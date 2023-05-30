從QUAD「小北約」到AUKUS，拜登政府延續重返亞洲政策，建立印太戰略新軸線
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拜登政府除了重新強化近年來與中國往來密切的東南亞國家協會（ASEAN）關係外，也透過「四方安全對話」（Quad），將印度納入印太戰略框架中，同時擴大美日韓三方合作，並拉攏英、澳成立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），強化安全網路。近期韓國與菲律賓總統陸續訪美，強化第一島鏈的態勢更加明確。
面對中國軍事威脅，美國拜登政府落實全球參與印太大戰略，從美日澳印四方安全會談（QUAD）形成「小北約」，到建立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），史無前例的3國攜手製造核潛艦，民主自由與專制集權國家的戰略與軍備競爭已重劃21世紀的國際軸線。
印太戰略新軸線1 / 延續重返亞洲政策 拜登強化印太戰略
（中央社）中國崛起與較過去更具侵略性的態勢所帶來的軍事與安全威脅，讓美國拜登（Joe Biden）政府全面強化印太戰略，從美日澳印四方安全對話、澳英美三方安全夥伴關係，到與各印太國家強化雙邊關係，目的主要都在嚇阻中國在台海等區域造成事端。
前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內積極形塑「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策，提出「亞太再平衡」戰略，2017年繼任的川普（Donald Trump）更將亞太觀念往外擴張，提出「印太」思維，發布「印太戰略報告」與「自由開放的印太」兩份文件，將印度洋周邊國家納入地緣政治考量的範圍。
現任總統拜登延續歐巴馬與川普的政策，先是任命前國務院亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）為白宮首位印太事務協調官，主責印太事務。拜登政府去年2月公布的「美國印太戰略」文件並清楚說明，「美國更加堅定地立足印太地區，並在過程中強化這一地區。」
這份文件在提到台灣時指出，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。拜登並至少4度公開表明，如果台灣遭到中國侵略，美國將協助台灣抵抗。
拜登政府除了重新強化近年來與中國往來密切的東南亞國家協會（ASEAN）關係外，也透過「四方安全對話」（Quad），將印度納入印太戰略框架中，同時擴大美日韓三方合作，並拉攏英、澳成立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），強化安全網路。近期韓國與菲律賓總統陸續訪美，強化第一島鏈的態勢更加明確。
經濟方面，拜登上任後於2022年5月首度亞洲行期間訪問東京，與日本首相岸田文雄共同宣布成立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），除了Quad成員外，還包括韓國、紐西蘭、7個東協國家與斐濟，試圖建立與中國抗衡的經濟架構，並在經貿、供應鏈和潔淨能源等方面達成協議。
此外，鑑於中國積極搶攻太平洋島國，拜登政府在去年6月連同澳洲、日本、紐西蘭、英國成立「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP）。主責的康貝爾曾說，中國在太平洋的野心讓一些太平洋島國擔憂，而美國與這些盟友的夥伴關係不斷提升，目的是解決氣候變遷、健康、技術連結等議題。
在個別國家方面，拜登政府積極與日、韓、菲等國強化關係，除邀請領袖前往華府舉行雙邊會談外，並透過聯合軍演加強區域安全作為，以面對來自中國、北韓的挑戰。五角大廈也持續加碼「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）預算，增強美國在印太的嚇阻能力。
印太戰略新軸線2 / 韓日化解歷史恩怨 加入美國對抗中俄朝聯盟
（中央社）具有親美色彩的韓國保守派政府上台後積極擴展與美國同盟，並開始與日本化解歷史恩怨，總統尹錫悅罕見地形容台海為全球性議題，並反對以武力改變現狀，韓美日3國同盟關係面對中國、俄羅斯、北韓的另一個三角關係的態勢日益明顯。
韓國政府過去對外政策多以朝鮮半島周邊局勢為主，專注於處理北韓議題，但尹錫悅2022年5月就任總統後出現顯著改變，強調與美國同盟及強化美日韓3方安保合作，親美立場較前政府更為鮮明，在今年4月華府美韓峰會聯合聲明中更就台海議題等印太地區議題表態，表明「反對以武力改變現狀的做法」。
尹錫悅上任一年多，外交上除了加強與美國的關係，對日本的立場也明顯趨向和解。2023年3月1日，尹錫悅在三一獨立運動104週年紀念儀式致辭時表示，日本已從過去軍國主義的侵略者轉變為與韓國共享普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。
半個月後，尹錫悅成為12年來首次訪日的韓國總統，宣布把日本重新納入享有對韓國優惠貿易地位的「白名單」，並說反對以煽動「充滿敵意的民族主義和反日情緒」來謀取政治利益。
韓國湖西大學教授全家霖接受《中央社》訪問指出，韓國今年以來的國際形象、地位、作用與責任都較往年出現明顯變化，具體顯示在參與北約峰會等重要國際活動、美韓同盟措施大增等，在維持朝鮮半島和平的基本立場上，也配合國際局勢擴大對外政策框架，包括提出韓版印太戰略等，擴及印太地區及國際議題。
但這並不表示韓版印太戰略會完全向美、日主導的印太戰略靠攏，全家霖說，韓版印太戰略只在維護自由航行、安全等方面支持維持現況，未涉及南海主權、亞太地區的霸權地位。
世宗研究所安全戰略研究室室長兼中國研究中心主任鄭載興則表示，尹錫悅政府基本上以保守色彩人士主導對外政策，加上政府認知到，只有在美國主導的自由主義國際秩序下，才可能使韓國經濟繁榮，預期將持續積極協助美國主導的國際秩序，強化韓美同盟。
韓國仍面臨親美同時與中國關係迅速惡化的兩難，加上中國持續擴大在歐亞、中東地區的政經影響力。鄭載興認為，若韓國政府固守一邊倒向美國的政策，中國很難如韓國所希望的維持穩定經濟夥伴關係，屆時除經濟惡化，韓國甚至可能面臨朝鮮半島安保困境。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。