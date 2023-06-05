當教室變戰場：失控惡化的台灣師生衝突問題，如何尋求解方？
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台灣師生衝突新聞屢屢被媒體報導，在教育現場，師生關係似乎早已出現變化。筆者也聽聞身居第一線教學現場的老師，認為現在的學生愈來愈難帶；但同時學生也有不滿想訴說。當教室變戰場，越來越失控惡化的台灣師生衝突問題，怎麼尋求解方？
文：張天泰（教育博士、政治工作者）
台灣3月31日高雄鳳山驚傳師生衝突，美術老師遭學生持美工刀劃傷；據了解，該名學生疑似在上課時情緒失控，不慎持刀劃傷老師。接續發生在台中一中發生的師生衝突事件，因為對報告內容的認知不同，學生和老師在音樂課上各自表達不滿，老師甚至說出「現在的學生可怕到極點」。
無獨有偶，在2022年末，出現師生教室起衝突，女老師帶菜刀擺桌上跟家長談判。高市某公立高中附設國中部的陳姓女教師，為了管教學生上課秩序，跟班上曾姓女學生爆發口角衝突，曾姓少女向陳師潑水，陳師一怒拉曾女出教室時，曾女不慎摔倒受傷。當家長趕到學校了解時，陳師竟帶著一把菜刀放在會議桌上跟家長談判。
除了上述，過往也曾發生高中生孩子叛逆期不服師長管教，說謊汙衊師長，家長卻溺愛護短去報復老師，不當抹黑指控老師暴力管教，企圖任意帶風向引導道德輿論的案例。
台灣師生衝突，已從校園問題成為社會問題
台灣師生衝突新聞屢屢被媒體報導，在教育現場，師生關係似乎早已出現變化。根據根據教育部校安中心統計，校園管教衝突事件的通報量，從2018年開始大幅上升，2020年多達1921件，其中就以師生衝突最多。細看此報告，在2020年的通報件數中，師生之間的衝突有470件，占比高達24.47％，是最多的類型；其次像是非體罰類的教師不當管教事件，或是教師體罰造成學生身心輕微侵害事件等等。
最受到關注的還是師生之間的衝突，多年來通報案量居高不下。而筆者也聽聞身居第一線教學現場的老師，認為現在的學生愈來愈難帶；但同時學生也有不滿想訴說。當教室變戰場，越來越失控惡化的台灣師生衝突問題，怎麼尋求解方？
教育哲學為理論基礎的台灣師生溝通衝突解方
筆者將問題聚焦於學校，而學校即為社會的縮影，教育即是改變社會的重要力量，若教育場域的師生溝通衝突問題，能透過世界哲學大師Habermas溝通行動理論，與華嚴宗思想的教育哲學為導引，有望獲得解套，進而找到一定的出路準則。
筆者觀察到在台灣媒體師生衝突新聞文本中，常出現深陷衝突的師生雙方，為了有利自己立場的說詞一再說謊。其溝通行為並沒有遵守Habermas溝通行動理論的「真實性」主張，與《華嚴經》中可能性教育哲學觀。其所做的溝通是所謂的「虛假溝通」（false communication），而虛假溝通造成老師與學生在學校發生劇烈的師生衝突。若師生能遵守「真實性」主張，將自己一時情緒失控體罰學生，或學生把不服管教攻擊老師的原因坦誠說出，便能有效實質化解師生後來接連不斷的不必要衝突。
在老師和家長溝通時，完整說出親師溝通的要求，而不是一再的粉飾太平，做出所謂的無效「虛假溝通」，那麼也不會引起後續的溝通誤會，導致後來更激烈的師生衝突。
Habermas表示「真實性主張」（truthfulness claim）為發言命題內容所指涉的對象確實存在，或陳述的狀態為真。一言以蔽之，即彼此溝通的內容是符合真實性，與《華嚴經》中可能性教育哲學觀，溝通雙方能共同接受與分享說話者的知識。
如果師生溝通間不能做到「真實性主張」原則，那麼彼此間的溝通便是無效的「虛假溝通」，不但無法達至溝通的真正目的，反而會造成更大的溝通誤解，最終而產生師生衝突的悲劇，無法讓有效溝通成為可能。
「互為主體性」的溝通可化解台灣師生衝突
筆者多年探究台灣師生衝突新聞文本，觀察發現老師利用老師權力、高社經家長運用社會資本找議員、律師等勢力來介入，來企圖對自己所的錯事掩蓋，一再顛倒是非，甚至運用權威來扭曲事實，形成所謂的「扭曲性溝通」。若師生溝通時遵行「真實性」主張，與《華嚴經》的互為主體性（intersubjectivity）的教育哲學觀，彼此溝通的意見與陳述的事件都是真實的，便可以直接跨越師生先天上不對等的溝通權力關係，避免師生間「扭曲性溝通」發生的可能，而達至師生理性溝通的目標。
在師生衝突新聞文本中，也曾發生老師在學生檢舉他之後，便開始藉由老師的影響力，透過各種方法來讓該學生轉班，並將檢舉學生的意見視為異見，如同運用老師的勢力來將檢舉學生趕出自己的班級，企圖將學生分類。當學生和老師發生溝通衝突時，老師也是一樣用更激烈的方式去鬥爭學生，讓他被記過，讓全校排擠霸凌他，逼他轉班轉校，以方便被「升學主義」意識形態佔據心靈的老師，教出更多考上第一志願的學生，達至老師所謂的成功，將特定學生敵人化，忘記溝通教育的利他性。
上述老師溝通行為與態度已在在違反Habermas 「正當性」主張與《華嚴經》利他主義式的教育哲學觀，Habermas曾表示：「正當性主張為發言者的內容合乎共同的規範。」在師生衝突新聞中師生的溝通行為，已經違反溝通規範，老師不是要把學生壓制，學生不應認為打倒老師很威風。
在升學主義的意識形態宰制下，老師、家長、社會大眾認為為了升學成功，什麼都可以犧牲，為了考上第一志願，學生沒有發表自己意見的溝通人權，只因為「考上好學校，就代表你會有一個高薪工作，你有一個高薪工作，就會讓你社會地位崇高，過程中溝通倫理都不用教導」等錯誤合理化的邏輯。
Habermas曾表示：「正當性主張，必須透過理性的反覆討論的方式，來謀求解決和補救」，宰制媒體新聞文本中，老師的升學主義意識形態，經過「正當性」主張的檢視，便可以揭露升學主義的虛假面貌。
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「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
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