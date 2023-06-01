2023/06/01,
中國

「從六四到A4」後繼無力，海外中國民主派嘆抗爭空間越來越小

「從六四到A4」後繼無力，海外中國民主派嘆抗爭空間越來越小
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

報導指出，從六四到A4，儘管北京當局的民族主義宣傳體系仍占主導地位，但中國經濟疲弱、就業困難，覺醒者為追求自由「潤」出中國，海外新生代抗爭者如何擴大影響力，將是未來發展的關鍵。

（中央社）「六四」34週年將屆，這是中國青年學子去年手持A4紙張掀起白紙運動抗爭後首次記念六四，不過人在海外的中國民主派感嘆，無論白紙運動還是現在的抗爭，都是很小的聲音，空間也越來越小。

《美國之音》（VOA）30日報導，24日旅居法國巴黎的老一輩民運人士與新生代青年舉辦「從六四到A4」的對話，兩代抗爭者分享參與政治抗爭的經歷。

負笈法國並就讀巴黎藝術學院的中國留學生蔣不，向來積極參與各項社會運動，去年中共二十大期間，蔣不等號召「在法華人喜迎習主席登基」，聲援人在北京四通橋拉橫幅，呼籲罷工罷課並抨擊習近平的彭載舟。

不過他也坦承如今中國的社會環境遠不如1980年代開放，公民社會的生存空間越來越小。

蔣不表示，1989年民運時值文革剛結束，大家不滿於現狀，好比當年427大遊行上百萬北京市民把軍警推開，帶著北大的學生走上長安街，當時有一種特別高的社會廣泛支持度。

他說，而如今中國的經濟發展非常快，反而看到西方在衰落，更多的人不覺得中國的問題非改變不可，不像1989年的時候，大家上下一心想要社會發生變動，而如今無論是白紙運動等抗爭，空間卻越來越小。

蔣不指出，即使像新公民運動發起人許志永那麼溫和，在中國社會也沒有任何生存空間。

目前正在瑞士申請政治庇護的以翎說，感覺這一代需要向上一代學習和取經的太多了，因他們放棄所有的生活和退路尋求美好的世界，但這一代卻往往受限於簡單的生活的約束，懼怕於目前嚴苛的政治環境，非常可惜。

報導說，雖然白紙運動在海外中國留學生之間引發熱烈回響，卻沒有擴散至中國移民群體。

蔣不表示，即使中國移民在海外數量相當龐大，但他們不敢關心政治，因為他們的產業、商會、同鄉會和國內有千絲萬縷的聯繫，導致大家不敢不愛國。

他說，白紙之後曾舉辦其他的活動，來的人非常少，因為白紙那個氣或者那個風口過了，大家好像覺得那個憤怒已經發洩掉了，很多朋友回到中國，朋友圈裡吃著火鍋唱著歌都挺高興，好像忘記以前發生的事。

蔣不表示，當大家覺得不滿意現狀、不能忍受，才可能發生變革，「好像我們還沒有到那個點」，或者說整個中國人對於現在的生活，還沒有達到完全不滿意的程度。

報導指出，從六四到A4，儘管北京當局的民族主義宣傳體系仍占主導地位，但中國經濟疲弱、就業困難，覺醒者為追求自由「潤」出中國，海外新生代抗爭者如何擴大影響力，將是未來發展的關鍵。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。