輝達在台砸243億成立AI研發中心，黃仁勳COMPUTEX演講重點一次看
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黃仁勳昨（29）日在台北國際電腦展演講，強調生成式AI出現，是人工智慧的iPhone時刻。現在透過軟體能力，可以學習任何具有架構的資訊，包括聲音、影像、蛋白質等，讓資訊翻譯成另一種語言變得可能，這是史上首次有軟體懂得資訊，令人感到興奮。
黃仁勳談AI台塑廣達都成台下聽眾，COMPUTEX演講重點一次看
（中央社）AI成新顯學，晶片設計大廠輝達（NVIDIA）股價猶如站在浪頭高飛，AI教父之稱的輝達執行長黃仁勳，身價一舉達到新台幣兆元行情；睽違4年回台公開演講，吸引台塑、廣達等大老闆台下聆聽，他暢談運算力，也擘劃出生成式AI新商機，黃仁勳旋風堪稱席捲全台。
黃仁勳繼日前出席台大畢業典禮演講，昨（29）日在台北國際電腦展演講，再度造成轟動，現場湧入約3500名觀眾，爭睹AI教父的風采。面對滿場的聽眾，黃仁勳展現十足的個人魅力，他更是欲罷不能，原訂1個半小時的演說，結果超時近半小時，近2小時才結束。
黃仁勳表示，經過10年研發，輝達推出RTX系列顯示卡，讓即時運算變成可能，並帶到主流市場，「人工智慧（AI）讓每件事看起來都不一樣」。
他在台上發表遊戲角色的客製化生成AI模型NVIDIA Ace for Games，是一種語音、聊天機器人和動畫的基礎模型，透過NVIDIA NeMo框架客製化，從邊緣裝置到雲端都可部署。
在展示影片中，遊戲角色可以理解用戶的話語及互動。黃仁勳直言，「AI將是未來遊戲非常重要的一部分」。
黃仁勳說，加速運算及生成式AI是現今電腦產業的兩大趨勢。他在現場展示生成式AI的驚人能力，輸入一串介紹夜市臭豆腐的文字，就能輸出一段相關影片。
他還請AI做一段台灣傳統音樂的旋律，並馬上演奏出來，會場猶如大型卡拉OK包廂，所有觀眾一起跟唱AI做出的歌曲。
黃仁勳表示，加速運算是永續的算力，人們想要更緊密且小型的電腦，而非大型電腦。他特別比較用中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）建置資料中心的差別，在資料中心供電有限的情況下，採用GPU可以節省更多成本，並用台語稱讚NVIDIA產品「買越多、省越多」。
黃仁勳再次強調，生成式AI出現，是人工智慧的iPhone時刻。現在透過軟體能力，可以學習任何具有架構的資訊，包括聲音、影像、蛋白質等，讓資訊翻譯成另一種語言變得可能，這是史上首次有軟體懂得資訊，令人感到興奮。
他表示，價值約1兆美元的全球資料中心基礎設施，將轉向加速運算和生成式AI。現有資料中心未來10年會被回收、重新研發，改造成生成式AI資料中心。不同應用將放在不同的伺服器上，各自需要重新設計電腦。
AI浪潮來臨，各行各業都將受到影響，台塑集團總裁王文淵今天率領台塑四寶主管到場聆聽，廣達副董事長梁次震、和碩共同執行長鄭光志、緯創總經理林建勳、宏碁營運長高樹國也出席演講會場，顯見企業對AI發展多高度重視。
輝達在台砸243億成立AI研發中心，經部補助67億
（中央社）輝達執行長黃仁勳近日訪台，掀起一股AI熱潮，經濟部表示，2021年通過輝達申請人工智慧創新研發中心計畫，總經費約新台幣243億元，經濟部補助67億元，將在台灣成立AI研發中心，新聘1000名員工，也會與國內大學合作培育人才。
根據經濟部技術處網站資料，技術處在2021年核定通過輝達「人工智慧創新研發中心計畫」，總計畫共約為243億元，其中，經濟部補助67億元，輝達自籌經費約為176億元。
技術處說明，依據上述計畫，輝達在大A+計畫規劃在台灣成立AI研發中心，新聘1000人的研發團隊，並投入前瞻技術研發，例如Omniverse平台技術。另外，輝達須運用先進繪圖處理器（GPU）技術，與台灣廠商共同進行AI應用的開發，提供各個產業解決方案，幫助台灣廠商走向國際市場。
技術處表示，輝達正在建置運算平台以供給台灣AI研發中心使用，並開放部分算力給國內的學研機構、合作夥伴、或新創業者等在研發上使用。
另外，輝達也在計畫內容提到將培育AI人才，與台灣頂尖大學洽談AI University的合作計畫，經濟部表示，輝達預計與台大、成大、清大、陽明交大等國內大學合作。
日前黃仁勳出席台大畢業典禮致詞，台大校長陳文章並在會後表示，台大將和輝達攜手打造「NVIDIA─台大人工智慧聯合研究中心」。
經濟部表示，輝達「人工智慧創新研發中心計畫」執行期間為2022年3月到2027年3月，為期5年。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。