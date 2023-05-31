畫說音樂（上）：謝赫六法論與西方古典音樂
我們想讓你知道的是
一個好的樂曲詮釋，永遠不能放在拍子機下對讀，因為無論演奏者抑或音樂自身，也需要一種人性的呼吸。讀出了作品的字裡行間，音樂方能靈動。細心聆聽蘇可洛夫（Grigory Sokolov）彈奏這首奏鳴曲，他巧妙的掌控著音樂的時間元素（例如樂句之間的呼吸、音符之間的斷連）、聲響上的抑揚頓挫（詳下），賦予樂曲靈動的氣息以及清晰無誤的方向感。就像中國山水畫那道無形之氣的運行。如此精彩的演奏，不就是氣韻生動嗎？
在中國繪畫理論中，較有系統而廣為人知的，以南齊謝赫（479-502）《古畫品錄》的六法為最早：一、氣韻生動；二、骨法用筆；三、應物象形；四、隨類賦彩；五、經營位置；六、傳移模寫。這六項美學原則，後來成為眾多畫家和鑒賞家，用來衡量作品高低的重要標準。而作為一位音樂人，我認為謝赫的六法論，除了適用於繪畫外，還能應用到西方古典音樂的研究上。以下試舉石濤（1642-1707）《黃山圖》及莫扎特（1756-1791）《C大調鋼琴奏鳴曲·作品545》的第一樂章作為例子，並詳細討論。
首先，何謂「氣韻生動」，歷來眾說紛紜，但簡單來說，即作品要有生命的感覺。氣韻的「韻」，其實跟音樂有直接關係，按謝赫的同代人劉勰（465-520）在《文心雕龍》的說法：「異音相從謂之和，同聲相應謂之韻」。氣韻生動，也就是畫幅各種元素相應和諧，畫面整體帶有動勢。當然，韻也可解作韻律或節奏感。
圖1是香港藝術館至樂樓收藏的石濤《黃山圖》。整幅手卷富有視覺動力，我們可以從畫面中間幾座矮小的筍形山峰作為起點，看到一股無形之氣，從那裏一直流向右方長滿奇松的始信峯，穿過寓意「羽化登仙」的渡仙橋後，慢慢走到畫面正前方的一塊奇石，接著繞過左方的三座岡阜，最後透過峯頂留白的「氣口」，返回畫面的中央位置。（圖2紅線）這股無形之氣的運行，不單為畫面增添往復循環的動態，更為觀者提供了一條明確清晰的視覺路徑。此外，《黃山圖》中的景物相互連貫、疏密有致、虛實相生並且佈局得宜（詳下），絕對可稱之為氣韻生動。
另一邊廂，莫扎特的鋼琴奏鳴曲又如何氣韻生動呢？ 我想除了樂曲本身以外，其重點主要落在演奏者的詮釋上。試想，若將此曲的所有音符輸入電腦，播放出來的音樂能夠氣韻生動嗎？ 不能吧，因為樂譜軟件（暫且不談人工智能，日後有機會才返回這題目），只會將每個音符的時值，正確無誤的「演奏」出來。（嚴格來說，只有「奏」而沒有「演」的部分。）然而，真正讓音樂活出生命的，卻是音符之間微妙的「偏差」。莫扎特的名言很有意思：「音樂不在音符之中，而在音符彼此之間的留白裡。」（英文譯作：The music is not in the notes, but in silence between.）
一個好的樂曲詮釋，永遠不能放在拍子機下對讀，因為無論演奏者抑或音樂自身，也需要一種人性的呼吸。讀出了作品的字裡行間，音樂方能靈動。細心聆聽蘇可洛夫（Grigory Sokolov）彈奏這首奏鳴曲，他巧妙的掌控著音樂的時間元素（例如樂句之間的呼吸、音符之間的斷連）、聲響上的抑揚頓挫（詳下），賦予樂曲靈動的氣息以及清晰無誤的方向感。就像中國山水畫那道無形之氣的運行。如此精彩的演奏，不就是氣韻生動嗎？
接著討論的是「骨法用筆」。這𥚃涉及兩個相異但相應的概念——「骨法」與「用筆」。值得注意，謝赫的六法論原初針對當時盛行的人物畫而提出，但若然將其套用到山水畫，甚至是西方的古典音樂，並無不妥。從內在層面看，骨法可理解為畫作的骨架構圖。就像人的骨骼，它不能直接繪畫出來，但可透過畫中的景物顯示出來。
再以石濤的《黃山圖》為例，縱看畫卷，是個三分構圖法：前景為畫面下方的奇石與土丘，中景為右方的始信峰及渡仙橋，而遠景就是後方的筍形山群。橫看畫卷，則是二分法的構圖：以前景的石塊作為中軸線，作品可分為左右兩邊，左疏右密，前實後虛。而為免景物失衡傾斜，石濤特意將左方的三座岡阜畫成C字形狀，畫面的重量得以平衡。這也牽涉到骨法的另一層面——線的運用。美學家李澤厚在《美的歷程》中寫道：「謝赫總結的“六法”……“骨法用筆”，這可說是自覺地總結了中國造型藝術的線的功能和傳統，第一次把中國特有的線的藝術，在理論上明確建立起來。」
至於西方古典音樂，骨架往往指的，就是支撐作品結構的曲式（Form）。例如莫扎特這樂章使用了三段體的奏鳴曲曲式（Sonata Form）：呈示部（Exposition）帶出了樂曲兩個不同個性的主題，而這些素材在發展部（Development）不斷的變化、擴展和轉調後，最終在再現部（Recapitulation）重新出現。這三部分即築成了樂曲的骨架，結構十分穩固。從好的方面看，音樂曲式可以提供明確的聽覺路徑給受眾遵循。可是，某些曲式後來慢慢變得僵化，終使音樂作品的「可預測性」太強，失去了原初的活力與新鮮感。
走筆至此，我想到張愛玲在〈談音樂〉的一段話：「交響樂，因為編起來太複雜，作曲者必須經過艱苦的訓練，以後往往就沉溺於訓練之中，不能自拔。所以交響樂常有這個毛病：格律的成份過多。為什麼隔一陣子就要來這麼一套？樂隊突然緊張起來，埋頭咬牙，進入決戰最後階段，一鼓作氣，再鼓三鼓，立志要把全場聽眾掃數肅清剷除消滅，而觀眾只是默默抵抗著，都是上等人，有高級的音樂修養，在無數的音樂會裡坐過的；根據以往的經驗，他們知道這音樂是會完的。」縱然張愛玲這段話有其道理，但一位出色的作曲家，往往能夠在格律的窠臼中尋求突破。就像莫扎特在此樂章的再現部，把回返的主題設在下屬音（Subdominant）的F大調，而不是一般人慣性期待的主調（Tonic）。這個看似小小的改變，卻給聽眾煥然一新的感覺。
Tags：
響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。