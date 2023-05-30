中國啟動階段任務2030年前實現載人登月，可能成下一個美中競逐目標

中國啟動階段任務，2030年前實現載人登月

（中央社）中國載人航天工程辦公室副主任林西強昨（29）日表示，中國載人月球探測工程登月階段任務近期已啟動，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。

官媒《新華網》報導，林西強是在神舟16號載人飛行任務記者會作了上述表示。神舟16號載人飛船（太空船）定於今天上午9時31分發射。神舟16號載人飛行任務是中國載人航天工程今（2023）年的第二次飛行任務，也是中國太空站應用與發展階段首個載人飛行任務。

林西強表示，中國載人航天工程辦公室已全面部署開展各項研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭（長征10號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。

此外，林西強說，中國正研製可重複使用的新一代近地載人運載火箭和新一代近地載人飛船。為進一步支持在軌科學實驗、為航天員的工作和生活創造更好條件，將適時發射擴展艙段，將中國太空站基本構型由「T」字型升級為「十」字型。

中國計劃2030前登陸月球，可能成下一個美中競逐目標

（中央社）中國官方昨天宣布，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。由於美國也準備在「阿波羅計劃」結束逾50年後派遣太空人重返月球，使「登陸月球」成為美中下一個受到矚目的重大競爭目標。

《新華網》報導，中國載人航天工程辦公室副主任林西強昨天說，中國最近已啟動載人月球探測工程登月階段任務，全面部署開展各項研製建設工作。包括研製新一代載人運載火箭（長征10號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行裝備，新建發射場相關測試發射設施設備等。

《星島日報》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）先前被問到美中之間的登月之爭時表示，美國太空人將在2025或2026年，在中國之前重返月球。

而屬於美國新登月計劃「阿提米絲計劃」（Artemis program）先遣作業的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務，目前預定2024年11月搭載4名太空人發射升空，將在繞行月球軌道返回地球。這與最後一次阿波羅載人登月任務，已相隔52年。

根據報導，尼爾森2022年底向《日經亞洲》表示，只有少數國家不願與美合作，中國是其中之一，他們「一直保密到家」。他對此表示，「我想我們正在和中國比賽」。

報導指出，尼爾森的說法曾被中國多次反駁。美國國會早在2011年即通過沃爾夫法案（Wolf Amendment），限制美中在太空領域的合作。

不過，「阿提米絲計畫」的第一步、阿提米絲1號（Artemis I）火箭原預定2022年8月底發射升空，但2度在發射前最後一刻取消，直到同年11月16日才成功發射。

報導指出，對美國而言，2019年推出的「阿提米絲計畫」將開創月球探索的新時代，除解開月球極地隕石坑中的奧秘外，還將藉此測試未來進一步探測火星的技術。

至於中國的登月計劃，分為無人探月、載人登月、長久駐月等3大階段，目前則屬無人探月的第4階段，也是最後一個階段，被列為進行登月前的科研準備作業，包括對月球表面各種物理及環境特癥的綜合探測作業。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航