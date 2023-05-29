《明報》：陸「國師」鄭永年加入香港特首政策組
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據報導，鄭永年被視為北京中央智囊，甚至有「國師」之稱。而鄭永年於2019年曾提出香港須「二次回歸」，影響了北京中央對港方針。去年7月，鄭永年提到，中國要與世界接軌，大陸城市首先要與香港規則接軌，香港的責任和能力更顯重要。
（中央社）據報導，中國大陸學者鄭永年獲邀擔任香港特首政策組成員，成為行政長官（特首）李家超的智囊，協助李家超訂定各種政策。
鄭永年現為香港中文大學（深圳）校長講座教授、全球與當代中國高等研究院院長。
《明報》今天（29日）在報導中表示，李家超去年底設立了特首政策組，由團結香港基金前副總裁黃元山出任組長；政策組成立半年以來，繼年初組成了一個特首顧問團，最近又籌組了一個56人的專家組，名單尚未公布。
但根據媒體獲得的名單，56名成員主要來自商界、學界及個別智庫，分為3組，包括經濟發展專家組、研究策略專家組和社會發展專家組。
報導表示，較受矚目的是，在大陸有「國師」之稱的鄭永年獲邀擔任研究策略專家組成員；這個組的成員還有中國全國港澳研究會顧問劉兆佳、香港大學首席副校長王于漸、珠海學院「一帶一路」研究所所長陳文鴻和科技大學經濟學系主任雷鼎鳴等。
據報導，鄭永年曾於2020年出席中國國家主席習近平主持召開的經濟社會領域專家座談會，被視為北京中央智囊，甚至有「國師」之稱。
報導表示，鄭永年於2019年曾提出香港須「二次回歸」，影響了北京中央對港方針，時任港澳辦公室主任張曉明等官員也曾提及這個命題。
去年7月，鄭永年接受鳳凰衛視訪問時又提到，中國要與世界接軌，大陸城市首先要與香港規則接軌，香港的責任和能力更顯重要。
特首政策組的前身是中央政策組，後者早於1989年成立，當時的職能是負責審視特定政策議題，協助政府工作；1997年7月起，中央政策組的主要職能改為向特首、政務司司長和財政司司長提供意見。
中央政策組於2018年4月1日被廢除，改為政策創新與統籌辦事處。
2019年香港爆發「反送中」運動後，要求港府重設中央政策組的呼聲日高，而李家超也多次表示需要加強政府的政策分析、統籌及掌握輿論的能力，最終決定成立特首政策組。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
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「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
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2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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