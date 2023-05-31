畫說音樂（下）：中國繪畫與歐洲古典音樂的接合與「誤讀」
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近代國畫大師黃賓虹說過：「作畫應該不齊而齊，齊而不齊。此自然之形態，入畫更應注意及此。如作茅檐，便須三三兩兩，參差寫法。此是法，亦是理。」細讀《黃山圖》的筍峰尖頂，它們呈現的，即黃老所說的「齊而不齊三角觚」。而其實於西方古典音樂，同樣有著「齊而不齊」的概念。
說到西方音樂，其實也有類似國畫的皴法，我們一般稱為articulation，中文可譯作連斷法。試看莫扎特奏鳴曲第14至15小節（圖5），作曲家特別為右手的旋律分別寫上連線（Slur）與斷音（Staccato）符號，其目的除了增加聲音的抑揚頓挫外，也指示演奏者手起手落的觸鍵方式。此外，右手彈奏旋律時，左手擔任伴奏，而當右手休息時，左手隨即變為旋律。左虛而右實，右虛而左實。這微妙的聲響關係，跟中國繪畫的虛實美學並無大異。音樂與繪畫，看來並不缺乏相通之處，清代畫家王原祁在《麓台題畫稿》有云：「聲音一道，未嘗不與畫通：音之清濁，猶畫之氣韻也；音之品節，猶畫之間架也；音之出落，猶畫之筆墨也。」
若「骨法」指向作品結構，那麼「經營位置」則偏向畫面佈局。前者宏觀而後者微觀。看看《黃山圖》中央那塊長滿奇松的孤獨怪石，它的位置不單佔據了畫幅的中軸線，更協助帶出作品前景、中景、遠景三個不同的視點。（圖3）而位於畫幅右方連接兩座山峰的渡仙橋上，那位穿着白色道袍的男子，很可能就是石濤本人。這位點景人物身處的地方（圖5），也是畫中觀賞景色的最佳位置。無論仰望俯望，左右顧盼，亦能飽覽黃山之絕美。一塊石頭，一道小橋，盡顯畫家「經營位置」的深厚功力。
美學家陳履生在《一品堂畫譜·清·石濤·山水本》寫道：「[石濤] 畫樹成叢，三株五株，以單數為多。單數便於安排，可變化而不致對偶。」此繪圖特色相信也是畫家對「經營位置」的深刻體會。再看石濤《黃山圖》中的筍峰群，它們大多以三座為主（圖7紅圈）。這種貼近自然的形式美，確能避免了齊整的對偶。
近代國畫大師黃賓虹說過：「作畫應該不齊而齊，齊而不齊。此自然之形態，入畫更應注意及此。如作茅檐，便須三三兩兩，參差寫法。此是法，亦是理。」（王伯敏編《黃賓虹畫語錄》） 在《畫學篇》，賓翁更有一句「齊而不齊三角觚」。二十世紀著名畫家潘天壽先生曾解釋：「觚為青銅器。它的造型靈動得多，四方形是正正方方的，很呆板。佈局上所要的三角形是不等邊的三角形，這就是齊而不齊的觚了。」細讀《黃山圖》的筍峰尖頂（圖7橙色三角形），它們呈現的，正正是潘先生所講的不等邊三角形，也即黃老所說的「齊而不齊三角觚」。
西方古典音樂，其實同樣有著「齊而不齊」的概念。續舉莫扎特奏鳴曲作例：呈示部（第1-28小節）的樂句主要為四小節一個單位（圖8），當中可再細分為前樂句（antecedent）和後樂句（consequence），各佔兩個小節。可是，莫扎特可能為免這種絕對的齊整，他故意將第13小節當作過渡句，好讓第13至第17小節變成一個 （1 + 4）的五小節樂句，打破了早前沿用的雙數（二和四）樂句結構。然而，這個多了出來的一個小節，並未有破壞樂段的齊整性，因為作曲家不經意在樂段結尾減回一小節，因此呈示部剛好以二十八小節完成。這種「齊而不齊」的美學，其實就是謝赫「經營位置」的一種變奏。其講究的，是統一中含有變化，變化中帶著統一。
黃山位於徽州，擁有三十六峰及二十四溪，並以奇松怪石、溫泉雲海等奇觀聞名於世。而香港藝術館收藏的這卷《黃山圖》，寫於1700年，屬於石濤的晚年作品。畫跋有云：「昔遊黃山，登始信峯，觀東澥門一帶，昨與蘇易門先生論黃澥諸峯之奇，想像寫此。三十年前面目，筆遊神往，易翁叫絕，索此紙以為他日遊山導引云。庚辰夏五月，清湘大滌子濟。」 這段款識向我們透露了幾個重要信息：首先，此手卷是石濤（清湘大滌子）憑着三十年前黃山舊遊的記憶畫寫出來，當中描繪的，是始信峯及黃山雲海（黃澥）之奇險。
另外，他創作此畫送給一位從未踏足黃山的朋友（蘇易門），好讓畫卷成為他日後登上黃山的導引及地圖。於是乎，「應物象形」成了這張畫卷的重要元素。所謂應物象形，從形而下的解釋，就是對著相應的客觀物體，作出形似的描繪。若從形而上的角度看，「應物，即感應萬物之意；象形，即描摹心象之形跡。」（雲田居士）
在古典音樂歷史中，「應物象形」也有形下及形上的例子。前者，像韋瓦第（1678-1741）《四季》裡的〈春天〉：作曲家先以小提琴模仿鳥兒的叫聲，再以不斷重複的低音扮演雷鳴的聲響。（圖9） 後者，像貝多芬（1770-1827）的《田園交響曲》，作曲家曾說：「這首樂曲並非繪畫性的圖像，而是表現人們喜愛田園的情感……它是情感而非敘事的表達。」
「隨類賦彩」是中國繪畫的專用術語。顧名思義，其解釋就是：順應所繪對象的品類，賦予相應的色彩。而音樂，縱然沒有視覺上的顏色，但卻不乏聽覺上的色彩，即我們俗稱的音色。以鋼琴家為例，他們一般透過觸鍵轉換、音量控制和踏板變化等技巧，賦予音樂各種色調與質感。對我來說，一位優秀演奏家跟一位平庸演奏者之分別，主要在於他們「隨類賦彩」的能力。再聽聽蘇可洛夫彈奏莫札特奏鳴曲的第18至21小節。
這四小節基本上以相同的音型寫成，首三個和弦（圖10紅框），鋼琴家以明亮的音色及爽朗的觸鍵彈奏，而到了第19小節的第三拍開始（圖10藍框），蘇可洛夫突然降低音量，並將音色轉暗。細看樂譜，雖然作曲家沒有特別的演奏指示，但蘇氏這樣的詮釋不無道理，甚至可說是很有說服力。因為這樂段的首三個和弦以大調寫成（major chord），而後隨的三個和弦則轉成小調（minor chord）。蘇可洛夫所做的，其實只是「隨類賦彩」：為不同性質的和弦，賦予相應的音色變化。當然，這絕不表示，所有的大小調和弦皆要作公式化的明暗處理。畢竟音樂千變萬化，每個情況不盡相同，所要考慮的元素也不可悉數。
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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