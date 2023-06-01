穿黑皮衣的台灣囝仔，「兆元俱樂部」輝達執行長黃仁勳掀AI熱潮
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當黃仁勳被《時代雜誌》（TIME）評選為2021年百大最具影響力人物之一時，中國最大網路搜尋引擎百度雇用Google前任人工智慧長吳恩達（Andrew Ng）這樣評價他，「他協助實現了一場變革，讓手機能夠大聲回答問題，農場可區分雜草和農作物來噴灑除草劑，醫生也能預測新藥的特性，日後還有更多的奇蹟即將出現。」
（中央社）愛穿黑色皮衣、有著「AI教父」之稱的黃仁勳不僅是正港台灣囝仔，也是美國知名台裔企業家，更是晶片大廠輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長。
當COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情迫使人工智慧晶片設計大廠輝達舉行線上新品發表會前夕，執行長黃仁勳在自家廚房拍了一段影片，只看到他拿著防燙布拉開烤箱，端出輝達研發的最新款晶片。
黃仁勳咕噥說，「我有些東西要秀給你們看，這已經準備一段時間了」，接著從烤箱裡拿出烤盤大小的電路板，向大家展示「全球最大的顯示卡」。
《路透社》報導，這種幽默風趣的風格，讓這位總是穿著一身黑色皮衣介紹產品的台裔美國移民成為業界最知名人士之一。
輝達市值30日衝破1兆美元（約新台幣30.6兆元），讓黃仁勳躋身「兆元俱樂部」高階主管行列。
現年60歲的黃仁勳是繼電商龍頭亞馬遜公司（Amazon.com Inc）的貝佐斯（Jeff Bezos）後，第2位為自己共同創立的公司實現這項里程碑的美國執行長；貝佐斯已於2021年卸下亞馬遜執行長身分。
鮮少有企業執行長如同已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs），成為自家公司代名詞。黃仁勳的手臂上，甚至還有一個靈感來自輝達Logo的刺青。
輝達晶片一直是主要技術趨勢的核心，從電玩、自動駕駛汽車、雲端運算，再到現在的人工智慧。
在人工智慧（AI）狂潮下，輝達本季財測亮眼，激勵股價狂飆。自2022年11月30日推出OpenAI的ChatGPT以來，輝達市值已從大約4200億美元激增至目前水準。
在一定程度上，黃仁勳的成功源於人們希望透過軟硬體結合來解決棘手的科學運算問題，而他耗費30年時間來完善這個願景。
在台灣出生的黃仁勳自小移居美國，在俄勒岡州立大學（Oregon State University）和史丹佛大學（Stanford University）取得工程學位。
1993年，30歲的他與普里姆（Curtis Priem）和馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）合力創辦輝達，並獲得矽谷知名風險投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）等公司支持。輝達首款重要產品是驅動電玩遊戲和資料中心高強度運算作業的繪圖處理器（GPU）。即便如此，黃仁勳也不認為輝達只是一家晶片公司。
黃仁勳在2021年獲得終身成就獎時對矽谷聽眾說：「電腦圖學是電腦科學中最複雜的部分之一，你必須了解一切。」
到了2000年代中期，黃仁勳和他的團隊意識到輝達的晶片可用於更廣泛的運算問題，並發布一個名為CUDA的軟體平台，讓各種軟體開發人員都可以對輝達的晶片進行編程。
這掀起新一波應用熱潮，包括用於加密貨幣。但黃仁勳意識到大學實驗室正在使用他的晶片研究人工智慧，這是電腦科學的一個利基市場，可望為虛擬助理到自動駕駛車等提供動力。他推出一連串應用於人工智慧的晶片，而這樣的豪賭獲得了回報。
當黃仁勳被《時代雜誌》（TIME）評選為2021年百大最具影響力人物之一時，中國最大網路搜尋引擎百度雇用Google前任人工智慧長吳恩達（Andrew Ng）這樣評價他，「他協助實現了一場變革，讓手機能夠大聲回答問題，農場可區分雜草和農作物來噴灑除草劑，醫生也能預測新藥的特性，日後還有更多的奇蹟即將出現。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」