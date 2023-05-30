長榮航勤高雄員工抗議自疫情以來「跨區支援」，公司：年底前終止北上支援
我們想讓你知道的是
長榮航勤高雄員工今日赴母公司長榮航空前抗議陳情，希望早日結束頻繁調動至桃園支援的日子。目前每位高雄員工的工作型態都是一個月在高雄、一個月在桃園，已嚴重影響到他們在高雄的家庭生活，不僅如此，高雄員工也面臨人力不足及加班時數提高的問題。高雄員工希望在6月8日的勞資調解會上能得到解決方案，而不要拖到年底才結束「北上支援」。
長榮航空企業工會（以下簡稱長空工）與長榮航勤（以下簡稱長勤）高雄員工，今日在長勤母公司長榮航空南崁園區前召開記者會，抗議長勤自疫情以來，長期調度高雄員工至桃園機場支援，並要求長榮集團在6月8日的第二次勞資調解會上，能夠提出方案，解決長勤「跨區支援」問題。
長勤公司表示，調動高雄員工支援是為降低疫情對員工的衝擊，令高雄員工可以保有工作權，並無違法之處，目前長勤規劃6月起逐漸減少每梯次支援人數，並預計在年底前終止北上支援。
一個月在高雄、一個月在桃園
高雄長勤員工表示，長勤自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，一再濫用「教育訓練」、「支援」等名義，調動高雄員工至桃園機場工作，導致高雄員工經常南北奔波、身心俱疲，完全沒有顧慮高雄員工的家人都在高雄，在頻繁調度無法兼顧家庭的情況下，甚至有人快要妻離子散。長空工顧問周聖凱表示，這樣的調度頻率及時長，已明顯違反《勞基法》第10之1條：「調動應考量勞工及其家庭生活之利益」。
周聖凱說明，長勤高雄員工人數含主管約150人，需要輪調北上支援的員工有將近143人。而高雄長勤員工每梯次北上支援的人數是11人，所以每個月待在桃園的高雄員工是44人；每個高雄員工平均每4到6週北上支援一次，一次待4週，幾乎等於是一個月在高雄、一個月在桃園，一年之中可能有長達半年的時間都不在高雄這樣的工作型態。
周聖凱也提到，不只來桃園支援的員工面對家庭危機，留在高雄的員工也面臨人力不足，每架航班服務的人力變少，不論在高雄或是在桃園的人都非常辛苦，所以才申請集體勞資調解。
高雄長勤員工也表示，在5月2日和長勤的第一次協商中，雖然長勤一再表達這樣的調度不但合理也合法，且一再強調高雄長勤「人力過剩」，但在長勤聲稱「人力過剩」的情況下，原先由長勤代理的外家航空地勤業務卻交給了其它航勤公司，高雄長勤員工的加班時數更是不減反增，完全不是「人力過剩」所呈現出的勞動情況。
每梯次調動人數從11人減為10人
長勤表示，這樣的調動是為了降低疫情對高雄員工的衝擊，令高雄員工可以保有工作權。在同業採取無薪假或減班休息措施時，長勤沒有裁員、減薪，僅讓高雄員工以出差方式輪流到桃園機場支援作業，期間也提供住宿、交通費、餐費，讓疫情對員工收入的影響降到最低，並無所謂違法調動的情事。且長勤在第一次勞資協商後，已於5月9日發布公告將「每梯次調動人數從11人減為10人」。
長勤也說明，他們也了解桃園機場的地勤作業相對缺員，所以為吸引人才加入，長勤在去年底和今年2月都有調薪、薪資調整約新台幣5000至7000元，高雄員工也享有相同調薪待遇。
針對無法北上支援的員工長勤也提供了新的解決方案，長勤說明，高雄員工若有需要，可以自行尋找職務代理人，或依自身狀況請主管協調解決；目前長勤預計6月起逐漸減少每梯次支援人數，並規劃於今年年底前終止北上支援案。
高雄員工感受不到公司改善誠意
高雄長勤員工表示：「我上禮拜跟我小孩相處的時間只有短短5個鐘頭，我用公司給的新方案試算我自己的輪值表，我發現，我下半年可能還要來桃園3次，好像少了1次，但好像對我的家庭並沒有任何明顯的改善。」
另一位高雄員工也說：「我也跟主管提過，能不能讓家裡真的有困難的員工，不要調動這麼頻繁，以我個人來說，我5月22號剛調動回去，下一次上來的時間是在6月24號。大家可以共體時艱，但希望公司也不要完全漠視員工家庭工作無法兼顧的事實。」
桃園市空服員職業工會理事，本身也是空服員的趙婕歡則向長榮航空呼籲，現在不只是長勤，長榮地勤和空勤各部門都有人力不足的問題，長榮也是一直用桃園缺人的理由，把高雄員工調來桃園，但是這種方法真的不是治本之道，希望公司可以全面提升不管是母公司或是子公司的福利、待遇，才能確保人力穩定，航班也都穩定。
延伸閱讀
- 長榮航勤員工：我們不只搬行李、人力不足報加班請特休都難，公司釋出善意，但「集體請假」可能燒到春節
- 長榮航勤阻止員工加入企業工會，桃園市勞動局聲請解散
- 「機翼撞機鼻」事件：內部員工指僅訓練2個月、未派遣翼尖員；長榮否認「訓練不足」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。