從反對Coldplay開唱到沒收彩虹手錶，馬來西亞社會該如何面對保守伊斯蘭「恐同」論述

日前，馬來西亞伊斯蘭黨（PAS）國會議員Nasrudin Hassan在社群媒體上發文呼籲政府取消英國搖滾天團Coldplay預訂於11月在吉隆坡舉行的演唱會，因為公開支持LGBT的Coldplay來馬開演唱會，被指是「滋養享樂主義與變態文化」、「對宗教、民族和國家毫無益處」。該名議員的言論也得到網民熱烈附和。

5月中，馬來西亞內政部官員於突襲知名瑞士鐘錶製造商Swatch的多家門市，沒收164支「Pride」系列手錶。內政部援引《1984年印刷與出版法令》，支持其沒收含有「LGBT元素」手錶的行動。

5月23日，馬來西亞國會下議院辯論《2023年精神健康（修正）法案》時，伊斯蘭黨國會議員Jamaludin bin Yahya起身打斷同黨籍議員Halimah Ali的發言，建議將LGBT群體也納入精神健康問題的范疇中。

短短一個月內，多起針對LGBT群體的新聞登上熱門新聞版面，成為馬來西亞的輿論焦點。這不禁讓馬來西亞的性少數群體、關注LGBT議題、人權議題的公眾再次陷入憂慮之中。去年全國大選後，在野的國民聯盟（Perikatan Nasional）崛起，其中伊斯蘭黨更是一躍成為國會下議院第一大黨。半年來，「宗教保守勢力」成為關注焦點。從選後公眾擔憂、談論「綠潮」，即可想像伊斯蘭，特別是由伊斯蘭黨所代表的伊斯蘭所造成的衝擊。

而首相安華（Anwar Ibrahim）領導的團結政府，似乎只能在伊斯蘭的「戰場」上被動回應。安華提出的「昌明大馬」（Malaysia MADANI）的論述下，是否有為性少數群體進一步爭取權益的空間？近期頻傳針對性少數群體的事件，如何揭示了馬來西亞性少數群體的困境？在宗教氛圍日漸保守的前提下，性少數群體該何去何從？甚或是，在伊斯蘭的框架內接受性少數是否可能？——這些問題，或許是面對今日新聞的讀者們曾經，或正在思考的。

對此，很難迴避的一個大哉問是：伊斯蘭究竟允不允許、如何面對性少數？此前，在談論Nur Sajat事件時，筆者強調過這是一個容易落入本質化陷阱的問題。儘管如此，我們不妨就經典與當代詮釋的角度稍作展開。

伊斯蘭反同性戀、性少數？關於二元性別觀、合法性行為的傳統解釋

首先，在伊斯蘭的框架下談論同性關係、跨性別、生理性別與性別認同之關係等，都繞不開伊斯蘭的二元性別觀。《古蘭經》中關於真主創世的經文都相當明確的指出這一點，如〈婦女章〉第1節：「眾人啊！你們當敬畏你們的主，他從一個人創造你們，他把那個人的配偶造成與他同類的，並且從他們倆創造許多男人和女人。」（4:1）