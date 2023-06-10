【小說】邱常婷《獸靈之詩（上）》選摘：泰邦的弟弟聞起來像百香果和龍眼蜜，一點也不像其他男孩的味道
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兄弟倆牽著彼此的手，還不知道在旅程中，島嶼和自己的命運都會天翻地覆；緊密相依的牽絆之間，將闖進意想不到的人物。而獸靈，傳說中會選擇結合對象、賦予人類奇特力量的魔幻生物，翩然降臨……
文：邱常婷
泰邦一直知道自己的弟弟跟別人不一樣。
首先是味道，泰邦擁有一個好鼻子，像黑熊一樣精準，弟弟聞起來熟悉、溫暖，如果泰邦願意承認，他會說弟弟聞起來很好，像百香果和龍眼蜜。當他哭的時候，聞起來像濕漉漉的小狗，他生氣時則如雷雨前大地焦灼的苦味，總是刺激得泰邦想打噴嚏。弟弟在黑夜裡奔跑的時候，他的腋下帶著強烈的山胡椒氣味，像兩道螢光劃過山林，追逐著那有顏色似的氣味，泰邦可以追得很遠，直到在北方森林的洞穴中發現蜷縮著的、憂鬱的弟弟。
除此之外，泰邦認為弟弟很聰明，他是部落裡少數可以識別外鄉字的孩子，他很纖細，還會畫畫，靜止時的弟弟身上百香果和龍眼蜜的氣味會更加明顯，他專注地用木炭素描時，身上的氣味爆裂開來，甜得幾乎讓泰邦暈眩，他總是因此皺起鼻子。他的弟弟是男孩，泰邦知道其他男孩聞起來應該是怎樣：辛辣、單調的金屬與篝火、煙塵與灰燼味，有時還有鮮血、野獸屍體的惡臭。
他的弟弟聞起來一點也不像男孩。
有時泰邦會想，自己是不是在弟弟意識到之前就先明白，那發生在弟弟身上的祕密，弟弟總是文靜地看著周遭的一切，他喜歡鮮豔美麗的衣裳，討厭骯髒，他的頭髮愈留愈長，而且不允許泰邦幫他修剪，到了後來，甚至也不願泰邦用原本的名字稱呼他。
於是有好長一段時間，泰邦都喊他：「弟弟！弟弟！」
弟弟看上去也不喜歡這個稱呼。
泰邦知道但什麼也沒說，畢竟這兒的生活很隨意，沒人在乎他的弟弟最終會長成什麼樣。直到弟弟第一次在部落被欺負的時候，做為一個不怎麼聰明的兄長，泰邦的肌肉倒是十分發達，他揮舞著拳頭把那些壞孩子趕走了。隨後他把灰頭土臉的弟弟撈進溪水裡，替他剝掉髒污的外衣，清洗全身。
弟弟滿身是傷，卻說了當天的第一句話：「我想改名字。」
「你想改什麼名字？」
「璐安。」
Luan，那代表山中霧氣，同時也是女孩子的名字。泰邦嘆了口氣：「你想叫什麼就叫什麼吧。」
除了璐安，泰邦沒有其他家人了，所以他很少拒絕弟弟的要求，只要不離開部落太遠，使者不會為難他們，他們的名字對軍隊來說也沒有意義，只對他們彼此重要。
他們的部落很小，十幾戶人家，但仍然被軍方要求派出使者，泰邦從有記憶以來就知道，部落是他們的家，部落北方的遙遠之處，橫亙著邊界，邊界不能穿越，否則會被在附近駐守的軍隊射殺。大人都以為孩子們不知道原因，不清楚這個地方是怎麼一回事，或許大部分的孩子是這樣吧，除了泰邦。他們的父親因為資源匱乏，幾次偷溜到邊界附近尋找物資，當時璐安還小，但泰邦嘗過一種油膩香脆的扁平食物，還有活生生的深色甜水，那種甜水在還沒死掉前會發出嘶嘶的呼吸聲，父親和母親教導他等待氣泡消失，甜水不再呼吸以後才喝，這樣一來甜水喝起來就不會刺痛舌頭。
他們的父母在某一天消失無蹤，據說他們決定永遠逃離保留地，卻被軍隊發現了，屍首也被軍隊收走。「是他們自找的。」當時的阿巴刻拋下這樣一句話，沒有給予泰邦更多解釋，但他從此知道，自己只剩下弟弟，他必須照顧璐安。
橫死在家鄉外的人會成為惡靈，這是他們的信仰，成為惡靈的靈魂死後會傷害生者，而在家鄉善終的人才能成為祖靈，成為好的靈魂。好的靈魂和壞的靈魂彼此對抗、制約，形成部落人的日常生活，上山打獵沒有獵物，可能是惡靈作祟；生病突然好起來，則是祖靈保佑。
部落族人都懼怕、厭惡惡靈，更認為跨越邊界的人是叛徒，讓整個部落蒙受被軍方懷疑的危險。
泰邦打從心底憎恨軍隊，那股恨意就像炭中微微燜燒的火苗，儘管部落裡的長老都說軍隊這麼做是為了保留地的所有人好，邊界外有可怕的疾病和污染，保留地的人身體太過脆弱，無法承受。泰邦仍無法遏止心中的恨，他經常思索父親和母親死亡的原因，他們是因失敗而死？還是因成功呢？畢竟從保留地成功逃跑的人其實不會受到懲罰，問題是不能回頭，一旦離開保留地又跑回來，會將外界的病菌帶給保留地，害人們死掉，軍隊為了保護保留地的人們，將會射殺這些回頭的人。泰邦不知道自己希望父母成功或失敗，因為如果他們當時真的已經跨越邊界，回頭的原因必然是他和璐安。
泰邦也想知道，父親母親為什麼要跨越邊界，任由他們自生自滅。「因為他們不在乎你跟你弟。」部落裡的長老曾在泰邦聽聞消息而哭泣時幸災樂禍地說。
因為他們痛恨部落的生活。泰邦最終得出結論。可是邊界外真有那麼好嗎？泰邦曾聽說因為疾病和污染的關係，邊界外的人泰半死亡，餘下的人住在都市區，活在巨大的玻璃泡泡裡。
這些都是傳聞，泰邦覺得不可思議，每一次聽到都想笑，同時也想哭。第一次聽到這些祕密的時候，他必須摀住嘴忍受劇烈的情緒，否則會被其他的使者發現。這是泰邦長久以來的習慣：偷聽使者在守護所舉行會議的內容。泰邦會在守護所外的芒草叢中隱藏身形，他有一雙不輸給鼻子的敏銳耳朵，距離一公尺內他可以將耳朵貼在地面，從中聽見屋子裡的聲音。
連結保留地與軍方的部落使者，通常是部落裡有聲望的成年人，被稱為阿巴刻。很久很久以前這個詞彙的意思是靈魂，現在已經不這麼稱呼，而成為特別指稱部落使者的詞彙——阿巴刻，悲傷的是，成為阿巴刻後，這人必須捨棄自己原本的名字，從此以阿巴刻作為名字，就算卸任後也不能將原本的名字取回，卸任後的阿巴刻會成為「無名者」，部落裡的人也會進行驅逐儀式，將阿巴刻趕到村外。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選