2023/05/30,
政治

維族學生疑赴港被拘押，《韓聯社》：仍在韓國，未出境

維族學生疑赴港被拘押，《韓聯社》：仍在韓國，未出境
示意圖｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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國際特赦組織此前稱，一名新疆維吾爾族學生10日從韓國抵達香港後失聯，擔憂他被非法引渡到中國大陸。《韓聯社》引述這名學生的大學老師表示，該學生正安全地在韓國，沒有出境。

（中央社）國際特赦組織此前稱，一名新疆維吾爾族學生10日從韓國抵達香港後失聯，擔憂他被非法引渡到中國大陸。《韓聯社》昨日（29日）引述這名學生的大學老師表示，該學生正安全地在韓國，沒有出境。

國際特赦組織26日在官網發布聲明表示，出生在新疆克拉瑪依市的維吾爾族學生阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）10日由韓國抵達香港後，在機場與朋友失去聯絡，至今下落不明。

國際特赦組織說，這名學生過去7年在韓國讀書，並因其在國外的出遊經歷，被中國大陸列入「觀察名單」。他同行的朋友稱，曾在機場收到該學生的簡訊，稱自己被警方審問，隨後失去聯絡，下落不明，憂慮他或遭非法引渡至中國大陸，面臨拘留和酷刑。

香港政府27日表示，根據紀錄顯示，此人沒有入境或曾被拒絕入境香港，並對國際特赦組織毫無根據、無中生有、企圖抹黑特區政府的言論予以強烈譴責，並要求就其不實言論道歉。

《韓聯社》昨日報導，阿布都雷赫在韓國大學攻讀博士，他的老師表示，阿布都雷赫正安全地在韓國，沒到香港，他與阿布都雷赫每天都有聯絡，並強調阿布都雷赫「確實在韓國」。

這名老師並指出，不知道國際特赦組織為何指阿布都雷赫在香港失蹤，指國際特赦組織的聲明與事實不符，計劃與其聯繫糾正事實。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
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