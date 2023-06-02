打造誠品24家不打烊書店！來趟全台誠品散策，還能蒐集24款限定藏書票

這十年間，我們告別了充滿回憶的誠品敦南、今年更要與豐富心靈的誠品信義道別；由誠品松菸延續我們對於閱讀的嚮往，以更多元的目光與期盼投射在松菸。

但這次，24小時書店不再僅有北部限定！從 06/03（六） 起，誠品串聯北中南及香港、吉隆坡等亞洲24家誠品書店，推出「24Ｘ24燦爛相傳」計畫，週週接力呈現24種書店晝夜不打烊。在24小時空間的轉換中，可以感受到誠品對書的熱愛始終不變！

搶先公布！24家不打烊主題店，可能就在你家旁？

從06/03開始的每個週六，都有一間24小時不打烊書店。不妨來趟尋訪全台不打烊誠品之旅，尋找開在你家巷口旁的不打烊書店吧！

Photo Credit：誠品書店

6.03 Sat. 誠品書店 台北南西店

6.10 Sat. 誠品書店 台中中友店

6.17 Sat. 誠品生活時光 林口文化店

6.24 Sat. 誠品書店 雲林虎尾店

6.30 Fri. 誠品書店 亞東醫院店

第01家│6.03 Sat. 誠品書店・台北南西店

Photo Credit：誠品書店

誠品南西書店將結合文具館舉行首次24小時不打烊，推出深夜時段限定逾百款文具獨家優惠、選書及講座，滿足旅人的心靈與渴望體會深夜閱讀的魅力。

第02家│6.10 Sat. 誠品書店・台中中友店

Photo Credit：誠品書店

以「書店是跨越時間、空間的旅行」概念規劃，環狀排列的書櫃、層疊圍繞的書區設計，讓誠品台中中友店被譽為全台最接近哈利波特的書店。

更多誠品不打烊書店等你來解鎖！

誠品書店嘉義美術館｜串聯咖啡館與餐酒館打造24小時不打烊

Photo Credit：誠品書店

以日治時期老宅改建的誠品書店嘉義美術館，湖水綠的門框窗櫺搭配舊式磁磚，滿滿古色古香的復古美感。這次24小時不打烊計畫，嘉義美術館首度延長營業時間至21:00免費觀展，更串聯館內昭和J11咖啡館、J-BIIRU嘉啤酒餐酒館一同打造24小時不打烊，來場夜間藝文巡禮。

誠品書店屏東圖書館｜24小時不打烊的圖書大廳與夜間導覽

Photo Credit：誠品書店

位於屏東「最美森林圖書館」的誠品書店主題店，這次首次加入24小時不打烊計畫，更策畫多場夜間生態導覽、說故事、親子桌遊等互動活動，邀請你來場夜間親子遊樂時光！

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來店才有！蒐集24款誠品紀念藏書票，收藏對閱讀的想像

除了享受全台各地不打烊書店的樣貌外，這次誠品還特地與台灣插畫家合作，製作了24款詮釋不同閱讀樣貌的藏書票，以「日耀、月光、星辰」對應一日24小時為主題，透過八位台灣插畫家，將閱讀的樣貌收進藏書票中。

Photo Credit：誠品書店

首波登場｜插畫家 川貝母

台灣插畫家，從事圖像藝術與小說創作。著有短篇小說《蹲在掌紋峽谷的男人》、圖文作品集《成為洞穴》。

誠品信義週週有活動，24場主題夜讀，與你相遇在信義

連續24週、24場主題夜讀講座，邀請誠品讀者喜愛的指標作家、創作者及經典書系作品一同齊聚信義店，與讀者探索閱讀與創作，與傳續不滅的靈光相遇。

時間：每週六晚上20:00─21:00

地點：誠品信義店 3F 典藏敦南專區

06/03 Sat. 首場主講｜Peter Su（療癒系作家）

Photo Credit：誠品書店

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責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna