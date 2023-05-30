颱風瑪娃海警發布留意強風長浪，中南部紫外線達危險等級
我們想讓你知道的是
氣象局指出，颱風外圍環流影響，今天迎風面降雨會增多，預估北部、東半部會轉為局部短暫陣雨的天氣，其中宜、花雨勢最持續、明顯，有局部大雨發生的機會，請注意天氣的變化做好準備。
颱風瑪娃海警發布，30日南部炎熱、入夜東北部大雨
（中央社）氣象局昨（29日）晚發布中颱瑪娃海上颱風警報，愈晚各沿海風浪愈強，預估瑪娃31日北轉，6月1日向北移動、6月2日遠離，雨勢明晚至31日清晨最顯著，東北部、北部山區有局部大雨或豪雨。
中央氣象局昨天晚間8時30分發布中颱瑪娃海上颱風警報，晚間8時瑪娃的中心位置在北緯19.7度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻的東南東方約540公里處，以每小時8公里速度，向西北轉北北西進行；預測24小時後瑪娃中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約400公里處。
颱風瑪娃中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒54公尺，相當於16級風；七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
氣象局預報員謝佩芸在晚間颱風記者會中表示，颱風瑪娃持續朝台灣東南方外海接近，目前海上警戒區域包含巴士海峽、台灣東南方海面。預估31日瑪娃北轉，6月1日朝北移動、6月2日遠離，影響時間較長，但北轉的角度、位置還有不確定性，可能對台灣影響不同，今天、31日需持續關注瑪娃動態。
謝佩芸指出，昨晚起受颱風外圍環流影響，晚間主要下雨區域在宜蘭、北海岸、大台北東側，易有間歇陣雨；明晚至31日清晨雨勢顯著，主要在北部、東半部地區，其中東北部、北部山區降雨最明顯，有局部大雨或豪雨；中南部會是高溫炎熱的天氣，午後山區會有陣雨。
謝佩芸指出，昨晚台灣附近的風力逐漸增強，晚間至今天蘭嶼會有11至12級強陣風，綠島、澎湖也有10至11級強陣風，新竹至台南沿海、恆春半島、各離島愈晚風勢愈強，可能會有8至9級強陣風。
謝佩芸表示，昨晚至明天巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，蘭嶼已觀測到7公尺浪高，東半部沿海也有3至4公尺浪高；明天基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6、7公尺以上浪高。
謝佩芸提醒，受颱風外圍環流沉降影響，今天白天台中至屏東、金門地區有局部攝氏36度以上高溫出現機會，其中台中市、台南市近山區或河谷有機會出現38度極端高溫。
颱風瑪娃海警發布，經濟部開設應變小組全面戒備
（中央社）中央氣象局晚間發布中颱瑪娃海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級隨即開設，並與地方政府保持密切聯繫，各項防救災措施已確認完成整備，隨時掌握降雨情勢，以保障人民生命財產安全。
中颱瑪娃海上颱風警報昨天晚間8時30分發布，依據最新氣象資訊，中颱瑪娃預估最接近台灣的時間點會是在5月31日晚間至6月1日清晨，北部山區、東北部注意局部大雨或豪雨。
經濟部水利署晚間發布新聞稿指出，為因應颱風影響，水利署已請各河川局注意施工人員安全，對破堤施工查核，人員、機具待命預留作業時間，且與地方政府保持密切聯繫；水利署暨所屬河川局、水資源局也針對易致災防汛熱點均再三確認應變部署，並隨時掌握降雨情勢。
水利署指出，各項防救災措施在颱風來臨前，均再次確認完成整備，包含全台70座滯洪池，1614部抽水機，196座抽水站，1萬4559公尺防水擋板，20萬9779個防汛塊，1621位防汛志工，542個防災社區已完成預備或布署，隨時視需要啟動上場。
水利署強調，受惠近期幾波降雨，抗旱最嚴峻的情況已度過，水情逐步紓緩，但目前氣象預報顯示，本次颱風降雨恐無法完全解除旱象，後續梅雨結構及降雨不確定性，各單位仍需審慎因應，全力節水調度，不能掉以輕心。
水利署提醒，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。
颱風影響留意強風長浪，中南部紫外線達危險等級
（中央社）氣象局指出，颱風外圍環流影響，今天迎風面降雨會增多，預估北部、東半部會轉為局部短暫陣雨的天氣，其中宜、花雨勢最持續、明顯，有局部大雨發生的機會，請注意天氣的變化做好準備。
中央氣象局表示，中南部及金門要留意高溫，受颱風外圍沉降影響，普遍高溫達到攝氏35、36度左右，局部溫度會再更高一些，感受炎熱，且紫外線可達過量甚至危險等級，外出務必要做好防曬並多補充水分。
氣象局說，今年第2號颱風瑪娃，清晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方533公里的海面上，向北北西前進；颱風較為接近及其影響期間，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖將陸續有長浪發生，其中東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海浪高有達6公尺以上，非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻也請特別留意。
另外，風力逐漸增強，蘭嶼、綠島及澎湖將有10至11級以上強陣風，桃園至雲林、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風，台南以北、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
根據環保署空氣品質預報資訊，受颱風環流影響，環境風場由東北風逐漸轉為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中部以南位於下風區，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；中部及雲嘉南地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。