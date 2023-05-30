大數據看超商浩克事件：過半討論來自中間選民社群，但政治人物評論少

文：周子筠、蕭雅云（皮爾森大數據中心研究員）

日前桃園一名男子在超商內砸毀商品，並與接獲報案前來協助的警察發生肢體衝突。目擊者的影片中，超商內一片狼籍，男子先歐打警察、後來警察也持警棍毆打男子，事後男子移送法辦，警察遭到懲處。超商衝突案引起的社會討論規模，約為台中捷運撞上吊臂意外的85%，民眾相當關注本事件。

同樣是重大事件，台中捷運意​​外發文數是超商衝突的兩倍，顯示社會能對台中捷運意外，提出更多元的討論面向。但超商衝突引起的民眾關注力道更強，平均每篇貼文有104人關注。

Photo Credit: 皮爾森數據 近期事件數據規模統計

民眾對事件討論各說各話，有討論公權力行使，有感謝警察維護社會秩序

進一步分析民眾關注焦點，三成民眾關注事件報導，三成民眾討論後續警察懲處和與美國警察的比較，三成民眾關注男子與警察肢體衝突的評論。

其中，批評警察執法過當的比例較高，但也有支持警察的言論。

批評警察者認為，男子已被制伏、無反擊能力時，就應停止攻擊，警察仍持警棍毆打男子，是行為失控。支持警察的民眾，則多不滿警察被記過調查，認為警察被男子攻擊頭部在先，且無法確定男子是否仍具攻擊性，為了維護社會秩序、保護公共利益，警察行為正當。

Photo Credit: 皮爾森數據 超商警民衝突事件社群結構

警察社群觀點聚焦：關注控制現場時應壓制或智取

對本事件提出討論、且最具影響力的50個粉絲頁中，具警察職務相關經驗的社群占比3.5%。

州警夫人克萊兒粉絲頁，平時分享在美國的生活，比較台灣與美國，對警察行使職務的權利義務，分析本事件。靠北police粉絲頁，平時刊登與警察相關之匿名投稿，反應各地方警局事務，事件發生後，也有許多匿名投稿提出觀點。

有的觀點認為，本次事件對警察的懲處，將使得警察執法時有所顧忌，降低控制衝突現場的意願與積極度。部分警察提出「治安消極日」，以三不一準時「不主動查緝績效、不主動開單、不主動處理交辦事項、準時上下班」來表達對超商衝突事件中警察的支持。

本次事件中，警察遭男子毆打頭部，受到傷害。也有觀點認為，除了壓制衝突以外，警察也應思考以智取的方式控制現場，如警察觀察情勢後，採取警戒、安撫溝通、技巧性拖延、請求支援，等待優勢支援警力到達，協助控制現場，也降低警察受重傷的風險。

Photo Credit: 皮爾森數據 超商警民衝突事件社群結構

中間選民關注本事件，但政治人物評論少

台南殺警案、柬埔寨人口販運等大型公共事務討論中，中間選民社群約占三成，去年下半年地方選舉期間的事件討論，中間選民占比甚至不到二成。但本次事件中，有高達54%的討論，來自政治立場多元的媒體粉絲頁，形成的中間選民社群，十分難得。

在新聞、粉絲頁上，時常可以看到政治人物參與各地警察友好組織的活動，相互交流。然而，本次事件雖然舉國關注，卻只有少數政治人物，對公權力行使提出看法。

生命經驗差異大，盼多數意見與多元意見持續對話

去年台南市的衝突中警察殉職，當時事件討論規模，為本事件的3.6倍，三成討論聚焦警察用槍時機與規範。

一如本次事件，有民眾害怕暴力衝突現場，支持警方壓制暴力男子；也有民眾擔憂公權力侵害人民權益，傷害甚大難以救濟提出公權力行使應符合比例原則。面對衝突第一現場的警察，則更關注，控制現場的職務如何執行，包含懲處與受傷的評估，也包含自我實現的熱忱。

民眾與警察生命經歷差異甚大，關注角度不同，超商衝突事件裡，七成的影響力聚焦在各家媒體的報導角度。期待多元意見的並陳取代多數意見的壓制，促成社會持續對話。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航