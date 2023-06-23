想進入電動車充電站產業賺熱錢，除了相關學經歷你還需要具備三種能力

文：朱禮佑（一位電動車鐵粉，熱情參與電動車帶來的交通工具革命。非本科出身，義無反顧投入電動巴士、電動共享汽車產業工作十餘年，具扎實的電動車充電站網路建置經驗並研究電動車服務商業模式，時常勉勵後進投入電動車領域工作。現擔任電動車品牌公共充電網路專案負責人及綠學院綠色帶路人）

最近聽說綠學院要約一家電動車充電站品牌的創辦人見面，喬了很久都喬不到時間，這不是因為對方看不起綠學院，而是因為這個業界的人都太忙啦！綠色產業也鬧人才荒，卻因剛好在風口上，工作堆到天花板，怎麼做也做不完，周末都在加班，要寫文章只好犧牲睡眠時間。

看到這裡如果你夠敏銳，就知道未來轉換跑道的產業落點在哪裡了。

電動車充電基礎建設重要性如同人體的血管，包含充電站的建置、維護與營運，提供車主充電服務。這個領域沒有動力電池產業變化步調那麼快，卻也是電動車產業裡不可或缺的一環。來這裡工作需要具備什麼能力呢？

具備三種能力讓你順利拿到聘書

一般來說，要進入電動車充電基礎建設領域工作，最好具備相關學經歷或背景，例如就讀電機、電⼦等相關科系或相關的⼯作經驗。這個領域牽涉機電專業，如果不理解簡單的電學，工作起來就會隔層紗，摸不透電匠與工程師們彼此之間的對話，就無法在工作中教學相長，累積難能可貴的實務經驗。

有了學經歷，接下來看能力。

能力一：具備專案管理能力

幾乎所有公司都認為具備專案管理能力是人才必選項，這是因為辦公室工作幾乎都要與人溝通和調度各種資源，在電動車充電基礎建設領域更是如此。

依我的經驗，一個不是附屬在經銷通路或是既有場所的獨立充電站建置專案推進約略如下：區域決策→場地開發→會議提案→合約簽定→施工規劃→材料準備→工班安排→電力申請→施工排程→完工測試到上線。以上程序還不包含公司內部所有流程，最後還要成本控制。

這都是專業經理要負責的工作！事情交辦下來，就要有人接球，要有進度。想像你手上同時有多個慢充與快充站在進行，你需要多麼專注在以上所有資料與進度控管，才能讓老闆在廁所門口遇到你時，你能正確回答他所提出來的問題。

能力二：開發及商業談判能力

BD（新事業開發）在電動車充電基礎建設領域是很新的專業，有敏銳的開發及商業談判能⼒是非常加分的。因為你想開發合作的地點，有潛力因為充電站的建置帶來額外商機，當然伴隨而來的是地主或是企業因為不了解而產生的疑慮。

我曾經在開發一個地主時，地主認為只有特斯拉（Tesla）才是電動車的主流，而沒有意願合作。我相信大部份的人會在第一時間就放棄，但我沒有，經過我多次的產業分析，與地主溝通這是個戰略地點，找出對他有益的點切入、反覆說服，該地主現在已經是我們合作多年的夥伴，只要有新站規劃，就會先問我有沒有興趣合作。

能力三：理解、解讀、應用法規的能力

電動車充電基礎建設正在建立新的遊戲規則，包含法規及充電規格等。人才和市場都還在起步階段，自我成長相對重要。

為了快速累積專業，我會看各種動力電池、電動車產業趨勢、綠色永續相關文章，我也會去找相關的課程與上網研讀相關法規，例如國內市售電動⾞以哪個充電規格為主，充電椿的資訊安全、充電椿的度量衡標準以及CNS的認證，都是在2023年才公布的重要法規。

舉個例子，不同的電動⾞廠和國家，會有不同的充電規格和標準，例如AC/DC、CHAdeMO、CCS等。我國政府對於充電規格可以說是以放任的態度讓市場⾃由發揮，把全球四個主要的充電規格以及Tesla專屬的TPC都納入了CNS國家充電標準。但嚴格講起來，任何快充站的建置都要以CCS1＋N的組合去規劃，尤其是政府標案與想申請政府補助的案⼦都必須以此為準。

因此，你需要持續關注這些規格的變化和發展，適應不同的充電需求和環境，才知道怎麼建置有效益的電動車充電站，工作績效才會好。

Photo Credit: 中央社

最後，不同的公司會有不同的市場定位和發展策略，例如有些公司專注於某⼀種充電規格或者某⼀個區域，有些公司可能提供整合性的充電服務或者與其他產業合作，有些公司可能注重創新或者品牌形象等。你需要清楚地了解你想要加入的公司其願景和⽬標，並且能夠與之契合。

期待因為這篇文章的傳播，有天在案場見到新加入電動車產業的你！

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

原標題：如何讓國際車廠和營運商聘你去建置電動車充電站？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航