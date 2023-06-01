「從六四到A4」後繼無力，海外中國民主派嘆抗爭空間越來越小
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報導指出，從六四到A4，儘管北京當局的民族主義宣傳體系仍占主導地位，但中國經濟疲弱、就業困難，覺醒者為追求自由「潤」出中國，海外新生代抗爭者如何擴大影響力，將是未來發展的關鍵。
（中央社）「六四」34週年將屆，這是中國青年學子去年手持A4紙張掀起白紙運動抗爭後首次記念六四，不過人在海外的中國民主派感嘆，無論白紙運動還是現在的抗爭，都是很小的聲音，空間也越來越小。
《美國之音》（VOA）30日報導，24日旅居法國巴黎的老一輩民運人士與新生代青年舉辦「從六四到A4」的對話，兩代抗爭者分享參與政治抗爭的經歷。
負笈法國並就讀巴黎藝術學院的中國留學生蔣不，向來積極參與各項社會運動，去年中共二十大期間，蔣不等號召「在法華人喜迎習主席登基」，聲援人在北京四通橋拉橫幅，呼籲罷工罷課並抨擊習近平的彭載舟。
不過他也坦承如今中國的社會環境遠不如1980年代開放，公民社會的生存空間越來越小。
蔣不表示，1989年民運時值文革剛結束，大家不滿於現狀，好比當年427大遊行上百萬北京市民把軍警推開，帶著北大的學生走上長安街，當時有一種特別高的社會廣泛支持度。
他說，而如今中國的經濟發展非常快，反而看到西方在衰落，更多的人不覺得中國的問題非改變不可，不像1989年的時候，大家上下一心想要社會發生變動，而如今無論是白紙運動等抗爭，空間卻越來越小。
蔣不指出，即使像新公民運動發起人許志永那麼溫和，在中國社會也沒有任何生存空間。
目前正在瑞士申請政治庇護的以翎說，感覺這一代需要向上一代學習和取經的太多了，因他們放棄所有的生活和退路尋求美好的世界，但這一代卻往往受限於簡單的生活的約束，懼怕於目前嚴苛的政治環境，非常可惜。
報導說，雖然白紙運動在海外中國留學生之間引發熱烈回響，卻沒有擴散至中國移民群體。
蔣不表示，即使中國移民在海外數量相當龐大，但他們不敢關心政治，因為他們的產業、商會、同鄉會和國內有千絲萬縷的聯繫，導致大家不敢不愛國。
他說，白紙之後曾舉辦其他的活動，來的人非常少，因為白紙那個氣或者那個風口過了，大家好像覺得那個憤怒已經發洩掉了，很多朋友回到中國，朋友圈裡吃著火鍋唱著歌都挺高興，好像忘記以前發生的事。
蔣不表示，當大家覺得不滿意現狀、不能忍受，才可能發生變革，「好像我們還沒有到那個點」，或者說整個中國人對於現在的生活，還沒有達到完全不滿意的程度。
報導指出，從六四到A4，儘管北京當局的民族主義宣傳體系仍占主導地位，但中國經濟疲弱、就業困難，覺醒者為追求自由「潤」出中國，海外新生代抗爭者如何擴大影響力，將是未來發展的關鍵。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。