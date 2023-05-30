被颱風追著跑的山東號航母穿越台灣海峽「北竄」，真是世界海軍史上的笑話
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說白了，「山東艦」為急著躲颱風，所以不顧航母禁忌，冒著被美、英、日航母行家們訕笑，在平均水深僅60公尺，無法讓潛艦進行水面下掩護。而且，在大白天經過平均寬度僅180公里的台灣海峽，完全暴露在我軍各式反艦武器的威脅下。
文：黃澎孝
5月27日中午，山東艦在兩艘護衛艦伴隨下，沿著海峽中線西側，從南向北穿越了台灣海峽。該艦隊穿越海峽過程中，在我軍岸置反艦飛彈全程監控下，旗掩鼓歇，沒有任何軍事動作。但是，次日的中共大外宣《環球時報》卻大大作起了「武嚇」文章。
《環球時報》故作玄虛的提問道：「此時山東艦自南向北穿越台灣海峽，這是有什麼用意嗎？它的目標又是什麼呢？」然後，該報自問自答的恐嚇說：「是否預示着解放軍會在台海有大行動呢？」
接著，《環球時報》嘴砲牽拖到5月25日美國對台五億美元武器援助案，首批交付一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈已運抵台灣一事。儼然意謂著山東號穿越台灣海峽，是與所謂「美台新一輪勾結」有關。
於是乎，在《環球時報》一槌定音下，中國網路上，立馬環繞著「山東艦」和「台海危機」，一犬吠影，眾犬吠聲地，打出了連篇累牘的嘴砲。台灣紅媒，更加料恐嚇說：台灣陷入「臨戰危機」⋯⋯。
瞎咪「臨戰危機」？
是啦，5月24日美國關島的確面對了一場「臨戰危機」。只不過，那可不是中國經常吹噓的東風飛彈「關島快遞」的威力所造成的，而是一場名為「瑪娃」的颱風。
據報導，瑪娃颱風是當地自2002年以來所曾面對過最強的颱風，根據關島國際機場所記錄到的持續風速為每小時114公里 ，陣風更可達每小時241公里。已對關島的公共設施和車輛造成了嚴重的損壞。
瑪娃颱風的風速雖快，但是移動速度卻很緩慢，如今已抵達鵝鑾鼻東南東方1000公里，氣象局預估5月31日會緩慢移動到台灣東南部海面，並可能會逐漸向北移動。目前台灣東部海域已出現長浪，甚至已有2公尺以上的浪高，因此，「山東艦」再不趕快「北竄」，那可就大事不妙啦⋯⋯。
事實上，美國海軍第三艦隊就曾在1944年12月17日，在呂宋島以東480公里的菲律賓海上，遭到名為「眼鏡蛇」的颱風襲擊。造成了美軍三艘驅逐艦沉沒，兩艘航空母艦嚴重受損，航空母艦上的146架艦載機被拋入大海，人員死亡更高達800人之多。
因此，瑪娃颱風雖說威力已經稍減弱了一些，但是，要掀翻一艘僅六、七萬噸的小航母「山東號」，還恐怕真是「小菜一碟」。
其實，對於最近這一個多月來，一直在台灣東部海域活動的山東艦，《路透社》5月5日就曾援引熟悉該地區海軍部署的四名武官和六名國防分析人士的話指出：中國的航母很容易遭到飛彈和潛艇攻擊，中國海軍還無法完善執行掩護任務，尤其是反潛戰。
其中八名專家認為，雖然最近共軍對台灣週邊進行積極演訓，對美國和盟友誇耀武力，但中國的航艦更像是一個「宣傳品」。若要對更遠的海域帶來有效威脅，可能還需要10年以上。
所以說白了，「山東艦」為急著躲颱風，所以不顧航母禁忌，冒著被美、英、日航母行家們訕笑，在平均水深僅60公尺，無法讓潛艦進行水面下掩護。而且，在大白天經過平均寬度僅180公里的台灣海峽，完全暴露在我軍各式反艦武器的威脅下。如果按照軍事演習的裁判標準，「山東艦」肯定得算是game over了。
被颱風追著跑的山東艦，簡直就是泥菩薩過江，自身難保，哪能嚇唬得了台灣啊？真是世界海軍史上的笑話，還嘚瑟個什麼勁啊？
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：「躲颱」宣傳成「嚇台」！山東艦果然是個「宣傳品」！
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。