印度人口超越中國居世界第一，但它能就此成為全方位的超級大國嗎？
我們想讓你知道的是
印度雖然被西方視為關鍵的地緣政治伙伴，但北京手握聯合國安全理事會五個常任理事國席位之一，這意味著它在這個組織中，幾乎對一切重大決策均有包括否決在內的決定權。過去數十年，印度與其他新興經濟體都在想方設法去改變此局面，可沒有人成功過。
根據聯合國數據，印度剛剛超越了中國，成為世界上人口最多的國家。那它能跟這強大的鄰居匹配——甚至超越它——成為世界超級大國嗎？
在經濟規模、地緣政治影響力與軍力方面，北京仍然游刃有餘，但專家們認為，這一格局正在改變。
2001年諾貝爾經濟學獎得主麥克爾・斯澎斯（Michael Spence）認為，印度的高光時刻來臨了。
這位史丹佛大學（Stanford University）的榮休院長暨教授對BBC說：「印度終將能與中國匹配。中國經濟會放慢，但印度不會。」
但印度也面臨挑戰。
中國是世界第二大經濟體，它幾乎比印度大上五倍之多，印度僅排名第五。
印度中產階層規模相對較小，需要下重本投資教育、提升生活標凖、實現性別均等和經濟改革，以實現「中國式」爆發增長。
要當世界超級大國，光靠人口和經濟還不夠格，還要看地緣政治與軍事力量——印度在這些方面還望塵莫及。
軟實力也會起關鍵作用。印度的寶萊塢（Bollywood）電影工業在國際上宣傳本國方面甚具效率，還在網飛（Netflix；奈飛）上打破了好些紀錄。
但另一邊廂，也有所謂的華萊塢（Chinawood）——中國電影行業蓬勃發展，2020年首次取代好萊塢，登上全球最大票房寶座。2021年，中國衛冕成功。
印度的經濟勢頭
目前，印度每天誕生8.6萬個嬰兒，中國則是4.94萬個。
出生率偏低，中國人口已開始收縮，預計在本世紀末可能跌破10億。
聯合國指出，印度人口將持續增長至2064年，從目前的14億增加到2064年的17億。
這會讓印度享受「人口紅利」——經濟隨著勞動年齡人口增加而急速增長。
美國紐約新學院印度中國研究所（India China Institute, The New School ）所長馬克・弗雷澤教授（Prof Mark Frazier）說：「印度1990年代增量改革如今開始分紅了，但關鍵在於其勞動力隊伍所接受的教育有多高，有多健康，技術能力有多強，還有他們有多大能力貢獻經濟。」
印度近月吸引到蘋果和富士康這樣的主要跨國企業落戶，但其內部官僚主義與政策朝令夕改所造成的不穩定嚇怕了一些國際投資者。
弗雷澤教授補充說，「人越多，國家便越強大，這是很19世紀的想法。」因為還有別的因素要考慮進去。
根據世界銀行（The World Bank）數據，目前印度勞動人口（14至64歲）中，只有一半在勞動，或在求職。
只看女性的話，比率更跌至25%——中國的是60%，歐盟則是52%。
經歷1980與1990年代的連串改革，中國經濟規模增長超越了所有國家。但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、人口老齡化和與西方關係日趨緊張相互疊加，正影響著這個國家的經濟增長。
印度國內生產總值（GDP）增速已超越中國，根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，這樣的勢頭還將持續。
那麼，經濟增速放慢是否意味著中國將走向邊緣化？
斯澎斯教授解釋說：「要是中國維持增長4%到5%直到2030年，那將是個驕人成就。大家也許會想，對於一個經濟增速8%到9%的國家來說這是一種糟糕的減速，但這樣其實不太對。」
「中國現在更像美國，我們從未有過8%、9%、10%這樣的增長率。他們將要依賴生產率的提升。我想他們做得到，因為他們對教育、科學技術等做了巨額投入。」
中國的軍事擴張
中國與印度都是核大國，這讓他們在國際博弈上佔有戰略先機。
據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）估算，北京的核武器庫規模是新德里的2.5倍。
中國比印度多近60萬兵力，且重點投資建設國防工業。
弗雷澤教授說：「印度非常依賴俄羅斯，引進了他們的技術與專長，中國則毫無疑問做了許多科研，自主研發軍事基礎建設。」
中國在國防軍工領域有明顯優勢，印度則傾向與歐洲和美國維持良好關係，那裡有的是世界絕大部分軍事力量。
弗雷澤教授補充說：「印度可以成為印太地區的一個重要戰略伙伴，美國政府正圍繞中國建立某種安全區，這不僅包括東亞，還包括南亞；不僅包括西太平洋，也包括印度洋。」
地緣政治的選擇
印度是本年度二十國集團（G20）峰會東道主，當擁有全球85%財富的國家的領袖坐在談判桌上時，印度似乎有了推銷自己的機會。
自川普（Donald Trump）擔任美國總統以來，北京與各世界強國的關係日趨惡化，但從俄羅斯到南非，從沙烏地阿拉伯到歐盟，中國仍然是超過120個國家的主要經濟伙伴。
伴隨著投資數萬億美元的「一帶一路」項目而來的，是中國在海外的政治影響上更加游刃有餘。
印度雖然被西方視為關鍵的地緣政治伙伴，但北京手握聯合國安全理事會五個常任理事國席位之一，這意味著它在這個組織中，幾乎對一切重大決策均有包括否決在內的決定權。
過去數十年，印度與其他新興經濟體都在想方設法去改變此局面，可沒有人成功過。
弗雷澤教授說：「我不會尋求當上安理會的新常任理事國，縱使我們都很清楚，讓一場在1945年結束的衝突當中勝利的國家繼續經營全球安全秩序是毫無道理的。」
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10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。