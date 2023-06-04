TNL+ 2023/06/04,
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普亭與習近平重判異見人士，不再配合西方上演「人權秀」

普亭與習近平重判異見人士，不再配合西方上演「人權秀」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

近期，中國和俄羅斯不約而同地修改了法律，加大對叛國罪、間諜罪等罪行的懲罰，兩國政府經常用這些罪名懲罰反對派人士。普亭和習近平通過炮製多如牛毛的人權案件來維持其權力，但其權力如沙灘上修建的城堡已然搖搖欲墜。

普亭（Vladimir Putin）與習近平的鐵血鎮壓，是要讓所有批評者閉嘴。

2023年4月18日，普亭政權以叛國罪判處41歲的異見人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）25年監禁。這是普亭掌權以來，對異見人士的最重判刑。

卡拉姆扎在法院聽取判決後，向律師微笑。律師後來引述卡拉姆扎的話，說自己被重判反映克里姆林宮「肯定」其工作。卡拉姆扎的妻子艾芙依妮亞（Evgenia Kara-Murza）也在聲明中指出，這個判決表明，克里姆林宮非常害怕並且非常憎恨其丈夫，以至於他們想把他鎖在監獄里長達四分之一個世紀。

早在17歲的時候，卡拉姆扎就已如先知般地批評普亭。1999年12月，當時任俄羅斯總理的普亭為紀念前蘇聯領導人和克格勃主席安德洛波夫（Yuri Andropov），揭幕了一塊向後者致敬的牌匾。在那一刻，卡拉姆扎就認識到普亭的俄羅斯將向何處發展。

俄羅斯入侵烏克蘭幾週後，卡拉姆扎在一篇演講中指控「克里姆林宮的獨裁政權」犯有戰爭罪。一年多後，他再次發出警告，但這一次是在這場叛國罪審判的結案陳詞中。他早年曾被兩次下毒導致神經病變，他指控是莫斯科政權要暗殺他，但俄羅斯當局加以否認。

赫爾辛基亞歷山大研究中心主任坎格斯普羅（Markku Kangaspuro）評論說，卡拉姆扎被重判，是普亭政權向其他敢於發聲的反對派人物發出的警告。在普亭的俄羅斯，絞索正在收緊。根據人權組織的數據，近兩萬名俄羅斯人因反對烏克蘭戰爭而被拘留。

無獨有偶，4月10日習近平政權以顛覆國家政權罪判處人權活動家許志永14年有期徒刑，剝奪政治權利8年；另一名人權活動家丁家喜因同樣罪名獲刑12年，剝奪政治權利3年。

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