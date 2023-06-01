2023/06/01,
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穿黑皮衣的台灣囝仔，「兆元俱樂部」輝達執行長黃仁勳掀AI熱潮

穿黑皮衣的台灣囝仔，「兆元俱樂部」輝達執行長黃仁勳掀AI熱潮
2023台北國際電腦展30日開幕，晶片設計大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）出席全球媒體與分析師問答。中央社記者王飛華攝 112年5月30日

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當黃仁勳被《時代雜誌》（TIME）評選為2021年百大最具影響力人物之一時，中國最大網路搜尋引擎百度雇用Google前任人工智慧長吳恩達（Andrew Ng）這樣評價他，「他協助實現了一場變革，讓手機能夠大聲回答問題，農場可區分雜草和農作物來噴灑除草劑，醫生也能預測新藥的特性，日後還有更多的奇蹟即將出現。」

（中央社）愛穿黑色皮衣、有著「AI教父」之稱的黃仁勳不僅是正港台灣囝仔，也是美國知名台裔企業家，更是晶片大廠輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長。

當COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情迫使人工智慧晶片設計大廠輝達舉行線上新品發表會前夕，執行長黃仁勳在自家廚房拍了一段影片，只看到他拿著防燙布拉開烤箱，端出輝達研發的最新款晶片。

黃仁勳咕噥說，「我有些東西要秀給你們看，這已經準備一段時間了」，接著從烤箱裡拿出烤盤大小的電路板，向大家展示「全球最大的顯示卡」。

《路透社》報導，這種幽默風趣的風格，讓這位總是穿著一身黑色皮衣介紹產品的台裔美國移民成為業界最知名人士之一。

輝達市值30日衝破1兆美元（約新台幣30.6兆元），讓黃仁勳躋身「兆元俱樂部」高階主管行列。

現年60歲的黃仁勳是繼電商龍頭亞馬遜公司（Amazon.com Inc）的貝佐斯（Jeff Bezos）後，第2位為自己共同創立的公司實現這項里程碑的美國執行長；貝佐斯已於2021年卸下亞馬遜執行長身分。

鮮少有企業執行長如同已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs），成為自家公司代名詞。黃仁勳的手臂上，甚至還有一個靈感來自輝達Logo的刺青。

輝達晶片一直是主要技術趨勢的核心，從電玩、自動駕駛汽車、雲端運算，再到現在的人工智慧。

在人工智慧（AI）狂潮下，輝達本季財測亮眼，激勵股價狂飆。自2022年11月30日推出OpenAI的ChatGPT以來，輝達市值已從大約4200億美元激增至目前水準。

在一定程度上，黃仁勳的成功源於人們希望透過軟硬體結合來解決棘手的科學運算問題，而他耗費30年時間來完善這個願景。

在台灣出生的黃仁勳自小移居美國，在俄勒岡州立大學（Oregon State University）和史丹佛大學（Stanford University）取得工程學位。

1993年，30歲的他與普里姆（Curtis Priem）和馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）合力創辦輝達，並獲得矽谷知名風險投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）等公司支持。輝達首款重要產品是驅動電玩遊戲和資料中心高強度運算作業的繪圖處理器（GPU）。即便如此，黃仁勳也不認為輝達只是一家晶片公司。

黃仁勳在2021年獲得終身成就獎時對矽谷聽眾說：「電腦圖學是電腦科學中最複雜的部分之一，你必須了解一切。」

到了2000年代中期，黃仁勳和他的團隊意識到輝達的晶片可用於更廣泛的運算問題，並發布一個名為CUDA的軟體平台，讓各種軟體開發人員都可以對輝達的晶片進行編程。

這掀起新一波應用熱潮，包括用於加密貨幣。但黃仁勳意識到大學實驗室正在使用他的晶片研究人工智慧，這是電腦科學的一個利基市場，可望為虛擬助理到自動駕駛車等提供動力。他推出一連串應用於人工智慧的晶片，而這樣的豪賭獲得了回報。

當黃仁勳被《時代雜誌》（TIME）評選為2021年百大最具影響力人物之一時，中國最大網路搜尋引擎百度雇用Google前任人工智慧長吳恩達（Andrew Ng）這樣評價他，「他協助實現了一場變革，讓手機能夠大聲回答問題，農場可區分雜草和農作物來噴灑除草劑，醫生也能預測新藥的特性，日後還有更多的奇蹟即將出現。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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