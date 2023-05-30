颱風瑪娃海警發布留意強風長浪，中南部紫外線達危險等級

颱風瑪娃海警發布，30日南部炎熱、入夜東北部大雨

（中央社）氣象局昨（29日）晚發布中颱瑪娃海上颱風警報，愈晚各沿海風浪愈強，預估瑪娃31日北轉，6月1日向北移動、6月2日遠離，雨勢明晚至31日清晨最顯著，東北部、北部山區有局部大雨或豪雨。

中央氣象局昨天晚間8時30分發布中颱瑪娃海上颱風警報，晚間8時瑪娃的中心位置在北緯19.7度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻的東南東方約540公里處，以每小時8公里速度，向西北轉北北西進行；預測24小時後瑪娃中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約400公里處。

颱風瑪娃中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒54公尺，相當於16級風；七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員謝佩芸在晚間颱風記者會中表示，颱風瑪娃持續朝台灣東南方外海接近，目前海上警戒區域包含巴士海峽、台灣東南方海面。預估31日瑪娃北轉，6月1日朝北移動、6月2日遠離，影響時間較長，但北轉的角度、位置還有不確定性，可能對台灣影響不同，今天、31日需持續關注瑪娃動態。

謝佩芸指出，昨晚起受颱風外圍環流影響，晚間主要下雨區域在宜蘭、北海岸、大台北東側，易有間歇陣雨；明晚至31日清晨雨勢顯著，主要在北部、東半部地區，其中東北部、北部山區降雨最明顯，有局部大雨或豪雨；中南部會是高溫炎熱的天氣，午後山區會有陣雨。

謝佩芸指出，昨晚台灣附近的風力逐漸增強，晚間至今天蘭嶼會有11至12級強陣風，綠島、澎湖也有10至11級強陣風，新竹至台南沿海、恆春半島、各離島愈晚風勢愈強，可能會有8至9級強陣風。

謝佩芸表示，昨晚至明天巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，蘭嶼已觀測到7公尺浪高，東半部沿海也有3至4公尺浪高；明天基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6、7公尺以上浪高。

謝佩芸提醒，受颱風外圍環流沉降影響，今天白天台中至屏東、金門地區有局部攝氏36度以上高溫出現機會，其中台中市、台南市近山區或河谷有機會出現38度極端高溫。

颱風瑪娃海警發布，經濟部開設應變小組全面戒備

（中央社）中央氣象局晚間發布中颱瑪娃海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級隨即開設，並與地方政府保持密切聯繫，各項防救災措施已確認完成整備，隨時掌握降雨情勢，以保障人民生命財產安全。

中颱瑪娃海上颱風警報昨天晚間8時30分發布，依據最新氣象資訊，中颱瑪娃預估最接近台灣的時間點會是在5月31日晚間至6月1日清晨，北部山區、東北部注意局部大雨或豪雨。

經濟部水利署晚間發布新聞稿指出，為因應颱風影響，水利署已請各河川局注意施工人員安全，對破堤施工查核，人員、機具待命預留作業時間，且與地方政府保持密切聯繫；水利署暨所屬河川局、水資源局也針對易致災防汛熱點均再三確認應變部署，並隨時掌握降雨情勢。

水利署指出，各項防救災措施在颱風來臨前，均再次確認完成整備，包含全台70座滯洪池，1614部抽水機，196座抽水站，1萬4559公尺防水擋板，20萬9779個防汛塊，1621位防汛志工，542個防災社區已完成預備或布署，隨時視需要啟動上場。

水利署強調，受惠近期幾波降雨，抗旱最嚴峻的情況已度過，水情逐步紓緩，但目前氣象預報顯示，本次颱風降雨恐無法完全解除旱象，後續梅雨結構及降雨不確定性，各單位仍需審慎因應，全力節水調度，不能掉以輕心。

水利署提醒，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。

Photo Credit: 中央社 中央氣象局29日指出，受颱風瑪娃影響，各地低溫在 攝氏23到25度之間，新竹、苗栗、台南、高雄局部地 區有發生36度高溫的機會。圖為午後高雄地區天氣晴 朗，有民眾到西子灣海岸戲水消暑。

颱風影響留意強風長浪，中南部紫外線達危險等級

（中央社）氣象局指出，颱風外圍環流影響，今天迎風面降雨會增多，預估北部、東半部會轉為局部短暫陣雨的天氣，其中宜、花雨勢最持續、明顯，有局部大雨發生的機會，請注意天氣的變化做好準備。

中央氣象局表示，中南部及金門要留意高溫，受颱風外圍沉降影響，普遍高溫達到攝氏35、36度左右，局部溫度會再更高一些，感受炎熱，且紫外線可達過量甚至危險等級，外出務必要做好防曬並多補充水分。

氣象局說，今年第2號颱風瑪娃，清晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方533公里的海面上，向北北西前進；颱風較為接近及其影響期間，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖將陸續有長浪發生，其中東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海浪高有達6公尺以上，非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻也請特別留意。

另外，風力逐漸增強，蘭嶼、綠島及澎湖將有10至11級以上強陣風，桃園至雲林、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風，台南以北、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

根據環保署空氣品質預報資訊，受颱風環流影響，環境風場由東北風逐漸轉為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中部以南位於下風區，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；中部及雲嘉南地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航