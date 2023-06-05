【圖表】2023全球軍力排行出爐，美俄中佔前三名，台灣居第23位高於德國

《全球火力》（Global Firepower，GFP）於今（2023）年1月發佈「2023年全球軍事實力排行」，前三名分別由美國、俄羅斯、中國拿下，台灣則位居第23名。

「2023年全球軍事實力排行」共針對145個軍事大國進行評估，以軍事單位數、人力資源、財政狀況與地理環境等多種標準衡量各國的軍力指數（PowerIndex），軍力指數若愈趨近0.0000，表示該國的軍事實力就愈強。

截至今（2023）年4月，美國、俄羅斯與中國在軍力排行中分佔前三名，也是145國中軍力指數唯三低於0.1的國家，第四至第十名則分別為印度、英國、韓國、巴基斯坦、日本、法國與義大利。而台灣的軍力為全球第23名，軍力指數為0.3639，烏克蘭也藉著歐美各國的軍援升至第15名，德國則低於台灣，位居第25名。

在各項軍力指標中，台灣有22項指標被《全球火力》評為優良（Excellent），以及10項良好（Good）、4項一般（Average）、8項及格（Fair）與8項不佳（Poor）。

其中，根據《全球火力》資料庫，台灣的後備軍人數為全球第一，目前共約150萬人，相當於全國總人口的6.4%。空軍實力也不俗，我國現持有的737架軍用飛機中，包含285架戰鬥機與91架攻擊型直升機，兩者數量均為世界前八強。

美國政府持續對台軍售，參院通過國防授權法案擴大援台規模

《全球火力》指出，一旦中國對台灣採取軍事行動，美國的反應將會高度影響台灣的國防安全。拜登政府自2021年1月上任以來，美國的公開對台軍售案累積共計9件，在今（2023）年3月， 美國國防安全合作局（ Defense Security Cooperation Agency， DSCA）也宣布售台2款F-16V型戰機掛載飛彈，包含100枚AGM-88B高空反輻射飛彈、200枚AIM-120C先進中程空對空飛彈等相關設備。

但根據《彭博社（Bloomberg）》報導，台灣向美國購入的66架F-16V戰機，首批2架戰機因碰到「技術障礙」，交付日期將從今（2023）年第四季延至明（2024）年第三季。國防部對此發布新聞稿說明，今年初出廠的兩架戰機因軟體研發進度延遲，美國國防部已成立高階專案督管，確保洛馬公司依原計畫於2026年完成交機。

除了售台武器，授權美國擴大軍事援台的「2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）」也在2022年底由拜登正式簽署生效。

該法案納入「台灣政策法案（Taiwan Policy Act）」部分條文，授權美國政府在2023至2027財年間，每年提供台灣最高20億美元（約新台幣613億元）的無償軍援，以及最高100億美元（約新台幣3074億元）的外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），還款期限為12年。

國防授權法案也授權美國總統動用「總統撥款權（Presidential Drawdown authority）」，從國防庫存中提取最高10億美元（約新台幣306億元）的「超額防禦物資（Excess Defense Articles，EDA）」，用以支援台灣軍事需求。這一系列軍售與援台措施，應將有助讓台灣整體軍事實力再上升。

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核稿編輯：林奕甫