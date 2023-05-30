長榮航勤高雄員工抗議自疫情以來「跨區支援」，公司：年底前終止北上支援

長榮航空企業工會（以下簡稱長空工）與長榮航勤（以下簡稱長勤）高雄員工，今日在長勤母公司長榮航空南崁園區前召開記者會，抗議長勤自疫情以來，長期調度高雄員工至桃園機場支援，並要求長榮集團在6月8日的第二次勞資調解會上，能夠提出方案，解決長勤「跨區支援」問題。

長勤公司表示，調動高雄員工支援是為降低疫情對員工的衝擊，令高雄員工可以保有工作權，並無違法之處，目前長勤規劃6月起逐漸減少每梯次支援人數，並預計在年底前終止北上支援。

一個月在高雄、一個月在桃園

高雄長勤員工表示，長勤自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，一再濫用「教育訓練」、「支援」等名義，調動高雄員工至桃園機場工作，導致高雄員工經常南北奔波、身心俱疲，完全沒有顧慮高雄員工的家人都在高雄，在頻繁調度無法兼顧家庭的情況下，甚至有人快要妻離子散。長空工顧問周聖凱表示，這樣的調度頻率及時長，已明顯違反《勞基法》第10之1條：「調動應考量勞工及其家庭生活之利益」。

周聖凱說明，長勤高雄員工人數含主管約150人，需要輪調北上支援的員工有將近143人。而高雄長勤員工每梯次北上支援的人數是11人，所以每個月待在桃園的高雄員工是44人；每個高雄員工平均每4到6週北上支援一次，一次待4週，幾乎等於是一個月在高雄、一個月在桃園，一年之中可能有長達半年的時間都不在高雄這樣的工作型態。

周聖凱也提到，不只來桃園支援的員工面對家庭危機，留在高雄的員工也面臨人力不足，每架航班服務的人力變少，不論在高雄或是在桃園的人都非常辛苦，所以才申請集體勞資調解。

高雄長勤員工也表示，在5月2日和長勤的第一次協商中，雖然長勤一再表達這樣的調度不但合理也合法，且一再強調高雄長勤「人力過剩」，但在長勤聲稱「人力過剩」的情況下，原先由長勤代理的外家航空地勤業務卻交給了其它航勤公司，高雄長勤員工的加班時數更是不減反增，完全不是「人力過剩」所呈現出的勞動情況。

每梯次調動人數從11人減為10人

長勤表示，這樣的調動是為了降低疫情對高雄員工的衝擊，令高雄員工可以保有工作權。在同業採取無薪假或減班休息措施時，長勤沒有裁員、減薪，僅讓高雄員工以出差方式輪流到桃園機場支援作業，期間也提供住宿、交通費、餐費，讓疫情對員工收入的影響降到最低，並無所謂違法調動的情事。且長勤在第一次勞資協商後，已於5月9日發布公告將「每梯次調動人數從11人減為10人」。

長勤也說明，他們也了解桃園機場的地勤作業相對缺員，所以為吸引人才加入，長勤在去年底和今年2月都有調薪、薪資調整約新台幣5000至7000元，高雄員工也享有相同調薪待遇。

針對無法北上支援的員工長勤也提供了新的解決方案，長勤說明，高雄員工若有需要，可以自行尋找職務代理人，或依自身狀況請主管協調解決；目前長勤預計6月起逐漸減少每梯次支援人數，並規劃於今年年底前終止北上支援案。

高雄員工感受不到公司改善誠意

高雄長勤員工表示：「我上禮拜跟我小孩相處的時間只有短短5個鐘頭，我用公司給的新方案試算我自己的輪值表，我發現，我下半年可能還要來桃園3次，好像少了1次，但好像對我的家庭並沒有任何明顯的改善。」

另一位高雄員工也說：「我也跟主管提過，能不能讓家裡真的有困難的員工，不要調動這麼頻繁，以我個人來說，我5月22號剛調動回去，下一次上來的時間是在6月24號。大家可以共體時艱，但希望公司也不要完全漠視員工家庭工作無法兼顧的事實。」

桃園市空服員職業工會理事，本身也是空服員的趙婕歡則向長榮航空呼籲，現在不只是長勤，長榮地勤和空勤各部門都有人力不足的問題，長榮也是一直用桃園缺人的理由，把高雄員工調來桃園，但是這種方法真的不是治本之道，希望公司可以全面提升不管是母公司或是子公司的福利、待遇，才能確保人力穩定，航班也都穩定。

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核稿編輯：翁世航