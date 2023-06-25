印度的「高品質新郎」常要求更多嫁妝，女性該如何脫離這類「嫁妝禍害」？

一項新的研究發現，隨著過去幾十年印度男性受教育程度和工作機會改善，嫁妝的流行程度有所上升。

在南亞，支付和接受嫁妝是一個有幾百年歷史的傳統，新娘的父母會向新郎家贈送現金、衣服和珠寶。儘管這種做法自1961年開始在印度一直是非法的，但它仍然盛行，並讓婦女容易被家庭暴力困擾甚至死亡。

南加州大學的傑弗里．韋弗（Jeffrey Weaver）和弗吉尼亞大學的高拉夫．奇普倫卡（Gaurav Chiplunkar），研究了1930年至1999年間印度7萬4000多對婚姻，來研究嫁妝的演變。

他們計算「淨嫁妝」，即新娘家送給新郎或其家人的現金和禮物，與新郎家送給新娘家的現金和禮物的價值之差。這是一項對印度17個人口最多的邦的家庭進行的專家小組調查，研究人員依據的是來自「印度農村經濟和人口調查」的數據。

大多數印度人的婚姻仍然是包辦的，幾乎所有的女性都在快30歲的時候結婚。1999年前，約90％的婚姻涉及嫁妝。1950年至1999年間的嫁妝支付總額為近2500億美元。

韋弗在接受BBC採訪時表示，研究發現，尤其是在20世紀40年代至80年代，經濟增長延續並推動了支付嫁妝的做法。他說：「在這段時間裡，越來越多的男性接受了教育，找到了品質更好的工作，這導致了嫁妝的增加。」

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印度的婚姻 在印度，幾乎所有的婚姻都是一夫一妻制

只有不到1％的人離婚

父母在選擇新娘／新郎方面扮演著重要的角色，在1960年至2005年間，超過90％的婚姻是由父母選擇配偶的

超過90％的夫婦婚後與夫家同住

超過85％的女性嫁給了自己村子以外的人

78.3％的婚姻都在同一地區 資料來源：印度人類發展調查，2005年；2006年全國家庭衛生調查。

根據這項研究，考慮新郎素質的變化分佈，可以最有效地理解嫁妝的產生和演變，新郎素質的變化分佈與他們的教育和收入提升有關。（女性在印度勞動力中的低參與度，意味著男性有更多更好的工作）

換句話說，「高品質的新郎」——受過良好教育並擁有有更好的工作——要求更多的嫁妝。研究發現，隨著婚姻市場上受過良好教育的新郎數量的增加，受過良好教育的新郎獲得的「嫁妝溢價」就會減少。

「強大的經濟因素讓嫁妝永久化。在新娘方面，拒絕為女兒支付嫁妝的家庭只能選擇『品質較低』的新郎。新郎有很強的經濟動機接受嫁妝，特別是如果他們的家庭必須為自己的女兒支付嫁妝，或者想要收回對新郎教育的投資。」韋弗和奇普倫卡寫道。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 印度阿格拉一幅宣傳女性權利的壁畫上寫道：嫁妝是對女性的侮辱。

嫁妝可能是印度獨有的嗎？英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的西萬．安德森（Siwan Anderson）發表的另一篇論文認為，與印度不同，在包括歐洲在內的許多社會，嫁妝支付隨著財富的增長而下降。安德森表示，在印度等以種姓為基礎的社會，財富的增加也導致了嫁妝的增加。

韋弗和奇普倫卡表示，他們的研究發現，關於嫁妝習俗興起的傳統解釋幾乎沒有證據。

一種理論認為，嫁妝是在高種姓家庭中實行的，隨著低種姓家庭效仿這些做法來提高他們的社會流動性，嫁妝也隨之傳播。這項新的研究表示，這一點尚不清楚，因為嫁妝的習俗在高種姓和低種姓群體中幾乎同時開始。

此外一些專家認為，低種姓女性嫁給高種姓男性的願望推動了嫁妝的變化。韋弗說這種觀點是「不正確的」，因為「跨種姓婚姻太少了」——在被研究的婚姻中，94％的印度人在他們的大種姓群體內結婚。

那隨著越來越多的女性接受教育，嫁妝會發生什麼變化？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 印度嫁妝禮物包括現金和實物。

在過去二、三十年裡，印度女性受教育程度有了顯著提高，超過了男性。韋弗表示，這可能會導致要求嫁妝這樣的做法減少，但目前沒有支持這一現象的數據。

但該研究確實發現證據表明，在一個地區受教育的女性越多，「嫁妝金額就會減少」。

然而，研究發現，與男性平均受教育年限增加一年相比，女性平均受教育年限增加一年的影響要小得多。這可能是因為女性不太可能工作，並且「在勞動力市場上從她們的教育中獲得經濟回報」。

顯然，促進婦女的教育和增加她們的勞動力參與，可以幫助解決嫁妝的禍害。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九