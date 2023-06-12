闌尾炎手術史：第一場闌尾切除術的執行醫師，完全沒意識到自己正寫下歷史
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第一次有醫師執行闌尾切除，是由法國外科醫師Claudius Amyand操刀，不過這場闌尾切除來自於一連串的巧合。患者是一名11歲的男孩，他被發現在右下鼠蹊部鼓起一包囊腫，當時的醫學知識已經知道腹股溝疝氣的成因和手術方法，於是Amyand醫師將這名小男孩的疝氣囊劃開......
文：廖得凱（一般外科醫師）
在消化外科所有的腹腔鏡手術中，闌尾切除大概是所有的入門。開刀若進行順利，不到一個鐘頭就能完成，然而闌尾的發現居然得等到文藝復興之後，而且還是從鼎鼎大名的科學家繪畫裡找到。即便發現後，直到20世紀初，每10個診斷闌尾炎的病人中就有一個會死亡！究竟闌尾炎是如何讓人從聞之色變到談笑風生？
從東羅馬到文藝復興
拜占庭時期（大約公元4世紀至14世紀），人們想藉由木乃伊來了解解剖構造，發現有幾具木乃伊有著共同的特徵，那就是右下腹腔內的器官相當沾黏。
當時人體的解剖知識大多建立在解剖學家蓋倫（Galen）於西元200年所著作的17卷《人體各部位的作用》，然而，這本著作裡並沒有提到任何關於闌尾的描述，頂多就是右下腹痛的臨床症狀，所以為何木乃伊右下腹內會有沾黏留下很大的疑問。
這個問題直到文藝復興時期才漸漸有了解答，李奧納多．達文西（Leonardo da Vinci）首先在他的畫作裡具體化出了闌尾的形狀，不過並沒有提到它的功能和角色（有趣的是這幅畫作直到18世紀才被發現）。不久後Andreas Vesahus醫師在他的專書《論人體的構造七卷》（De Humani Corporis Fabrica Libri Septem）裡寫到闌尾與盲腸的解剖關係，明確地指出闌尾與盲腸相連接，Andreas Vesahus因為這本偉大的著作，被稱為現代人體解剖學的創始人。
啟蒙時代的意外發現
18世紀期間，各種關於闌尾以及闌尾發炎的病生理學被廣泛討論，「異物掉到闌尾裡造成穿刺進展成化膿」在當時是主流的說法，所以許多醫師主張放血、瀉藥或者冷水灌腸作為治療手段，期待將異物排出後就能夠治癒闌尾炎，當然效果看起來並不顯著。
第一次有醫師執行闌尾切除，是由法國外科醫師Claudius Amyand操刀，不過這場闌尾切除來自於一連串的巧合。患者是一名11歲的男孩，他被發現在右下鼠蹊部鼓起一包囊腫，當時的醫學知識已經知道腹股溝疝氣的成因和手術方法，於是Amyand醫師將這名小男孩的疝氣囊劃開。
Amyand醫師發現裡頭除了有部分腸子外還有破裂的闌尾，他順手將闌尾切除，並修補好小男孩的疝氣。Amyand並沒意識到他將成為歷史上第一個執行闌尾切除術的醫師，當然，他一定也不知道現代醫學將闌尾掉進腹股溝疝氣囊的這種特殊狀況，以他的名字命名為「Amyand疝氣」。
持續百年的近代手藝
除了手術進步，麻醉藥物的使用讓外科醫師能做的事情更多了。英國外科醫師Harry Hancock首開先例以正中線打開腹腔的方式，將破裂、化膿的闌尾做治療。
不讓英國專美於前，1894年美國外科醫師Charles McBurney則是在紐約羅斯福醫院執行了一台完整的闌尾切除術。從診斷到手術切除，McBurney清楚地描述闌尾炎的疼痛會從上腹部慢慢轉移到右下腹，最終停在肚臍和前上髂棘連線外三分之一的點上面。為致敬McBurney醫師，這個位置在今日的醫學用語稱之為McBurney point，而McBurney採取將外側肌肉分開的畫刀方式進入腹腔，也是現代開腹闌尾切除的始祖。
不過後來回溯這段歷史發展，有人發現同時間Lewis McArthur發表在芝加哥期刊上也描述了一模一樣的劃刀方式。但因為較晚刊登，這種切口還是稱為McBurney切口，直到今日，McBurney切口已使用超過120年。
傳統到微創
20世紀尾聲，腹腔鏡器械逐漸發展，德國婦產科醫師Kurt Semm先在婦科手術上做了許多腹腔鏡的嘗試，包括子宮肌瘤切除、輸卵管切除等等。由於位置相近，他也進行了闌尾切除，意外成為腹腔鏡闌尾切除的第一人，這樣的創新帶給外科界跨時代的劇變，卻也引發傳統與腹腔鏡手術的論戰。不過數字會說話，腹腔鏡闌尾切除成為當今主流，而闌尾炎不再讓人聞之變色。
參考資料
- Arnold S. Jackson, Rollin Perkins, Reducing the mortality of perforated appendicitis: A study of one hundred cases, The American Journal of Surgery, Volume 49, Issue 2, 1940, Pages 250-258
- Switzer NJ, Gill RS, Karmali S. The evolution of the appendectomy: from open to laparoscopic to single incision. Scientifica （Cairo）. 2012;2012:895469.
- Streck CJ Jr, Maxwell PJ 4th. A brief history of appendicitis: familiar names and interesting patients. Am Surg. 2014 Feb;80（2）:105-8.
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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