中國啟動階段任務2030年前實現載人登月，可能成下一個美中競逐目標

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中國官方昨天宣布，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。由於美國也準備在「阿波羅計劃」結束逾50年後派遣太空人重返月球，使「登陸月球」成為美中下一個受到矚目的重大競爭目標。
中國啟動階段任務，2030年前實現載人登月
（中央社）中國載人航天工程辦公室副主任林西強昨（29）日表示，中國載人月球探測工程登月階段任務近期已啟動，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。
官媒《新華網》報導，林西強是在神舟16號載人飛行任務記者會作了上述表示。神舟16號載人飛船（太空船）定於今天上午9時31分發射。神舟16號載人飛行任務是中國載人航天工程今（2023）年的第二次飛行任務，也是中國太空站應用與發展階段首個載人飛行任務。
林西強表示，中國載人航天工程辦公室已全面部署開展各項研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭（長征10號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。
此外，林西強說，中國正研製可重複使用的新一代近地載人運載火箭和新一代近地載人飛船。為進一步支持在軌科學實驗、為航天員的工作和生活創造更好條件，將適時發射擴展艙段，將中國太空站基本構型由「T」字型升級為「十」字型。
中國計劃2030前登陸月球，可能成下一個美中競逐目標
（中央社）中國官方昨天宣布，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。由於美國也準備在「阿波羅計劃」結束逾50年後派遣太空人重返月球，使「登陸月球」成為美中下一個受到矚目的重大競爭目標。
《新華網》報導，中國載人航天工程辦公室副主任林西強昨天說，中國最近已啟動載人月球探測工程登月階段任務，全面部署開展各項研製建設工作。包括研製新一代載人運載火箭（長征10號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行裝備，新建發射場相關測試發射設施設備等。
《星島日報》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）先前被問到美中之間的登月之爭時表示，美國太空人將在2025或2026年，在中國之前重返月球。
而屬於美國新登月計劃「阿提米絲計劃」（Artemis program）先遣作業的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務，目前預定2024年11月搭載4名太空人發射升空，將在繞行月球軌道返回地球。這與最後一次阿波羅載人登月任務，已相隔52年。
根據報導，尼爾森2022年底向《日經亞洲》表示，只有少數國家不願與美合作，中國是其中之一，他們「一直保密到家」。他對此表示，「我想我們正在和中國比賽」。
報導指出，尼爾森的說法曾被中國多次反駁。美國國會早在2011年即通過沃爾夫法案（Wolf Amendment），限制美中在太空領域的合作。
不過，「阿提米絲計畫」的第一步、阿提米絲1號（Artemis I）火箭原預定2022年8月底發射升空，但2度在發射前最後一刻取消，直到同年11月16日才成功發射。
報導指出，對美國而言，2019年推出的「阿提米絲計畫」將開創月球探索的新時代，除解開月球極地隕石坑中的奧秘外，還將藉此測試未來進一步探測火星的技術。
至於中國的登月計劃，分為無人探月、載人登月、長久駐月等3大階段，目前則屬無人探月的第4階段，也是最後一個階段，被列為進行登月前的科研準備作業，包括對月球表面各種物理及環境特癥的綜合探測作業。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。