2023/05/29,
政治

《明報》：陸「國師」鄭永年加入香港特首政策組

《明報》：陸「國師」鄭永年加入香港特首政策組
Photo Credit: 中央社

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據報導，鄭永年被視為北京中央智囊，甚至有「國師」之稱。而鄭永年於2019年曾提出香港須「二次回歸」，影響了北京中央對港方針。去年7月，鄭永年提到，中國要與世界接軌，大陸城市首先要與香港規則接軌，香港的責任和能力更顯重要。

（中央社）據報導，中國大陸學者鄭永年獲邀擔任香港特首政策組成員，成為行政長官（特首）李家超的智囊，協助李家超訂定各種政策。

鄭永年現為香港中文大學（深圳）校長講座教授、全球與當代中國高等研究院院長。

《明報》今天（29日）在報導中表示，李家超去年底設立了特首政策組，由團結香港基金前副總裁黃元山出任組長；政策組成立半年以來，繼年初組成了一個特首顧問團，最近又籌組了一個56人的專家組，名單尚未公布。

但根據媒體獲得的名單，56名成員主要來自商界、學界及個別智庫，分為3組，包括經濟發展專家組、研究策略專家組和社會發展專家組。

報導表示，較受矚目的是，在大陸有「國師」之稱的鄭永年獲邀擔任研究策略專家組成員；這個組的成員還有中國全國港澳研究會顧問劉兆佳、香港大學首席副校長王于漸、珠海學院「一帶一路」研究所所長陳文鴻和科技大學經濟學系主任雷鼎鳴等。

據報導，鄭永年曾於2020年出席中國國家主席習近平主持召開的經濟社會領域專家座談會，被視為北京中央智囊，甚至有「國師」之稱。

報導表示，鄭永年於2019年曾提出香港須「二次回歸」，影響了北京中央對港方針，時任港澳辦公室主任張曉明等官員也曾提及這個命題。

去年7月，鄭永年接受鳳凰衛視訪問時又提到，中國要與世界接軌，大陸城市首先要與香港規則接軌，香港的責任和能力更顯重要。

特首政策組的前身是中央政策組，後者早於1989年成立，當時的職能是負責審視特定政策議題，協助政府工作；1997年7月起，中央政策組的主要職能改為向特首、政務司司長和財政司司長提供意見。

中央政策組於2018年4月1日被廢除，改為政策創新與統籌辦事處。

2019年香港爆發「反送中」運動後，要求港府重設中央政策組的呼聲日高，而李家超也多次表示需要加強政府的政策分析、統籌及掌握輿論的能力，最終決定成立特首政策組。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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