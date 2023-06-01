不論朱的動機為何，已讓藍營各方失去信任基礎，侯郭整合更是難上加難

就在黨中央急就章公布徵召名單後，國民黨似乎陷入某種實質分裂的危機中，近日三個政治屬性截然不同的單位，所做的民調結果更讓外界議論紛紛，內容雖有些落差，但大致符合侯友宜目前的選舉趨勢。

輿論質疑朱立倫為何要把簡單的事情搞得如此複雜，為了讓「內定」侯友宜的程序開起來較有正當性，所以再把郭台銘找來玩一場永遠都不可能獲勝的騙局？還是朱立倫背後還有更大的「劇中劇」與陰謀，亦即為了壓制侯友宜的聲勢，先搞一齣拉郭打侯的初賽，等侯出線後再因其烙跑與論述貧乏的問題發酵，導致民調重挫或無量下跌再度發生「換柱」劇情。

不論朱的動機為何，他已經造成藍營各方人馬失去彼此信任基礎，更讓侯郭之間的整合難上加難。

連續被擺道兩次的郭董

現階段的郭台銘，從霸氣總裁變成了政治落難者，外人看來像是被朱立倫擺了一道；一度向郭台銘靠攏的地方派系與議長聯盟，再被打成「牛鬼蛇神」後，有的憤而退黨，有些則是按兵不動，明眼人都看得出來郭台銘正在等風起，只要藍營內部的政局發生化學變化，他自由有條件取而代之。

屆時要走自己的路或所謂郭柯合，固然也是選擇，但在江湖策士的慫恿下，就成了郭董眼中「相見恨晚」的隆中對——其實在郭台銘心中這些三分天下的奇謀，不過都是贏回自己政治行情的籌碼罷了！

讓人感到諷刺的是，郭台銘四年前也入了吳敦義的局，雖然彼時遊戲規則與初選辦法要比這次清晰得多，但由於國民黨協調時不願做手機民調，再加上韓粉拚命死守電話，最後導致郭董落敗並選擇含恨退黨。

令人疑惑的是，四年後郭台銘訴求「大談判時代」作為自己投入選戰的人設，這是故意與侯友宜進行競爭的「市場區隔」策略。只不過，在極不公平的制度前提下，郭這次還願意再進朱立倫的局，事後再透過相關人士大喊上當受傷，這般政治判斷又如何帶領台灣與善於統戰的中共對抗？

地方派系的角色