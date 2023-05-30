威尼斯大運河染成詭異「螢光綠」，誰最可能是造成河水顏色異常的元凶？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

義大利知名景點威尼斯大運河（Grand Canal）里阿爾托橋（Rialto Bridge）一帶，於2023年5月28日被民眾發現，該河段遭染成大面積的螢光綠色，威尼斯地方政府目前正針對此事進行調查。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述威尼斯地方首長辦公室發言人的說法指出，有關單位在發現河水遭染色後，立即採樣水質檢測、查看監視器畫面，並詢問當地船家和船夫先前有無發現任何異狀，同時局處間也緊急召開會議匯報調查進度。

「週日早上，里阿爾托橋附近的當地居民回報表示，威尼斯大運河出現了一大片螢光綠色不明液體，我們將盡快查出排放的源頭。」威尼托大區（Veneto）區長柴亞（Luca Zaia）在推特上如此寫道。

據威尼斯遊客在社群平台發布的數則圖像紀錄顯示，河水呈螢光綠色的異常情形，於事發當日歐洲中部時間（CET）上午9點30分左右首次被發現，隨後此染料漸漸擴散至部分河段，搭乘水上巴士或威尼斯最具特色的「貢多拉」（Gondola）旅客可清楚看見船隻劃過河面的詭異綠色。

該螢光綠色液體究竟是何物？

《英國廣播公司》（BBC）引用義大利綜合性日報《共和國報》（la Repubblica）專訪威尼斯環保局官員韋斯科（Maurizio Vesco）的看法推測，螢光綠色液體應該是能微溶於水的合成有機化合物「螢光素」（Fluorescein），該粉狀染料在河溪研究中通常用於追蹤水流，亦能當做管理地下汙水系統的檢測工具。

韋斯科強調，這類化合物無毒無害且不難取得，過往作為檢測漏水的材料時，測試人員最多僅會加入1公勺約10毫升的劑量，然而從此次螢光綠染色的範圍判定，至少有1公斤的螢光素被傾倒至里阿爾托橋水面下。