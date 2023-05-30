輝達在台砸243億成立AI研發中心，黃仁勳COMPUTEX演講重點一次看

黃仁勳談AI台塑廣達都成台下聽眾，COMPUTEX演講重點一次看

（中央社）AI成新顯學，晶片設計大廠輝達（NVIDIA）股價猶如站在浪頭高飛，AI教父之稱的輝達執行長黃仁勳，身價一舉達到新台幣兆元行情；睽違4年回台公開演講，吸引台塑、廣達等大老闆台下聆聽，他暢談運算力，也擘劃出生成式AI新商機，黃仁勳旋風堪稱席捲全台。

黃仁勳繼日前出席台大畢業典禮演講，昨（29）日在台北國際電腦展演講，再度造成轟動，現場湧入約3500名觀眾，爭睹AI教父的風采。面對滿場的聽眾，黃仁勳展現十足的個人魅力，他更是欲罷不能，原訂1個半小時的演說，結果超時近半小時，近2小時才結束。

Photo Credit: 中央社 人工智慧（AI）晶片設計大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日在台北南港展覽館2館出席台北國際電腦展發表主題演講，向台下聽眾揮手致意。

黃仁勳表示，經過10年研發，輝達推出RTX系列顯示卡，讓即時運算變成可能，並帶到主流市場，「人工智慧（AI）讓每件事看起來都不一樣」。

他在台上發表遊戲角色的客製化生成AI模型NVIDIA Ace for Games，是一種語音、聊天機器人和動畫的基礎模型，透過NVIDIA NeMo框架客製化，從邊緣裝置到雲端都可部署。

在展示影片中，遊戲角色可以理解用戶的話語及互動。黃仁勳直言，「AI將是未來遊戲非常重要的一部分」。

黃仁勳說，加速運算及生成式AI是現今電腦產業的兩大趨勢。他在現場展示生成式AI的驚人能力，輸入一串介紹夜市臭豆腐的文字，就能輸出一段相關影片。

他還請AI做一段台灣傳統音樂的旋律，並馬上演奏出來，會場猶如大型卡拉OK包廂，所有觀眾一起跟唱AI做出的歌曲。

黃仁勳表示，加速運算是永續的算力，人們想要更緊密且小型的電腦，而非大型電腦。他特別比較用中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）建置資料中心的差別，在資料中心供電有限的情況下，採用GPU可以節省更多成本，並用台語稱讚NVIDIA產品「買越多、省越多」。

黃仁勳再次強調，生成式AI出現，是人工智慧的iPhone時刻。現在透過軟體能力，可以學習任何具有架構的資訊，包括聲音、影像、蛋白質等，讓資訊翻譯成另一種語言變得可能，這是史上首次有軟體懂得資訊，令人感到興奮。

他表示，價值約1兆美元的全球資料中心基礎設施，將轉向加速運算和生成式AI。現有資料中心未來10年會被回收、重新研發，改造成生成式AI資料中心。不同應用將放在不同的伺服器上，各自需要重新設計電腦。

AI浪潮來臨，各行各業都將受到影響，台塑集團總裁王文淵今天率領台塑四寶主管到場聆聽，廣達副董事長梁次震、和碩共同執行長鄭光志、緯創總經理林建勳、宏碁營運長高樹國也出席演講會場，顯見企業對AI發展多高度重視。

輝達在台砸243億成立AI研發中心，經部補助67億

（中央社）輝達執行長黃仁勳近日訪台，掀起一股AI熱潮，經濟部表示，2021年通過輝達申請人工智慧創新研發中心計畫，總經費約新台幣243億元，經濟部補助67億元，將在台灣成立AI研發中心，新聘1000名員工，也會與國內大學合作培育人才。

根據經濟部技術處網站資料，技術處在2021年核定通過輝達「人工智慧創新研發中心計畫」，總計畫共約為243億元，其中，經濟部補助67億元，輝達自籌經費約為176億元。

技術處說明，依據上述計畫，輝達在大A+計畫規劃在台灣成立AI研發中心，新聘1000人的研發團隊，並投入前瞻技術研發，例如Omniverse平台技術。另外，輝達須運用先進繪圖處理器（GPU）技術，與台灣廠商共同進行AI應用的開發，提供各個產業解決方案，幫助台灣廠商走向國際市場。

技術處表示，輝達正在建置運算平台以供給台灣AI研發中心使用，並開放部分算力給國內的學研機構、合作夥伴、或新創業者等在研發上使用。

另外，輝達也在計畫內容提到將培育AI人才，與台灣頂尖大學洽談AI University的合作計畫，經濟部表示，輝達預計與台大、成大、清大、陽明交大等國內大學合作。

日前黃仁勳出席台大畢業典禮致詞，台大校長陳文章並在會後表示，台大將和輝達攜手打造「NVIDIA─台大人工智慧聯合研究中心」。

經濟部表示，輝達「人工智慧創新研發中心計畫」執行期間為2022年3月到2027年3月，為期5年。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航