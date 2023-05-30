2023/05/30,
非洲

烏干達總統簽署全球最嚴厲反同性戀法案，累犯最高可判死，拜登抨擊威脅削減援助投資

烏干達總統簽署全球最嚴厲反同性戀法案，累犯最高可判死，拜登抨擊威脅削減援助投資
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根據修改後的法案，坦承自己是同性戀不會被定罪，但「從事同性戀行為」將是可判處無期徒刑的罪行。儘管總統穆塞維尼曾建議議員刪除將「嚴重同性戀」判處極刑的條款，但遭到國會拒絕，這意味累犯者可能被判處死刑。

烏干達總統簽署反同性戀法案，累犯最高可能處極刑

（中央社）烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）辦公室表示，他29日簽署一項反同性戀法案。這項引發爭議的法案規定採行被形容為全球最嚴厲的反同措施。

《法新社》報導，總統官方推特帳號發布的聲明稱，穆塞維尼「已同意2023年反同性戀法案」，法案已完成立法。

烏干達國會也透過推特宣布，穆塞維尼已同意議員本月稍早批准的新法案。

事實上，穆塞維尼曾呼籲國會議員修改該法案，但法案仍保留引起西方國家強烈抗議的大部分強硬條款。

根據修改後的法案，坦承自己是同性戀不會被定罪，但「從事同性戀行為」將是可判處無期徒刑的罪行。

儘管穆塞維尼曾建議議員刪除將「嚴重同性戀」判處極刑的條款，但遭到國會拒絕，這意味累犯者可能被判處死刑。

這項法案引來美國、歐洲聯盟和國際人權組織的譴責，但在烏干達享有廣泛民意支持。

拜登抨擊烏干達嚴酷反同性戀法，威脅削減援助投資

美國總統拜登（Joe Biden）29日抨擊烏干達實施嚴酷的反同性戀新法律嚴重侵犯人權，威脅將削減對這個東非國家的援助和投資。

《法新社》報導，拜登呼籲立即廢止相關嚴厲措施。根據這項引發爭議法律，「從事同性戀行為」將可判處無期徒刑。

拜登在聲明中指出：「烏干達頒行的反同性戀法是對普世人權悲慘的侵犯。」

「任何人都不應該長期活在生命安危的恐懼之中或蒙受暴力和歧視。這是錯誤的。」

烏干達總統穆塞維尼辦公室表示，他29日簽署反同性戀法案。根據修改後的法案，坦承自己是同性戀不會被定罪，但「從事同性戀行為」將是可判處無期徒刑的罪行。

儘管穆塞維尼曾建議議員刪除將「嚴重同性戀」判處極刑的條款，但遭到國會拒絕，這意味累犯者可能被判處死刑。這項立法被形容為全球最嚴厲的反同措施。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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