管，才能讓老闆在廁所門口遇到你時，你能正確回答他所提出來的問題。
- 能力二：開發及商業談判能力
BD（新事業開發）在電動車充電基礎建設領域是很新的專業，有敏銳的開發及商業談判能⼒是非常加分的。因為你想開發合作的地點，有潛力因為充電站的建置帶來額外商機，當然伴隨而來的是地主或是企業因為不了解而產生的疑慮。
我曾經在開發一個地主時，地主認為只有特斯拉（Tesla）才是電動車的主流，而沒有意願合作。我相信大部份的人會在第一時間就放棄，但我沒有，經過我多次的產業分析，與地主溝通這是個戰略地點，找出對他有益的點切入、反覆說服，該地主現在已經是我們合作多年的夥伴，只要有新站規劃，就會先問我有沒有興趣合作。
- 能力三：理解、解讀、應用法規的能力
電動車充電基礎建設正在建立新的遊戲規則，包含法規及充電規格等。人才和市場都還在起步階段，自我成長相對重要。
為了快速累積專業，我會看各種動力電池、電動車產業趨勢、綠色永續相關文章，我也會去找相關的課程與上網研讀相關法規，例如國內市售電動⾞以哪個充電規格為主，充電椿的資訊安全、充電椿的度量衡標準以及CNS的認證，都是在2023年才公布的重要法規。
舉個例子，不同的電動⾞廠和國家，會有不同的充電規格和標準，例如AC/DC、CHAdeMO、CCS等。我國政府對於充電規格可以說是以放任的態度讓市場⾃由發揮，把全球四個主要的充電規格以及Tesla專屬的TPC都納入了CNS國家充電標準。但嚴格講起來，任何快充站的建置都要以CCS1＋N的組合去規劃，尤其是政府標案與想申請政府補助的案⼦都必須以此為準。
因此，你需要持續關注這些規格的變化和發展，適應不同的充電需求和環境，才知道怎麼建置有效益的電動車充電站，工作績效才會好。
最後，不同的公司會有不同的市場定位和發展策略，例如有些公司專注於某⼀種充電規格或者某⼀個區域，有些公司可能提供整合性的充電服務或者與其他產業合作，有些公司可能注重創新或者品牌形象等。你需要清楚地了解你想要加入的公司其願景和⽬標，並且能夠與之契合。
期待因為這篇文章的傳播，有天在案場見到新加入電動車產業的你！
本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此
原標題：如何讓國際車廠和營運商聘你去建置電動車充電站？
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
我們想讓你知道的是
AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
誰適合參加？
- 構建者、開發者和 IT 架構師
- 執行長、技術長
- 企業新事業主管
- 新創業務 BD、合作關係開發者
- 創投、孵化器和加速器投資者
- 新創社群參與者及社群管理者
AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網