疑受過俄羅斯海軍訓練，「間諜白鯨」現蹤瑞典外海

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挪威人為這頭白鯨取名為Hvaldimir，將挪威文裡的「鯨」（hval）結合俄羅斯人名常見的字尾dimir，暗示這頭白鯨與俄羅斯的關聯。莫斯科當局從來都沒有對挪威方面認為白鯨可能是「俄國間諜」的說法發表任何官方回應。
（中央社）一頭身上綁著背帶的白鯨2019年出現在挪威，外界推測牠是一頭接受過俄羅斯海軍訓練的「間諜白鯨」。保育組織OneWhale 29日表示，這隻白鯨如今在瑞典外海現蹤。
這頭白鯨最初在挪威偏遠北部芬馬克（Finnmark）地區被發現，牠在挪威海岸線上半段緩慢移動3年多後，近幾個月來加速朝海岸線下半段移動，接著來到瑞典。
這頭雄性白鯨昨天在瑞典西南部亨內博斯特蘭德（Hunnebostrand）外海被人目擊。
OneWhale海洋生物學家史傳德（Sebastian Strand）向《法新社》表示，「我們不清楚牠現在為何加速得如此快」，尤其是牠「正非常迅速地離開牠的自然棲地」。
「可能是荷爾蒙驅使牠尋找伴侶，也可能是寂寞使然。白鯨是一種非常善於社交的物種，牠可能是在尋找其他白鯨。」
史傳德表示，這頭據信年約13、14歲的白鯨「正處於體內荷爾蒙濃度非常高的時期」。
然而，距離最近的白鯨群正位於挪威極北方的斯瓦巴（Svalbard）群島一帶。
據信，這頭白鯨從2019年4月抵達挪威後，就再也沒有看過其他同類。
挪威人為這頭白鯨取名為Hvaldimir，將挪威文裡的「鯨」（hval）結合俄羅斯人名常見的字尾dimir，暗示這頭白鯨與俄羅斯的關聯。
這頭白鯨首次出現在挪威的北極地區時，挪威漁業局的海洋生物學家替牠移除了身上的一條人造背帶。
這條背帶附有可安裝運動攝影機的支架，以及印在塑膠扣上的「聖彼得堡（St. Petersburg）設備」字樣。
挪威漁業局官員表示，這頭白鯨看起來不怕人，有可能是逃離了一個圈養區，也可能受過俄羅斯海軍訓練。
莫斯科當局從來都沒有對挪威方面認為白鯨可能是「俄國間諜」的說法發表任何官方回應。
位於挪威與俄羅斯北方的巴倫支海（Barents Sea）是一處具有戰略意義的地緣政治區域，西方國家和俄羅斯潛艦在這一帶的行動都受到監視。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。