聯發科與輝達強強聯手發展電動車「智慧座艙」，要將小晶片技術發揮到極致

強強聯手，聯發科（MediaTek）和輝達（NVIDIA）合作，發展電動車「智慧座艙」。其中，它們整合NVIDIA GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載NVIDIA AI和繪圖運算IP。該小晶片支援互連技術，開創最新的繪圖運算、人工智慧（AI）、安全和安保等全方位的AI智慧座艙功能。

聯發科與輝達合作發展智慧座艙

5月29日，聯發科宣布與輝達（NVIDIA）合作，利用軟體重新定義汽車，提供完整的「智慧座艙」方案，雙方將充分發揮各自汽車產品組合的優勢，共同為新一代智慧汽車提供卓越的解決方案。

近年來，電動車產業蓬勃發展，其中一個最重要的設備就是智慧座艙。電動車的智慧座艙結合了先進的科技和AI系統，目的是提供駕駛者和乘客提供更加便利舒適和AI的駕乘體驗。

智慧座艙的關鍵特點是車輛控制和訊息系統。在智慧座艙中，乘客可以透過控觸控螢幕、語音助手或手勢控制來操作各種車輛功能，如調節空調、音響和導航系統等。

同時，智慧座艙還能提供即時的車輛訊息，如電池狀態、里程數和能量消耗等，讓駕駛者能夠更好地掌握車輛的運行狀態。

聯發科技提供 聯發科技Dimensity Auto 汽車平台，承襲了聯發科技在行動運算、高速連網、多媒體娛樂等領域的專業技術積累，以及覆蓋廣泛的安卓生態系統，為消費者提供全方位沉浸式智慧駕駛體驗。

聯發科副董事長兼執行長蔡力行表示：「NVIDIA在AI和運算領域是享有盛名的開拓者和領導者。本次合作願景是為全球汽車產業設計新一代智慧聯網汽車，提供一站式的服務。

他說：「透過與NVIDIA的深度合作，我們將共同為未來運算密集型的軟體定義汽車提供真正具有獨特性的平台。」

除了車輛控制和信息系統以外，智慧座艙還提供了個人化設置和娛樂系統。乘客可以根據自己的偏好設定座椅位置、音響效果和環境光線等。同時，智慧座艙還擁有豐富的娛樂選項，如多媒體娛樂系統、高速互聯網連接等，這些都擴大的電子零組件在電動車中的應用。

黃仁勳：AI加速推動汽車產業的變革

要能讓電動車中的智慧座艙快速且有效的運作，晶片的設計非常重要。輝達表示，透過本次合作，聯發科技將開發整合NVIDIA GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載NVIDIA AI和繪圖運算IP。該小晶片支援互連技術，可實現小晶片間流暢且高速的互連互通。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI與加速運算正推動整個汽車產業的變革。聯發科領先業界的系統單晶片與NVIDIA GPU及AI軟體技術的強強組合，將為從豪華到主流的所有汽車分眾市場帶來全新的使用者體驗，進一步提升汽車的安全性，並提供嶄新的連網服務。」

NVIDIA的DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA和TensorRT軟體將可在聯發科的智慧座艙解決方案上來運作，藉以開創最新的繪圖運算、AI、安全和安保等全方位的AI智慧座艙功能。

Gartner指出，2023年車載資訊娛樂和數位儀表板系統單晶片市場規模將達到120億美元。聯發科與NVIDIA合作，將帶來滿足汽車產業需求，並提供超越期待的解決方案，同時為雙方帶來巨大市場商機。

值得注意的是，聯發科的Dimensity Auto汽車平台承襲了聯發科在行動運算、高速連網、多媒體娛樂等領域的專業技術積累，以及覆蓋廣泛的安卓（Android ）生態系統，為消費者提供全方位沉浸式智慧駕駛驗。

最後，聯發科也表示，結合NVIDIA在AI、雲端、繪圖運算技術和軟體方面的核心專業優勢，並配搭NVIDIA的ADAS解決方案，將可進一步全面強化Dimensity Auto汽車平台。

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核稿編輯：翁世航