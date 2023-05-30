2023/05/30,
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中國萬得限制海外訂戶查閱數據，外界更難分析中國經濟表現

中國萬得限制海外訂戶查閱數據，外界更難分析中國經濟表現
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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在中國推出「反間諜法」修訂版後，許多外國智庫和其他研究機構發現，無法續訂萬得的服務。在修訂反間諜法前，中國去年通過一項數據安全法，授權政府加強對跨境數據傳輸監管。

（中央社）中國數據提供商萬得限制海外訂戶取用數據，一些境外投資者和分析人士表示，已經無法獲得部分長期以來被認為是公開的數據；也有境外訂戶被要求填寫表格，說明取用數據理由。

《華爾街日報》中文網29日報導，中國政府採取系列打擊外國公司資料收集措施，這也波及萬得。萬得資訊技術股份有限公司（Wind Information）是一家民企，總部位於上海，其所開發的軟體在中國被普遍使用，也是海外金融分析師、投資者和經濟學家數據使用來源。

隨著中國政府採取系列措施打擊外國公司資訊收集，一些境外投資者、分析人士表示，已經無法獲得萬得的一些服務，包括長期以來被認為是公開的數據。相關限制措施恐將使外界更難分析中國這個全球第2大經濟體的表現。

中國、香港以外的城市訂戶近幾個月來無法訪問萬得提供的零售購物趨勢數據，也未能獲得中國境內外不同城市照明情況的衛星圖像，這是衡量能源消耗狀況一項指標。在中國的萬得用戶則說，中國用戶仍可以訪問這些受限制的數據。

《華爾街日報》等海外訂戶試圖查閱這些受限制數據時，收到一條資訊稱「根據相關法律和法規」，使用者所在地方無法使用這些數據；或者被要求填寫一份表格，聲明為什麼要訪問這些數據，必須保證這些數據只用於個人用途。

填寫了這份表格的訂戶還會被告知，這尚需要經過萬得的評估；銀行業者和投資者表示，不願意簽署有可能令其所在機構承受進一步使用條件限制的協議。

一名萬得發言人說，公司在法律上有義務了解海外數據接收者使用這些數據的目的。

萬得採取限制境外訂戶造訪數據的同時，也加強了對於部分境外訂戶的限制。在中國推出「反間諜法」修訂版後，許多外國智庫和其他研究機構發現，無法續訂萬得的服務。在修訂反間諜法前，中國去年通過一項數據安全法，授權政府加強對跨境數據傳輸監管。

一些分析師、投資者說，有限度地減少數據資料近用性，也可能會削弱他們對中國經濟整體狀況和特定行業實力建模的能力。

中國官方經濟數據準確性長期以來被外界質疑，這使獨立數據供應商對於研究人員來說愈加重要，獨立數據供應商所提供的數據，可用於交互核驗官方數字。

報導引述華盛頓特區特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員黃天磊意見表示，無法獲取萬得一些數據會引起更廣泛的問題；從中國政府角度來看，這是個法律問題，那麼就算設法從其他管道獲得這些數據，也未必可以使用。

萬得回應《華爾街日報》直指，許多外國智庫、研究公司和其他機構無法續訂的說法不屬實；對於用戶可以訪問的經濟指標進行調整，這是全球數據公司的標準做法，公司所顯示的經濟指標中，被撤銷或調整的比例與全球同行一致。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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