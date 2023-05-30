岸田文雄長子屢引爭議，6/1辭任首相秘書官，日媒分析內閣民調下降與派對門有關

岸田文雄長子屢引爭議，6/1辭任首相秘書官

（中央社）日本首相岸田文雄32歲長子岸田翔太郎擔任負責政務工作的首相秘書官，屢次引發爭議。日本政府29日表示，他將於6月1日辭去秘書官職務。

日本媒體報導，岸田翔太郎傳出在首相寓所和親戚聚會時，模仿組閣拍攝紀念照等種種脫軌行為，讓岸田文雄本人也認為「是欠缺合適的舉動，為此感到深刻遺憾。」

岸田晚間在記者採訪時表示：「為了劃清（公事與私事）分界而決定替換（秘書官）。」岸田表示，他個人對於任命秘書官身負責任。他會聽取國民的意見，對刻不容緩的議題提出解答，努力履行他的職務。

岸田翔太郎去（2022）年底邀請親友在首相寓所舉辦「忘年會」（年底聚餐、尾牙），此事日前被週刊雜誌爆料後，朝野政黨紛紛提出批判。

除了忘年會風波，岸田文雄今年1月出訪歐美時，岸田翔太郎也隨行，但回國後被週刊爆料搭乘公務車外出購物。岸田之後在國會備詢時說，大兒子購買的物品是他要送給閣員等相關人士的禮品。

日本政府表示，岸田翔太郎辭職後，他的職務將由山本高義接替。

岸田翔太郎畢業於日本慶應大學法學部，2014年時進入日本三井物產工作，2020年起擔任岸田文雄眾議員辦公室的公設秘書。

日媒：岸田內閣支持率下降，與長子派對門惹議有關

日媒最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率降至47％。日媒指出，一般認為這可能與他的長子、現任首相秘書官岸田翔太郎去年底在首相寓所開「忘年會」派對惹議有關。

《日本經濟新聞》與《東京電視台》最新聯合民調顯示，岸田內閣支持率為47％，比4月下降5個百分點。這是岸田內閣2022年12月以來，時隔5個月內閣支持率下降。

日經報導，岸田的長子、現任首相秘書官岸田翔太郎去年年底邀請親友在首相寓所舉辦「忘年會」，此事日前被週刊雜誌爆料後，朝野政黨紛紛提出批判。外界認為，這可能是岸田內閣支持率下降的主要原因。

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，本月19至21日在廣島舉行G7領袖高峰會，由岸田擔任主席。高峰會落幕後，有些日媒民調顯示，岸田內閣支持率上升，但最近因其長子的「忘年會」派對一事惹議，內閣支持率下降。

民調顯示，對於岸田在G7峰會的表現，予以肯定的民眾占66％，不予以肯定的民眾占21％。

今年G7峰會在岸田的故鄉廣島舉行，原本預定烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以線上會議方式出席，但後來澤倫斯基閃電訪問廣島，出席G7領袖峰會。澤倫斯基會後與岸田一同參觀廣島和平紀念資料館（原爆資料館），在原爆罹難者慰靈碑前獻花致意。

民調顯示，對於岸田內閣在這次G7峰會的表現，即使是不支持岸田內閣的民眾當中也有47％的人予以肯定。

此外，岸田於5月7、8日訪問韓國，重啟日韓領袖穿梭外交。民調顯示，對於日韓關係的走向，認為「不會改變」的民眾占53％，認為「將變好」的民眾占40％。

民眾被問及支持岸田內閣的理由時，以回答「有國際觀」者占31％，居第一；其次是以回答「因為是以自民黨為主的內閣」者占26％。

民眾被問及不支持岸田內閣的理由時，以回答「政策不好」者占36％居第一；其次是以回答「因為是以自民黨為主的內閣」者占33％。

民調顯示，政黨支持率最高的是執政黨自由民主黨（自民黨）獲得37％的支持率，但比4月的民調下降6個百分點。政黨支持率名列第二的是日本維新會，支持率為13％（與4月民調相同）、第三名是立憲民主黨，支持率為8％（4月民調是9％）。

這項民調是日經調查中心於本月26至28日針對日本全國18歲以上的男女採「隨機撥號」（random－digit－ dialing, RDD）方式實施電話（含手機）調查，獲得928份回答，回答率40.6％。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航