「從六四到A4」後繼無力，海外中國民主派嘆抗爭空間越來越小

（中央社）「六四」34週年將屆，這是中國青年學子去年手持A4紙張掀起白紙運動抗爭後首次記念六四，不過人在海外的中國民主派感嘆，無論白紙運動還是現在的抗爭，都是很小的聲音，空間也越來越小。

《美國之音》（VOA）30日報導，24日旅居法國巴黎的老一輩民運人士與新生代青年舉辦「從六四到A4」的對話，兩代抗爭者分享參與政治抗爭的經歷。

負笈法國並就讀巴黎藝術學院的中國留學生蔣不，向來積極參與各項社會運動，去年中共二十大期間，蔣不等號召「在法華人喜迎習主席登基」，聲援人在北京四通橋拉橫幅，呼籲罷工罷課並抨擊習近平的彭載舟。

不過他也坦承如今中國的社會環境遠不如1980年代開放，公民社會的生存空間越來越小。

蔣不表示，1989年民運時值文革剛結束，大家不滿於現狀，好比當年427大遊行上百萬北京市民把軍警推開，帶著北大的學生走上長安街，當時有一種特別高的社會廣泛支持度。

他說，而如今中國的經濟發展非常快，反而看到西方在衰落，更多的人不覺得中國的問題非改變不可，不像1989年的時候，大家上下一心想要社會發生變動，而如今無論是白紙運動等抗爭，空間卻越來越小。

蔣不指出，即使像新公民運動發起人許志永那麼溫和，在中國社會也沒有任何生存空間。

目前正在瑞士申請政治庇護的以翎說，感覺這一代需要向上一代學習和取經的太多了，因他們放棄所有的生活和退路尋求美好的世界，但這一代卻往往受限於簡單的生活的約束，懼怕於目前嚴苛的政治環境，非常可惜。

報導說，雖然白紙運動在海外中國留學生之間引發熱烈回響，卻沒有擴散至中國移民群體。

蔣不表示，即使中國移民在海外數量相當龐大，但他們不敢關心政治，因為他們的產業、商會、同鄉會和國內有千絲萬縷的聯繫，導致大家不敢不愛國。

他說，白紙之後曾舉辦其他的活動，來的人非常少，因為白紙那個氣或者那個風口過了，大家好像覺得那個憤怒已經發洩掉了，很多朋友回到中國，朋友圈裡吃著火鍋唱著歌都挺高興，好像忘記以前發生的事。

蔣不表示，當大家覺得不滿意現狀、不能忍受，才可能發生變革，「好像我們還沒有到那個點」，或者說整個中國人對於現在的生活，還沒有達到完全不滿意的程度。

報導指出，從六四到A4，儘管北京當局的民族主義宣傳體系仍占主導地位，但中國經濟疲弱、就業困難，覺醒者為追求自由「潤」出中國，海外新生代抗爭者如何擴大影響力，將是未來發展的關鍵。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺