2023/05/31,
政治

賴清德稱台海封鎖可用核電應急？行政院澄清：絕無延役考量

賴清德稱台海封鎖可用核電應急？行政院澄清：絕無延役考量
Photo Credit: 中央社

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賴清德的「核電備用說」遭在野黨批評非核家園政策髮夾彎。對此行政院發言人林子倫強調，「非核家園」的願景是台灣共識，政府立場從未改變，各核電廠除役期程也照計畫進行中，並無延役考量，面對如封鎖等極端情況下的緊急需求，政府也會周全思考各項既有能源生產方式，確保台灣在非常態時期擁有妥善因應緊急情況之能力。

文：李蘇竣（環境資訊中心記者）

代表民進黨角逐2024總統大選、現任副總統賴清德昨（28）日拋出核能議題震撼彈，指出已有規劃將停機的核能機組維持可使用狀態，以備不時之需。國民黨總統參選人侯友宜趁機批評「2025非核家園」不可能達標，核能是多元能源的選項之一。行政院今（29）日澄清，核電廠無延役考量，經濟部也說明機組維護工作都是基於核安考量。

台海封鎖可用核電應急？再掀藍綠交鋒

副總統賴清德昨（28日）參加台大政治系與亞太青年協會合辦的「2024校園總統馬拉松論壇」，有學生問到，台灣八成以上能源為進口，若兩岸爆發衝突、台海遭到封鎖，無法進口天然氣時該如何因應。賴清德提出，相關單位已有規劃，會將已停機的核能機組維持可緊急使用的情況，以備不時之需。

此話一出引發社會熱議，在野黨批評非核家園政策髮夾彎。國民黨總統參選人侯友宜今（29）日受訪表態，向來認為「2025非核家園」目標不可能做到，必須面對現實；台灣能源問題最重要的是不能缺電，需要多元能源配比，「核能就是我的的選項」，若當選總統一定把核安做好、核廢料妥善處理。

政院強調非核家園不變，經濟部：緊急啟用要有社會共識

行政院發言人林子倫今（29日）強調，「非核家園」的願景是台灣共識，政府立場從未改變，各核電廠除役期程也照計畫進行中，並無延役考量。面對如封鎖等極端情況下的緊急需求，政府也會周全思考各項既有能源生產方式，如再生能源、燃煤、燃氣及核能等，由相關單位就安全及技術層面進行專業評估，以確保台灣在非常態時期擁有妥善因應緊急情況之能力，以及能源供給的穩定與安全。

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Photo Credit: 台電
核二廠在2023年3月14日停機，進入除役階段

經濟部長王美花說明，目前台灣的核能機組，只剩核三廠還在運轉，核一廠、核二廠用過燃料棒仍置於爐心，乾貯設施卻不能啟用或是不能興建，考量場地現址及整體核能安全，台電公司有針對核一、核二廠反應爐安全及相關設備進行必要的維護工作，以合乎核安標準。

王美花表示，學生提到「台海封鎖」或嚴重天災等極端外部因素情形，若要緊急使用，因牽涉核子反應器設施管制法的法規規範以及核安規範，需與主管機關及核安專家研商安全使用機制，甚至還要由國會進行後續討論，取得社會共識。

王美花強調，近年新增很多燃氣機組與再生能源，台電公司持續透過增氣、展綠，持續提升供電量的淨增加，透過靈活機組調度，確保日夜尖峰時段供電穩定。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：賴清德「核電備用說」惹議 政院澄清：絕無延役考量

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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