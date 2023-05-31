賴清德稱台海封鎖可用核電應急？行政院澄清：絕無延役考量
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賴清德的「核電備用說」遭在野黨批評非核家園政策髮夾彎。對此行政院發言人林子倫強調，「非核家園」的願景是台灣共識，政府立場從未改變，各核電廠除役期程也照計畫進行中，並無延役考量，面對如封鎖等極端情況下的緊急需求，政府也會周全思考各項既有能源生產方式，確保台灣在非常態時期擁有妥善因應緊急情況之能力。
文：李蘇竣（環境資訊中心記者）
代表民進黨角逐2024總統大選、現任副總統賴清德昨（28）日拋出核能議題震撼彈，指出已有規劃將停機的核能機組維持可使用狀態，以備不時之需。國民黨總統參選人侯友宜趁機批評「2025非核家園」不可能達標，核能是多元能源的選項之一。行政院今（29）日澄清，核電廠無延役考量，經濟部也說明機組維護工作都是基於核安考量。
台海封鎖可用核電應急？再掀藍綠交鋒
副總統賴清德昨（28日）參加台大政治系與亞太青年協會合辦的「2024校園總統馬拉松論壇」，有學生問到，台灣八成以上能源為進口，若兩岸爆發衝突、台海遭到封鎖，無法進口天然氣時該如何因應。賴清德提出，相關單位已有規劃，會將已停機的核能機組維持可緊急使用的情況，以備不時之需。
此話一出引發社會熱議，在野黨批評非核家園政策髮夾彎。國民黨總統參選人侯友宜今（29）日受訪表態，向來認為「2025非核家園」目標不可能做到，必須面對現實；台灣能源問題最重要的是不能缺電，需要多元能源配比，「核能就是我的的選項」，若當選總統一定把核安做好、核廢料妥善處理。
政院強調非核家園不變，經濟部：緊急啟用要有社會共識
行政院發言人林子倫今（29日）強調，「非核家園」的願景是台灣共識，政府立場從未改變，各核電廠除役期程也照計畫進行中，並無延役考量。面對如封鎖等極端情況下的緊急需求，政府也會周全思考各項既有能源生產方式，如再生能源、燃煤、燃氣及核能等，由相關單位就安全及技術層面進行專業評估，以確保台灣在非常態時期擁有妥善因應緊急情況之能力，以及能源供給的穩定與安全。
經濟部長王美花說明，目前台灣的核能機組，只剩核三廠還在運轉，核一廠、核二廠用過燃料棒仍置於爐心，乾貯設施卻不能啟用或是不能興建，考量場地現址及整體核能安全，台電公司有針對核一、核二廠反應爐安全及相關設備進行必要的維護工作，以合乎核安標準。
王美花表示，學生提到「台海封鎖」或嚴重天災等極端外部因素情形，若要緊急使用，因牽涉核子反應器設施管制法的法規規範以及核安規範，需與主管機關及核安專家研商安全使用機制，甚至還要由國會進行後續討論，取得社會共識。
王美花強調，近年新增很多燃氣機組與再生能源，台電公司持續透過增氣、展綠，持續提升供電量的淨增加，透過靈活機組調度，確保日夜尖峰時段供電穩定。
本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：賴清德「核電備用說」惹議 政院澄清：絕無延役考量
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。