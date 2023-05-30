立院三讀通過再生能源發展條例修法：新建物屋頂應設太陽光電設備

（中央社）立法院會昨（29）日三讀通過修正再生能源發展條例部分條文，增訂符合一定條件的新建、增建或改建建築物，應於屋頂設置一定裝置容量太陽光電發電設備；後續經濟部與內政部共同研商相關子法規範。

為了解決能源轉型遇到的問題，創造淨零轉型的機會，優化再生能源推動的法制環境，有效整合相關行政程序，加速再生能源發展，行政院會於去（2022）年12月8日通過經濟部擬具「再生能源發展條例部分條文修正草案」，函請立法院審議。

除了行政院版本，立法院多位立委及黨團也分別提出修正草案版本，併案審查。

立法院會昨天完成再生能源發展條例修法三讀程序，主要依照行政院提案通過。

太陽光電部分，這次再生能源發展條例修法為有效運用建築物屋頂，經濟部參考德國柏林立法經驗，增訂符合一定條件的新建、增建或改建建築物，應於屋頂設置一定裝置容量太陽光電發電設備；前項建築物範圍、一定規模、一定容量及其計算方式、受光條件及可免除情形的認定標準，另外定之，後續經濟部將與內政部共同研商相關子法規範。

德國柏林立法經驗，是指德國柏林市議會於2021年6月17日通過柏林太陽能法，其中第3條要求使用面積逾50平方公尺的新建建築物及既有建築物的翻修改建，自2023年起應設置覆蓋屋頂總面積及屋頂淨面積30％以上的太陽光電發電設備。

離岸風電方面，這次修法擴大潛在設置空間。現行條文針對離岸風電定義訂有「不超過領海範圍」等文字，但隨離岸風電進入區塊開發階段，國際離岸風電技術發展已逐步克服水深等條件，因此刪除離岸風力發電設置「不超過領海範圍」的文字，擴大離岸風電可設置範圍，具體開發範圍也會透過跨部會聯合審查機制把關。

三讀通過的修正重點，還包括小水力發電部分，鼓勵水利設施納入小水力發電整體規劃。修正原小水力發電定義，除了結合「既有水利設施」的條件，也鼓勵圳路、水道、淨水廠等潛在場域透過引水進行發電，鼓勵多元水利設施參與發電。

生質能發電部分，三讀通過的修正條文，刪除原有燃燒型生質能電廠僅能設置於工業區的限制，回歸土地使用管制規範，使農業設施、工廠等農林剩餘資材可就近做生質能料源運用，增加尋址彈性，減少料源集運的環境效應與成本。

地熱方面，為使地熱能探勘及開發申請程序及權責機關，有一致明確規範，並加速地熱能探勘許可與地熱能開發許可的審查，推動地熱能發電設備設置，這次修法新增地熱能探勘許可與地熱能開發許可的申請、審查程序等相關規範或限制。

經濟部長王美花日前於立法院經濟委員會提出報告時說，這次條例修正，符合淨零轉型再生能源發展最大化的政策方向，可建構再生能源更友善的發展環境及精進國家再生能源法制基礎，並積極回應社會大眾對再生能源發展期待。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航