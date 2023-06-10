【小說】《永不止息的風》選摘：日本刑法太過寬容，大部分殺人兇手都應以死謝罪才對
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前廣島縣警刑警蓼丸在擔任已經退休的政界大老久都內的公開演講警備工作時，意外發現久都內的祕書竟然是多年前導致蓼丸不得不放棄刑警身分的詐欺案主嫌土井。這樁案件是蓼丸長年以來的內心創傷，此次的重逢使得蓼丸心中鬱憤再次沸騰，於是決定暗中調查他為何會成為久都內的祕書。
文：長崎尚志（Nagasaki Takashi）
在廣島縣內，共有三座八面神社。在廿日市市有一座，在安佐南區有兩座。八面神社的由來及淵源有諸般說法，有些學者從「八面」一詞，推測八面神社應該是祭祀八百萬神的神社。但是在廣島大學鑽研民俗學的木村祥太，則推測「八面」一詞應該是源自於出雲神話中的八岐大蛇傳說。三座八面神社之中，他最中意的是位於廿日市地御前田埂道盡頭處的那座八面神社。
據說八面神社原本的名稱是「八個面神社」，祭祀一條有著八頭三尾的大蛇。傳說中這條大蛇棲息於神社北方原地極樂寺附近的水池內，每年到了春天，牠就會前往出雲，並在秋天帶回作為供品的少女。後來素戔嗚尊斬殺了這個怪物，八顆頭顱飛越了山巒，落在地御前。村民們擔心牠死後作祟，因此為牠興建神社，並將八顆頭顱埋葬。
頭頂上是一大片鈷藍色的天空。木村為了進行田野調查，數度造訪位於地御前的冷清神社。他的研究主題，是從繩文時代到彌生時代，出雲文化圈的影響範圍有多大。
以iPad拍了幾張照片後，木村又花了大約三十分鐘的時間，在附近一帶散步。雖然揮汗如雨，但如果能夠從中體會長眠在大地中的古人的感受，一切都是值得的。
接著木村坐上租來的車子，從國道二號線轉入四三三號線，一路往北。目的地是傳說中大蛇曾經棲息的極樂寺山水池。四三三號線在穿過田園地帶後，進入沿著山壁開鑿的路段，道路兩側放眼望去盡是深山及灰暗的森林。往來的車輛相當少，是一條很適合開車兜風的道路。
開了一陣子，來到一處能夠遠眺瀨戶內海的開闊景點。木村停下車子，打開窗戶，震耳欲聾的蟬鳴聲伴隨著熱風，湧入了開著冷氣的車內。繼續往前開，路面以陡峻的角度持續拔高。路幅不寬，要會車有些困難。一路上必須頻繁地轉動方向盤。對於平日不常開車的木村來說，這裡是唯一必須開得特別謹慎小心的路段。
穿過了灰暗的杉樹林，來到了輔線道路的交會處。只要沿著輔線道路繼續前進，就可以抵達極樂寺山。木村決定在這裡小歇一會，於是將車子開進了路旁的停車格。
木村下了車，伸了個懶腰，用力吸了一大口山區的清涼空氣。這一帶雖然標高不算特別高，但跟平地比起來，已經清涼得多。或許是因為剛好在風道上的關係吧。停車的地點，是溪谷上方的一片小空地，木村四下查看，發現有一條小徑通往溪谷的下方。那是一條相當簡陋的山道。木村在高中時期曾參加過登山社，心中一時興起，決定到谷底去瞧一瞧。
沿著小徑大約走了將近一半的路程，木村被路上的小石子絆了一下，一屁股跌進了路旁的草叢內。
「啊！」
木村才剛發出驚呼，整個人又順勢滑下了雜樹林的斜坡。所幸只滾了幾秒，便卡在一狹窄的空間裡。木村慌忙起身，檢視自己的身上。僅腰際有些疼痛，雙腳似乎沒有扭傷。他抬起了頭，想要回到小徑上，卻察覺腳底下似乎有硬物，又低頭望向自己的腳邊。
木村蹲了下來，拂去腳邊的落葉。
「咦？」木村嚇得大叫，往後退了一步。
這種地方怎麼會有人的頭蓋骨？
如此驚人的發現，讓木村的膝蓋不住打顫。木村的腳才剛一動，又察覺落葉的底下似乎還有別的東西。木村嚥了口唾沫，鼓起勇氣再度蹲下，戰戰兢兢地拂去落葉。
這次木村已有心理準備，沒有發出聲音。落葉底下還有另一顆頭蓋骨。不，不止是頭蓋骨，而是全身的骨頭。
木村跌跌撞撞地爬上了斜坡。
「上次我跟我家的太座，在本通商店街旁邊的巷子裡，發現了一家義大利人開的麵店，賣的竟然是乾的擔擔麵，那個麵條非常彈牙，好吃極了。」
在前往深山的報案現場的一路上，矢田誠警部補一如往昔說起了自己的美食經驗。矢田往身旁瞥了一眼，只見花咲巡查部長一邊開車，一邊拚命裝出聽得津津有味的表情。
「很多人都知道，橫川有一家瓜地馬拉人開的什錦煎餅店。但你不覺得義大利人開的乾擔擔麵店更加稀奇嗎？」矢田故意繼續這個話題。
矢田其實知道花咲對美食資訊沒有什麼興趣。花咲前陣子喝醉的時候，曾經親口說過。花咲是土生土長的廣島人，他聽矢田以東京腔說出那些美食資訊，會感覺矢田是在賣弄知識。
「在我小的時候，根本沒有這種食物，所以聽到乾擔擔麵，也不知道那是什麼東西。」
雖然回答得有些冷淡，但至少是配合矢田的話題，可見得他還算是個隨和的人。
「花咲部長，你真的對吃的完全沒有興趣呢。」
矢田決定改變話題。
「真是不好意思。」花咲兩眼直視著道路，朝著坐在副駕駛座的矢田鞠了個躬。「話說回來，那個乾擔擔麵什麼的，是從什麼時候開始在廣島流行起來了？」
矢田一聽，不禁對花咲有些同情。他會問這個問題，顯然是因為他發現自己對話題完全不感興趣的心思被看穿，所以主動想要將話題接續下去。
「歷史還很短，大概是在進入二十一世紀之後吧。第一家賣乾擔擔麵的店家，聽說是一家位於舟入的拉麵店。」
「噢，沒想到如今竟然跟什錦煎餅一樣，成了廣島知名的在地美食？」
矢田最近發現了一個現象，那就是當花咲跟他說話時，說話的腔調會逐漸從廣島腔轉變為東京腔。多半是花咲為了配合矢田，努力回想從前在東京讀大學時的說話方式吧。
「其實也不是什麼重要的事情，你不知道也沒什麼大不了。」
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。