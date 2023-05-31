2023/05/31,
動物

疑受過俄羅斯海軍訓練，「間諜白鯨」現蹤瑞典外海

疑受過俄羅斯海軍訓練，「間諜白鯨」現蹤瑞典外海
Photo Credit: OneWhale

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挪威人為這頭白鯨取名為Hvaldimir，將挪威文裡的「鯨」（hval）結合俄羅斯人名常見的字尾dimir，暗示這頭白鯨與俄羅斯的關聯。莫斯科當局從來都沒有對挪威方面認為白鯨可能是「俄國間諜」的說法發表任何官方回應。

（中央社）一頭身上綁著背帶的白鯨2019年出現在挪威，外界推測牠是一頭接受過俄羅斯海軍訓練的「間諜白鯨」。保育組織OneWhale 29日表示，這隻白鯨如今在瑞典外海現蹤。

這頭白鯨最初在挪威偏遠北部芬馬克（Finnmark）地區被發現，牠在挪威海岸線上半段緩慢移動3年多後，近幾個月來加速朝海岸線下半段移動，接著來到瑞典。

這頭雄性白鯨昨天在瑞典西南部亨內博斯特蘭德（Hunnebostrand）外海被人目擊。

OneWhale海洋生物學家史傳德（Sebastian Strand）向《法新社》表示，「我們不清楚牠現在為何加速得如此快」，尤其是牠「正非常迅速地離開牠的自然棲地」。

「可能是荷爾蒙驅使牠尋找伴侶，也可能是寂寞使然。白鯨是一種非常善於社交的物種，牠可能是在尋找其他白鯨。」

史傳德表示，這頭據信年約13、14歲的白鯨「正處於體內荷爾蒙濃度非常高的時期」。

然而，距離最近的白鯨群正位於挪威極北方的斯瓦巴（Svalbard）群島一帶。

據信，這頭白鯨從2019年4月抵達挪威後，就再也沒有看過其他同類。

挪威人為這頭白鯨取名為Hvaldimir，將挪威文裡的「鯨」（hval）結合俄羅斯人名常見的字尾dimir，暗示這頭白鯨與俄羅斯的關聯。

這頭白鯨首次出現在挪威的北極地區時，挪威漁業局的海洋生物學家替牠移除了身上的一條人造背帶。

這條背帶附有可安裝運動攝影機的支架，以及印在塑膠扣上的「聖彼得堡（St. Petersburg）設備」字樣。

挪威漁業局官員表示，這頭白鯨看起來不怕人，有可能是逃離了一個圈養區，也可能受過俄羅斯海軍訓練。

莫斯科當局從來都沒有對挪威方面認為白鯨可能是「俄國間諜」的說法發表任何官方回應。

位於挪威與俄羅斯北方的巴倫支海（Barents Sea）是一處具有戰略意義的地緣政治區域，西方國家和俄羅斯潛艦在這一帶的行動都受到監視。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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