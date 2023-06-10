【小說】《永不止息的風》選摘：日本刑法太過寬容，大部分殺人兇手都應以死謝罪才對

文：長崎尚志（Nagasaki Takashi）

在廣島縣內，共有三座八面神社。在廿日市市有一座，在安佐南區有兩座。八面神社的由來及淵源有諸般說法，有些學者從「八面」一詞，推測八面神社應該是祭祀八百萬神的神社。但是在廣島大學鑽研民俗學的木村祥太，則推測「八面」一詞應該是源自於出雲神話中的八岐大蛇傳說。三座八面神社之中，他最中意的是位於廿日市地御前田埂道盡頭處的那座八面神社。

據說八面神社原本的名稱是「八個面神社」，祭祀一條有著八頭三尾的大蛇。傳說中這條大蛇棲息於神社北方原地極樂寺附近的水池內，每年到了春天，牠就會前往出雲，並在秋天帶回作為供品的少女。後來素戔嗚尊斬殺了這個怪物，八顆頭顱飛越了山巒，落在地御前。村民們擔心牠死後作祟，因此為牠興建神社，並將八顆頭顱埋葬。

頭頂上是一大片鈷藍色的天空。木村為了進行田野調查，數度造訪位於地御前的冷清神社。他的研究主題，是從繩文時代到彌生時代，出雲文化圈的影響範圍有多大。

以iPad拍了幾張照片後，木村又花了大約三十分鐘的時間，在附近一帶散步。雖然揮汗如雨，但如果能夠從中體會長眠在大地中的古人的感受，一切都是值得的。

接著木村坐上租來的車子，從國道二號線轉入四三三號線，一路往北。目的地是傳說中大蛇曾經棲息的極樂寺山水池。四三三號線在穿過田園地帶後，進入沿著山壁開鑿的路段，道路兩側放眼望去盡是深山及灰暗的森林。往來的車輛相當少，是一條很適合開車兜風的道路。

開了一陣子，來到一處能夠遠眺瀨戶內海的開闊景點。木村停下車子，打開窗戶，震耳欲聾的蟬鳴聲伴隨著熱風，湧入了開著冷氣的車內。繼續往前開，路面以陡峻的角度持續拔高。路幅不寬，要會車有些困難。一路上必須頻繁地轉動方向盤。對於平日不常開車的木村來說，這裡是唯一必須開得特別謹慎小心的路段。

穿過了灰暗的杉樹林，來到了輔線道路的交會處。只要沿著輔線道路繼續前進，就可以抵達極樂寺山。木村決定在這裡小歇一會，於是將車子開進了路旁的停車格。

木村下了車，伸了個懶腰，用力吸了一大口山區的清涼空氣。這一帶雖然標高不算特別高，但跟平地比起來，已經清涼得多。或許是因為剛好在風道上的關係吧。停車的地點，是溪谷上方的一片小空地，木村四下查看，發現有一條小徑通往溪谷的下方。那是一條相當簡陋的山道。木村在高中時期曾參加過登山社，心中一時興起，決定到谷底去瞧一瞧。

沿著小徑大約走了將近一半的路程，木村被路上的小石子絆了一下，一屁股跌進了路旁的草叢內。

「啊！」

木村才剛發出驚呼，整個人又順勢滑下了雜樹林的斜坡。所幸只滾了幾秒，便卡在一狹窄的空間裡。木村慌忙起身，檢視自己的身上。僅腰際有些疼痛，雙腳似乎沒有扭傷。他抬起了頭，想要回到小徑上，卻察覺腳底下似乎有硬物，又低頭望向自己的腳邊。

木村蹲了下來，拂去腳邊的落葉。

「咦？」木村嚇得大叫，往後退了一步。

這種地方怎麼會有人的頭蓋骨？

如此驚人的發現，讓木村的膝蓋不住打顫。木村的腳才剛一動，又察覺落葉的底下似乎還有別的東西。木村嚥了口唾沫，鼓起勇氣再度蹲下，戰戰兢兢地拂去落葉。

這次木村已有心理準備，沒有發出聲音。落葉底下還有另一顆頭蓋骨。不，不止是頭蓋骨，而是全身的骨頭。

木村跌跌撞撞地爬上了斜坡。

「上次我跟我家的太座，在本通商店街旁邊的巷子裡，發現了一家義大利人開的麵店，賣的竟然是乾的擔擔麵，那個麵條非常彈牙，好吃極了。」

在前往深山的報案現場的一路上，矢田誠警部補一如往昔說起了自己的美食經驗。矢田往身旁瞥了一眼，只見花咲巡查部長一邊開車，一邊拚命裝出聽得津津有味的表情。

「很多人都知道，橫川有一家瓜地馬拉人開的什錦煎餅店。但你不覺得義大利人開的乾擔擔麵店更加稀奇嗎？」矢田故意繼續這個話題。

矢田其實知道花咲對美食資訊沒有什麼興趣。花咲前陣子喝醉的時候，曾經親口說過。花咲是土生土長的廣島人，他聽矢田以東京腔說出那些美食資訊，會感覺矢田是在賣弄知識。

「在我小的時候，根本沒有這種食物，所以聽到乾擔擔麵，也不知道那是什麼東西。」

雖然回答得有些冷淡，但至少是配合矢田的話題，可見得他還算是個隨和的人。

「花咲部長，你真的對吃的完全沒有興趣呢。」

矢田決定改變話題。

「真是不好意思。」花咲兩眼直視著道路，朝著坐在副駕駛座的矢田鞠了個躬。「話說回來，那個乾擔擔麵什麼的，是從什麼時候開始在廣島流行起來了？」

矢田一聽，不禁對花咲有些同情。他會問這個問題，顯然是因為他發現自己對話題完全不感興趣的心思被看穿，所以主動想要將話題接續下去。

「歷史還很短，大概是在進入二十一世紀之後吧。第一家賣乾擔擔麵的店家，聽說是一家位於舟入的拉麵店。」

「噢，沒想到如今竟然跟什錦煎餅一樣，成了廣島知名的在地美食？」

矢田最近發現了一個現象，那就是當花咲跟他說話時，說話的腔調會逐漸從廣島腔轉變為東京腔。多半是花咲為了配合矢田，努力回想從前在東京讀大學時的說話方式吧。

「其實也不是什麼重要的事情，你不知道也沒什麼大不了。」