被颱風追著跑的山東號航母穿越台灣海峽「北竄」，真是世界海軍史上的笑話

文：黃澎孝

5月27日中午，山東艦在兩艘護衛艦伴隨下，沿著海峽中線西側，從南向北穿越了台灣海峽。該艦隊穿越海峽過程中，在我軍岸置反艦飛彈全程監控下，旗掩鼓歇，沒有任何軍事動作。但是，次日的中共大外宣《環球時報》卻大大作起了「武嚇」文章。

《環球時報》故作玄虛的提問道：「此時山東艦自南向北穿越台灣海峽，這是有什麼用意嗎？它的目標又是什麼呢？」然後，該報自問自答的恐嚇說：「是否預示着解放軍會在台海有大行動呢？」

接著，《環球時報》嘴砲牽拖到5月25日美國對台五億美元武器援助案，首批交付一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈已運抵台灣一事。儼然意謂著山東號穿越台灣海峽，是與所謂「美台新一輪勾結」有關。

於是乎，在《環球時報》一槌定音下，中國網路上，立馬環繞著「山東艦」和「台海危機」，一犬吠影，眾犬吠聲地，打出了連篇累牘的嘴砲。台灣紅媒，更加料恐嚇說：台灣陷入「臨戰危機」⋯⋯。

Photo Credit: 日本防衛省統合幕僚監部 @ CC BY 4.0 山東號航母

瞎咪「臨戰危機」？

是啦，5月24日美國關島的確面對了一場「臨戰危機」。只不過，那可不是中國經常吹噓的東風飛彈「關島快遞」的威力所造成的，而是一場名為「瑪娃」的颱風。

據報導，瑪娃颱風是當地自2002年以來所曾面對過最強的颱風，根據關島國際機場所記錄到的持續風速為每小時114公里 ，陣風更可達每小時241公里。已對關島的公共設施和車輛造成了嚴重的損壞。

瑪娃颱風的風速雖快，但是移動速度卻很緩慢，如今已抵達鵝鑾鼻東南東方1000公里，氣象局預估5月31日會緩慢移動到台灣東南部海面，並可能會逐漸向北移動。目前台灣東部海域已出現長浪，甚至已有2公尺以上的浪高，因此，「山東艦」再不趕快「北竄」，那可就大事不妙啦⋯⋯。

事實上，美國海軍第三艦隊就曾在1944年12月17日，在呂宋島以東480公里的菲律賓海上，遭到名為「眼鏡蛇」的颱風襲擊。造成了美軍三艘驅逐艦沉沒，兩艘航空母艦嚴重受損，航空母艦上的146架艦載機被拋入大海，人員死亡更高達800人之多。

因此，瑪娃颱風雖說威力已經稍減弱了一些，但是，要掀翻一艘僅六、七萬噸的小航母「山東號」，還恐怕真是「小菜一碟」。

其實，對於最近這一個多月來，一直在台灣東部海域活動的山東艦，《路透社》5月5日就曾援引熟悉該地區海軍部署的四名武官和六名國防分析人士的話指出：中國的航母很容易遭到飛彈和潛艇攻擊，中國海軍還無法完善執行掩護任務，尤其是反潛戰。

其中八名專家認為，雖然最近共軍對台灣週邊進行積極演訓，對美國和盟友誇耀武力，但中國的航艦更像是一個「宣傳品」。若要對更遠的海域帶來有效威脅，可能還需要10年以上。

所以說白了，「山東艦」為急著躲颱風，所以不顧航母禁忌，冒著被美、英、日航母行家們訕笑，在平均水深僅60公尺，無法讓潛艦進行水面下掩護。而且，在大白天經過平均寬度僅180公里的台灣海峽，完全暴露在我軍各式反艦武器的威脅下。如果按照軍事演習的裁判標準，「山東艦」肯定得算是game over了。

被颱風追著跑的山東艦，簡直就是泥菩薩過江，自身難保，哪能嚇唬得了台灣啊？真是世界海軍史上的笑話，還嘚瑟個什麼勁啊？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：「躲颱」宣傳成「嚇台」！山東艦果然是個「宣傳品」！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航