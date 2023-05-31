2023/05/31,
綜藝

雖然他做什麼都能被出征，但看完《破蛋者》我真覺得「我很喜歡曾博恩」

雖然他做什麼都能被出征，但看完《破蛋者》我真覺得「我很喜歡曾博恩」

我們想讓你知道的是

博恩過去拍了一堆道歉影片、時不時被台派出征，甚至連台大學生失言也能怪在他公司薩泰爾頭上。然而在《破蛋者》這個小巨蛋專場，他證明了自己有能力可以征服大舞台，讓一萬三千名觀眾不斷鼓掌、尖叫，單純因為他構思出來的喜劇段子，沒有其他額外的因素。

文：何立雪

2023年5月27日，曾博恩成為台灣史上第一位在小巨蛋演出的站立喜劇（Stand Up Comedy）演員。

過去，小巨蛋給人的印象，多是國內外知名歌手舉辦聲光效果十足的演唱會。不過，博恩卻選擇和觀眾直球對決，沒有舞蹈、道具，就是一場純粹的、90分鐘說好說滿的站立喜劇。

究竟，他如何讓超過一萬三千名觀眾乖乖坐在小巨蛋，聽他說著一個又一個的段子？這場《破蛋者》又有哪些足以被人「炎上」或是一再回味之處？

大題小作與後真相時代

由於主辦單位薩泰爾要求不要暴雷，無法先提供細節，但這次博恩的段子把許多龐大的主題轉換成各種雙關，用戲謔的方式來呈現。

當然這樣的做法是否仍會被出征還很難說，等到線上版發布後讓我們拭目以待。

至於在「後真相時代」的段落，對博恩來說重要的不是真相，他只是想用這些段子來讓觀眾捧腹大笑，使人反思後真相時代的現況與荒謬。至於開的玩笑是否會被炎上，那也不是他在乎的。

畢竟，如果又再度被炎上了，那就恰好印證他所講述的「後真相時代」主題：每個人都只想相信自己願意相信的事物。

炸翻小巨蛋的演出，能否讓觀眾大聲說出：「我喜歡曾博恩」？

以上，希望能讓大家稍稍感受一下博恩在小巨蛋演出的氣氛，但像這樣純然的單口喜劇演出，還是推薦大家有機會觀賞完整版就去看，不然只憑著我三言兩語就斷言博恩的演出是好笑或不好笑，對他來說並不公平。

不可否認的是，當博恩開場從10層樓高的天花板開始緩緩降落的那刻起，就讓觀眾對於表演的期待值拉到最高，興奮地想知道他晚上會變出什麼花招。

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Photo Credit: 薩泰爾娛樂 STR Network
博恩小巨蛋的入場

當晚，博恩確實展現出多年來磨練的成果，也試圖揮別往日陰霾，像是過去拍了一堆道歉影片說場「Open mic」都能被台派出征，甚至連台大學生失言也能怪在他公司薩泰爾頭上。

他證明了自己有能力可以征服小巨蛋的大舞台，讓一萬三千名觀眾不斷鼓掌、尖叫，單純因為他構思出來的喜劇段子，沒有其他額外的因素。

他表示，來到小巨蛋的舞台，他希望能談一些比較大的議題，有些光是聽到就讓普羅大眾想睡覺的主題，卻因為他的細膩觀察與表演，而變出了新的花樣。

最後，他感性的說，現在來看他的演出，可能是件會讓大家不好意思分享的事。分享之後，你的朋友會用異樣眼光看你。他希望三到五年後，可以讓大家驕傲地說出「我很喜歡曾博恩」。

經過這場演出後，我認真覺得，他口中的三到五年或許有些太久了。至少，在5月27日的夜晚，帶著笑容走出小巨蛋的上萬名觀眾，可以很有自信的跟別人說：

「我很喜歡曾博恩」。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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