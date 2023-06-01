不論朱的動機為何，已讓藍營各方失去信任基礎，侯郭整合更是難上加難
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反正橫豎都要處理這個問題，侯友宜原本應該在對自己最有利的時候順勢而為，但他最終還是選擇被動徵召的下策，朱立倫還把事情弄得更複雜，再加上一連串情勢發展對侯友宜極端不利，如今許多藍營支持者已經思考救亡圖存到下一步了。
就在黨中央急就章公布徵召名單後，國民黨似乎陷入某種實質分裂的危機中，近日三個政治屬性截然不同的單位，所做的民調結果更讓外界議論紛紛，內容雖有些落差，但大致符合侯友宜目前的選舉趨勢。
輿論質疑朱立倫為何要把簡單的事情搞得如此複雜，為了讓「內定」侯友宜的程序開起來較有正當性，所以再把郭台銘找來玩一場永遠都不可能獲勝的騙局？還是朱立倫背後還有更大的「劇中劇」與陰謀，亦即為了壓制侯友宜的聲勢，先搞一齣拉郭打侯的初賽，等侯出線後再因其烙跑與論述貧乏的問題發酵，導致民調重挫或無量下跌再度發生「換柱」劇情。
不論朱的動機為何，他已經造成藍營各方人馬失去彼此信任基礎，更讓侯郭之間的整合難上加難。
連續被擺道兩次的郭董
現階段的郭台銘，從霸氣總裁變成了政治落難者，外人看來像是被朱立倫擺了一道；一度向郭台銘靠攏的地方派系與議長聯盟，再被打成「牛鬼蛇神」後，有的憤而退黨，有些則是按兵不動，明眼人都看得出來郭台銘正在等風起，只要藍營內部的政局發生化學變化，他自由有條件取而代之。
屆時要走自己的路或所謂郭柯合，固然也是選擇，但在江湖策士的慫恿下，就成了郭董眼中「相見恨晚」的隆中對——其實在郭台銘心中這些三分天下的奇謀，不過都是贏回自己政治行情的籌碼罷了！
讓人感到諷刺的是，郭台銘四年前也入了吳敦義的局，雖然彼時遊戲規則與初選辦法要比這次清晰得多，但由於國民黨協調時不願做手機民調，再加上韓粉拚命死守電話，最後導致郭董落敗並選擇含恨退黨。
令人疑惑的是，四年後郭台銘訴求「大談判時代」作為自己投入選戰的人設，這是故意與侯友宜進行競爭的「市場區隔」策略。只不過，在極不公平的制度前提下，郭這次還願意再進朱立倫的局，事後再透過相關人士大喊上當受傷，這般政治判斷又如何帶領台灣與善於統戰的中共對抗？
地方派系的角色
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「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
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點點全球成立於2019年，每天為了解決台灣餐飲店業者因人手不足，又要講求速度與品質的消費體驗問題，在全台馬不停蹄地提供從POS系統、線上點餐、數位支付、物流送餐，到行銷導客的一條龍智慧餐飲服務。
點點全球成立於2019年，短短三年，即創下萬家餐飲門市合作，且獲得眾多知名餐飲品牌的支持。
而在點點全球積極為中小餐飲業和小吃店研發創新解方，並展望更多元跨領域服務與海外布局的同時，背後則有專業的NUEIP團隊提供的nuHRM人資系統，為點點全球打理企業內部的所有人事營運。
擺脫呆板的代管計薪，系統串聯自動試算更接地氣
點點全球的人資主管張珺涵指出，過去外包人事薪資給第三方代管公司的過程中，企業內部文化和經營策略往往無法被充分考量，因此，代管公司難以彈性滿足所有員工的需求。每月3號發薪日前，除了需要準備員工名單、出勤記錄、薪資異動資料和請假紀錄等，企業還要負責催促員工提交假勤資料，不僅需要耗費大量精力，還會增加許多時間成本；若發薪後，發現計薪上的疑慮，與代管公司來回溝通的時間，也會進一步加大企業的負擔、影響企業的運作效率。
nuHRM人資管理系統的薪資功能，完美的解決了以上問題。不僅串聯了所有以往需主動提供給外包公司的資料，自動匯出薪資試算結果，還可以快速匯出符合財政部規範的申報媒體檔，讓月底計薪的工作流程能一條龍完成。張珺涵高興的分享：「現在，平均不到一分鐘就可以算完一個人的薪水，且多虧NUEIP獨特的關卡計薪方式，只需要跟著流程一步一步檢查，員工越多越能顯現此功能帶來的輕鬆高效，遠遠超乎我的預期。」
從制度控管到人情考量，NUEIP助打造和諧勞資關係
點點全球的團隊擁有不怕失敗、勇於創新的精神，如此彈性開放的文化也貫徹在公司制度實行上，張珺涵形容自己是雇主與員工之間的橋樑，企業為了維護內部秩序、確保員工的權益與義務，制定企業規章制度，以有效管理人力資源；然而，在實際執行時，也需要具備一定的靈活程度，才能促進勞資雙方的良好關係，達成雙贏目標。
因此，點點全球選擇了能協助實踐彈性文化的NUEIP nuHRM人資系統，利用系統設置「請假申請時間」與「最低請假時數門檻」便是最好的例子，雖其目的是為了更妥當控管人員，但有時員工發生特殊情況，以致無法符合現有制度時，企業可針對個案通融放行，此時，系統功能也可以彈性各別自行調整設定，並且自動串聯至每月薪資計算。張珺涵說道：「制度是死的，而人是活的；我們不需要一個將制度綁死的系統，而是一個既有控管制度、又有彈性調整空間的、為『人』考量的好系統，NUEIP就是這樣收放自如的系統，它讓我們建立了更互信互賴的勞資關係。」
重複的人事作業都交給舉一反三的智慧系統
近年來，點點全球快速拓展業務，伴隨著員工的增加，NUEIP系統所帶來的工作效率提升成效也越顯著。「NUEIP是我見過使用起來能最簡單無腦的系統！」張珺涵笑著說：「像是將新進員工加入系統時，只需要建立員工帳號、填寫基本資料、啟用帳號，三個步驟即可設置完畢，加上NUEIP的介面非常清楚明瞭，加速了整個建置的順暢度。」企業應用數位轉型工具，旨為節省重複的行政作業，NUEIP在協助企業導入系統時，已先將所有考勤、假期、加班、簽核等相關規則，依照公司人事規章設定完成，因此只需要為新進員工套用規則，即可快速完成新進員工的系統設置工作。
帶著讓餐飲業者「Work Easy」、消費者「Eat Happy」的經營理念，點點全球目前正積極培育強力的研發人才，進攻跨領域的數位技術服務；並借助彈性易操作的NUEIP企業管理平台，迅速解決企業內部的人事工作、提高企業營運效率；同時，亦增進了勞資雙方之間的信賴感，使團隊更有凝聚力，為企業齊心打拼。
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