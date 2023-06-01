印尼國父蘇卡諾打造的「建國五原則」，竟與「三民主義」有關？
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蘇卡諾深知印尼人民始終無法形成「統一」的建國共識，必須建立一套適合「印尼特色」的政治哲學進行整合，於是參酌孫中山先生的民有、民治、民享的「三民主義」精神，以及法國大革命時期的自由、民主與博愛等原則。
每年6月1日是印尼國定假日「潘查西拉誕生日」（Hari Lahir Pancasila），又稱「建國五原則紀念日」，是與8月17日的「印尼獨立紀念日」並列為全年唯二與政治紀念有關的節日。其餘國定假日則多與宗教紀念相關，包括：伊斯蘭教的5大節（登宵節、開齋節、宰牲節、回教新年、穆罕默德誕辰），印度教的沈思節，佛教的衞塞節，以及基督教與天主教的耶穌受難日、耶穌升天節與耶誕節等3大節日，再加上元旦新年、農曆春節與勞動節，全年共計15個國定休假日。
「潘查西拉」的誕生過程
1941年12月太平洋戰爭爆發之後，「荷屬東印度」（Hindia Belanda）日佔時期的日本佔領當局，為了利用印尼的天然資源鞏固後勤補給，以期達到「現地自足」與「以戰備戰」的戰略目標，提出建立所謂的「亞洲共榮圈」及「印尼人治理印尼」等統戰宣傳，積極籠絡具有影響力的印尼國族主義領袖、伊斯蘭組織領導及傳統王公貴族等勢力，同時隨著日本在太平洋戰局急轉直下的劣勢，為了進一步爭取印尼各界民心、安撫國族主義份子、削減英荷列強在印影響力與鞏固後勤補給等主客觀因素，遂於1945年3月由日本佔領爪哇的第16軍宣佈成立「印尼獨立籌備調查委員會」（印尼語：Badan Penelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia，BPUPKI）做為協調機構，名義上負責制定印尼建國憲法與籌備未來獨立自治等前置工作。
1934年印尼獨立運動領袖之一的蘇卡諾（Soekarno），遭到荷蘭殖民政府流放至印尼「佛羅倫斯島」（Pulau Flores）中部的「恩德」（Ende）地區，在此4年的流放期間，蘇卡諾開始思考與構建印尼獨立後的國家藍圖；蘇卡諾深知荷蘭殖民政府利用印尼國內種族多樣與宗教多元等分歧特點，不斷分化與製造人民之間的衝突與矛盾，致使印尼人民始終無法形成「統一」的建國共識，因此必須建立一套適合「印尼特色」的政治哲學進行整合，於是參酌孫中山先生的民有、民治、民享的「三民主義」精神，以及法國大革命時期的自由、民主與博愛等原則，提出一種融合宗教信仰、民族主義、人道精神、協商民主與社會正義等五大建國原則：「潘查西拉」（Pancasila）。
1945年6月1日「印尼獨立籌備調查委員會」第一次會議閉幕當天，印尼獨立領袖蘇卡諾於會中，首次以「潘查西拉（Pancasila）的誕生」為題發表演說，強勢宣揚其融合「三民主義」與「法國大革命」等思想精華之「建國五原則」，高聲疾呼為了達到國家統一與民族團結之獨立建國目標，同時衡酌印尼具有族群、宗教與文化多樣性之先天條件，以及兼顧國內各種組織、團體與派系等本位主張，呼籲與會代表應當依據「潘查西拉」精神制定憲法，做為未來統一的「印尼共和國」之建國指導原則。
1945年8月18日蘇卡諾與哈達（Hatta）等革命領袖在「雅加達藝術大樓」召開「印尼獨立籌備委員會」（Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia，PPKI），準備在會中進行「1945年憲法」討論案與正、副總統選舉案等議程，會前呼聲最高的正、副總統人選蘇卡諾與哈達，兩人均擔心倘若依據「雅加達憲章」（Piagam Jakarta）擬就而成的憲法序言，其中敘明「穆斯林有義務遵從伊斯蘭教法」（dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya，又稱「七字原則」）的規定，恐將會對印尼國內非穆斯林等少數族群造成壓力，恐將疏離對國家大一統的向心力，因此哈達設法以「維護民族團結」與有利國家統一等論調，積極遊說與會的穆斯林組織領袖，刪除在憲法序言中提及的「七字原則」。
在此次會議期間，蘇卡諾和哈達被順利選為印尼獨立後的首任總統與副總統，與會代表亦協商同意刪除在憲法序言中的「七字原則」，並通過由與會成員之一的峇里島代表提議，以主流宗教都能接受的「上帝/神明」（印尼語：Tuhan）用語，替代原於「潘查西拉」第一條內使用的「阿拉」（Allah）一詞，藉以降低隱喻特定信仰的宗教色彩，有利避免產生認同分歧，達到維護民族團結的目的；上述提議雖然已在會上獲得與會成員同意，但是當「1945年憲法」正式頒行時，其中的「七字原則」等建議卻仍保留並未作更改。
然在1949年「印度尼西亞聯邦共和國憲法」取代「1945年憲法」之後，新憲內容雖與前者相似，但其序言已刪除了「七字原則」的伊斯蘭教法義務，但隨後在1955年為制定永久憲法召開的「印度尼西亞制憲議會」，伊斯蘭主義派系再度堅持要恢復序言中的「七字原則」，致使制憲過程陷入僵局，於是蘇卡諾總統在1959年7月9日發佈命令，直接解散制憲議會，並恢復了沒有「七字原則」的原憲法。但是蘇卡諾為了安撫國內伊斯蘭組織的不滿情緒，一再強調「雅加達憲章」就是「1945年憲法」的基石，兩者本質相同，關係密不可分，雖然「1945年憲法」對於「雅加達憲章」略有修正，但是憲法序言第四段所載的「潘查西拉」表述一致，但是唯一差別在於憲章不具備法律效力。
「潘查西拉」的政治哲學
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」