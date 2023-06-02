TNL+ 2023/06/02,
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看吳哥窟如何透過「飛天」將人間轉為天堂：「在高棉人心中，它們從來不是沒有靈魂的建築」

看吳哥窟如何透過「飛天」將人間轉為天堂：「在高棉人心中，它們從來不是沒有靈魂的建築」
吳哥窟的須彌山造型，位於柬埔寨暹粒。 Photo Credit：張雅粱攝

我們想讓你知道的是

關於吳哥寺廟群大量使用飛天圖像的原因有幾種推測，一種與三界有關，認為飛天原屬三界天人，伎樂酬神，是天堂最佳配角。一種與神靈崇拜有關，認為高棉皇族是梅拉飛天的後裔，為彰顯皇室的神聖性，所以大量使用飛天圖像。

「在高棉人的心目中，它們（這些廢墟）從來都不是沒有靈魂的建築，而是具有生命力的紀念塔，仍然吸引著所有看見的人。」喬治·賽代斯（George Coedès，註1）

靜思堂現代飛天

大愛電視於今年520播出《大愛全紀實：飛天再現》，以花蓮靜思堂的飛天雕塑為主軸，緩緩道出飛天數千年來的形象，從經典中的供養仙人到行菩薩道的慈濟志工，展現佛教在人間的行願精神。

坐落於慈濟文化園區的靜思堂，是一座佛教博物館，這座建築的屋脊和人字簷口上，鑲嵌著時任敦煌研究院美術研究所副所長杜永衛設計的飛天雕像，銅製浮雕總長1360公尺，歷時17個月（1999年5月—2000年10月），集結兩岸超過五百名的藝術家和技術人員，以敦煌壁畫爲原型，共同完成了362身的世界飛天雕塑。

其設計參敦煌壁畫及佛經內容，從屋脊最高點分層向下安置散花飛天、奏樂飛天、歌舞飛天、供養飛天、菩薩飛天、百戲童子、伎樂童子和化生手語童子等八大類天道眾生，分布於靜思堂三疊人字梁、單人字梁、脊梁和簷梁四個部位，相互構成一個環繞建築四面的立體飛天群，像是以無聲說法的形式，默默地示現佛教精神與慈濟世界的真善美。創作過程中，為了體現大愛精神，設計團隊大膽以不同種族和儀態的人物塑造現代飛天形貌，用來象徵慈濟志工和說明佛教的世界性。（註2）

「飛天」的說法最早源起於古印度，而在佛教裡，祂是佛國散花的香音神，也是諸佛菩薩的護法，每當佛陀講經或天宮盛事時，飛天便會凌空祥集，以香花、樂舞和食物供養諸天仙佛，除了莊嚴道場，也讓受者歡喜。

從建築語言思考飛天，慈濟靜思堂是用「人間佛教」的角度詮釋飛天，用其比喻全球志工，環繞慈濟（靜思堂），實踐大愛無邊的境界，這確實是新穎又符合時事的發想，巧妙透過飛天連結「天道」與「人道」，讓世人理解，佛教的善境界並非遙不可及或與世隔絕，像慈善志工堪稱人間飛天，是人人可實踐的修行之路。

古印度宇宙觀

北東南亞的國家以信奉南傳佛教為主，所以當地建築也看得見飛天身影，常以雕塑或壁畫的形式莊嚴宗教聖地。在介紹北東南亞飛天前，要先說明古印度的宇宙觀，因為當地建築不少是依此而興建的。

佛教之前有婆羅門教（之後形成印度教），佛陀在未出家以前，曾是婆羅門教的遵行者，但佛陀並非全盤接受婆羅門教義，而是透過個人的修證體驗，對婆羅門教的主張提出新見解。換言之，婆羅門教、佛教乃至後來的印度教都源起印度，彼此教義互有共通處，如須彌山（Mount Meru）的概念。

圖1_吳哥窟的須彌山造型
Photo Credit：張雅粱攝
吳哥窟的須彌山造型，位於柬埔寨暹粒
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