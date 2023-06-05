【圖表】2023全球軍力排行出爐，美俄中佔前三名，台灣居第23位高於德國
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《全球火力》公布2023年全球軍事實力排行，前三名分別由美國、俄羅斯、中國拿下，台灣則位居第23名，高於第25名的德國。《全球火力》指出，若中國對台灣採取軍事行動，美國的反應將會高度影響台灣國安。
《全球火力》（Global Firepower，GFP）於今（2023）年1月發佈「2023年全球軍事實力排行」，前三名分別由美國、俄羅斯、中國拿下，台灣則位居第23名。
「2023年全球軍事實力排行」共針對145個軍事大國進行評估，以軍事單位數、人力資源、財政狀況與地理環境等多種標準衡量各國的軍力指數（PowerIndex），軍力指數若愈趨近0.0000，表示該國的軍事實力就愈強。
截至今（2023）年4月，美國、俄羅斯與中國在軍力排行中分佔前三名，也是145國中軍力指數唯三低於0.1的國家，第四至第十名則分別為印度、英國、韓國、巴基斯坦、日本、法國與義大利。而台灣的軍力為全球第23名，軍力指數為0.3639，烏克蘭也藉著歐美各國的軍援升至第15名，德國則低於台灣，位居第25名。
在各項軍力指標中，台灣有22項指標被《全球火力》評為優良（Excellent），以及10項良好（Good）、4項一般（Average）、8項及格（Fair）與8項不佳（Poor）。
其中，根據《全球火力》資料庫，台灣的後備軍人數為全球第一，目前共約150萬人，相當於全國總人口的6.4%。空軍實力也不俗，我國現持有的737架軍用飛機中，包含285架戰鬥機與91架攻擊型直升機，兩者數量均為世界前八強。
美國政府持續對台軍售，參院通過國防授權法案擴大援台規模
《全球火力》指出，一旦中國對台灣採取軍事行動，美國的反應將會高度影響台灣的國防安全。拜登政府自2021年1月上任以來，美國的公開對台軍售案累積共計9件，在今（2023）年3月，美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）也宣布售台2款F-16V型戰機掛載飛彈，包含100枚AGM-88B高空反輻射飛彈、200枚AIM-120C先進中程空對空飛彈等相關設備。
但根據《彭博社（Bloomberg）》報導，台灣向美國購入的66架F-16V戰機，首批2架戰機因碰到「技術障礙」，交付日期將從今（2023）年第四季延至明（2024）年第三季。國防部對此發布新聞稿說明，今年初出廠的兩架戰機因軟體研發進度延遲，美國國防部已成立高階專案督管，確保洛馬公司依原計畫於2026年完成交機。
除了售台武器，授權美國擴大軍事援台的「2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）」也在2022年底由拜登正式簽署生效。
該法案納入「台灣政策法案（Taiwan Policy Act）」部分條文，授權美國政府在2023至2027財年間，每年提供台灣最高20億美元（約新台幣613億元）的無償軍援，以及最高100億美元（約新台幣3074億元）的外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），還款期限為12年。
國防授權法案也授權美國總統動用「總統撥款權（Presidential Drawdown authority）」，從國防庫存中提取最高10億美元（約新台幣306億元）的「超額防禦物資（Excess Defense Articles，EDA）」，用以支援台灣軍事需求。這一系列軍售與援台措施，應將有助讓台灣整體軍事實力再上升。
延伸閱讀
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- 台灣向美軍購F-16V首批交貨延宕至明年Q3，美軍為台訂購4架MQ-9B無人機偵監中國
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核稿編輯：林奕甫
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」