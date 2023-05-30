從QUAD「小北約」到AUKUS，拜登政府延續重返亞洲政策，建立印太戰略新軸線

面對中國軍事威脅，美國拜登政府落實全球參與印太大戰略，從美日澳印四方安全會談（QUAD）形成「小北約」，到建立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），史無前例的3國攜手製造核潛艦，民主自由與專制集權國家的戰略與軍備競爭已重劃21世紀的國際軸線。

印太戰略新軸線1 / 延續重返亞洲政策 拜登強化印太戰略

（中央社）中國崛起與較過去更具侵略性的態勢所帶來的軍事與安全威脅，讓美國拜登（Joe Biden）政府全面強化印太戰略，從美日澳印四方安全對話、澳英美三方安全夥伴關係，到與各印太國家強化雙邊關係，目的主要都在嚇阻中國在台海等區域造成事端。

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內積極形塑「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策，提出「亞太再平衡」戰略，2017年繼任的川普（Donald Trump）更將亞太觀念往外擴張，提出「印太」思維，發布「印太戰略報告」與「自由開放的印太」兩份文件，將印度洋周邊國家納入地緣政治考量的範圍。

現任總統拜登延續歐巴馬與川普的政策，先是任命前國務院亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）為白宮首位印太事務協調官，主責印太事務。拜登政府去年2月公布的「美國印太戰略」文件並清楚說明，「美國更加堅定地立足印太地區，並在過程中強化這一地區。」

這份文件在提到台灣時指出，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。拜登並至少4度公開表明，如果台灣遭到中國侵略，美國將協助台灣抵抗。

拜登政府除了重新強化近年來與中國往來密切的東南亞國家協會（ASEAN）關係外，也透過「四方安全對話」（Quad），將印度納入印太戰略框架中，同時擴大美日韓三方合作，並拉攏英、澳成立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），強化安全網路。近期韓國與菲律賓總統陸續訪美，強化第一島鏈的態勢更加明確。

經濟方面，拜登上任後於2022年5月首度亞洲行期間訪問東京，與日本首相岸田文雄共同宣布成立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），除了Quad成員外，還包括韓國、紐西蘭、7個東協國家與斐濟，試圖建立與中國抗衡的經濟架構，並在經貿、供應鏈和潔淨能源等方面達成協議。

此外，鑑於中國積極搶攻太平洋島國，拜登政府在去年6月連同澳洲、日本、紐西蘭、英國成立「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP）。主責的康貝爾曾說，中國在太平洋的野心讓一些太平洋島國擔憂，而美國與這些盟友的夥伴關係不斷提升，目的是解決氣候變遷、健康、技術連結等議題。

在個別國家方面，拜登政府積極與日、韓、菲等國強化關係，除邀請領袖前往華府舉行雙邊會談外，並透過聯合軍演加強區域安全作為，以面對來自中國、北韓的挑戰。五角大廈也持續加碼「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）預算，增強美國在印太的嚇阻能力。

印太戰略新軸線2 / 韓日化解歷史恩怨 加入美國對抗中俄朝聯盟

（中央社）具有親美色彩的韓國保守派政府上台後積極擴展與美國同盟，並開始與日本化解歷史恩怨，總統尹錫悅罕見地形容台海為全球性議題，並反對以武力改變現狀，韓美日3國同盟關係面對中國、俄羅斯、北韓的另一個三角關係的態勢日益明顯。

韓國政府過去對外政策多以朝鮮半島周邊局勢為主，專注於處理北韓議題，但尹錫悅2022年5月就任總統後出現顯著改變，強調與美國同盟及強化美日韓3方安保合作，親美立場較前政府更為鮮明，在今年4月華府美韓峰會聯合聲明中更就台海議題等印太地區議題表態，表明「反對以武力改變現狀的做法」。

尹錫悅上任一年多，外交上除了加強與美國的關係，對日本的立場也明顯趨向和解。2023年3月1日，尹錫悅在三一獨立運動104週年紀念儀式致辭時表示，日本已從過去軍國主義的侵略者轉變為與韓國共享普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。

半個月後，尹錫悅成為12年來首次訪日的韓國總統，宣布把日本重新納入享有對韓國優惠貿易地位的「白名單」，並說反對以煽動「充滿敵意的民族主義和反日情緒」來謀取政治利益。

韓國湖西大學教授全家霖接受《中央社》訪問指出，韓國今年以來的國際形象、地位、作用與責任都較往年出現明顯變化，具體顯示在參與北約峰會等重要國際活動、美韓同盟措施大增等，在維持朝鮮半島和平的基本立場上，也配合國際局勢擴大對外政策框架，包括提出韓版印太戰略等，擴及印太地區及國際議題。

但這並不表示韓版印太戰略會完全向美、日主導的印太戰略靠攏，全家霖說，韓版印太戰略只在維護自由航行、安全等方面支持維持現況，未涉及南海主權、亞太地區的霸權地位。

世宗研究所安全戰略研究室室長兼中國研究中心主任鄭載興則表示，尹錫悅政府基本上以保守色彩人士主導對外政策，加上政府認知到，只有在美國主導的自由主義國際秩序下，才可能使韓國經濟繁榮，預期將持續積極協助美國主導的國際秩序，強化韓美同盟。

韓國仍面臨親美同時與中國關係迅速惡化的兩難，加上中國持續擴大在歐亞、中東地區的政經影響力。鄭載興認為，若韓國政府固守一邊倒向美國的政策，中國很難如韓國所希望的維持穩定經濟夥伴關係，屆時除經濟惡化，韓國甚至可能面臨朝鮮半島安保困境。