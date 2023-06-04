你越了解中國，他們就越懷疑你：從鈴木英司事件回顧被中共整肅的各國「親中派」

作為知名的日本親中派人士鈴木英司，在2016年被中國國安部門秘密逮捕的消息傳出，當時引起日本輿論、中國日僑社群為之嘩然。中國當局宣稱他為日本公安調查廳蒐集情報，將他判刑六年。

鈴木英司在2022年獲釋回到日本之後，將他的遭遇寫成《中國拘捕2279日—被當做間諜的親華派日本人的記錄》（《中国拘束2279日-スバイにされた親中派日本人の記録》）一書，再度引發日本各界的關注。

關於鈴木英司在書中回顧他在這段期間的遭遇，可以參考央廣的報導。不過筆者在本文更想探討的是，鈴木英司事件所延伸的親中派面臨的整肅風險，以及更為敏感的日本對中情蒐活動、日本情報機構疑似遭中國滲透等問題。

鈴木英司被捕，突顯中共對日本親中派的猜忌

鈴木英司在回顧自己被捕時，最感到震驚的是，即使他是如此強烈的親中派，到頭來仍然是被中國國安部視為「日本間諜」逮捕入獄。

但是他的情況並非特例，過去引起日本各界關注的東洋學園大學教授朱建榮2013年8月在上海遭到中國國安部秘密逮捕，直到翌年1月才獲釋返日。即使朱建榮身為親中色彩更強烈的在日華人，仍不免遭到中國當局的迫害，原因卻是「背後可能有更深的政治葛藤，恐怕朱建榮自己也永遠不懂」的中國式國情。

如果說出身中國，對於中共作風已經有一定認知的朱建榮都不能倖免，那麼對於更不了解中共作風的日本親中派人士，下場只會更慘。正如鈴木英司在回憶錄中記述他在獄中所遇到的一位天真的日本同胞的遭遇：

這位來自札幌的同胞與鈴木在拘留所同居一室。雖同為「間諜嫌疑」，但這位同胞似乎對日中關係仍然充滿信心，他堅信自己無罪，回到日本後仍然打算促進北海道與中國的經濟合作關係。只是這位連中文都說不好的同胞後來被判十二年有期徒刑，是鈴木刑期的一倍。此人病死於中國的監獄。

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回顧過去被中共整肅的親中派

事實上，對於中國共產黨而言，這種猜忌心態不僅只於針對日本的親中派，包括歐美、港澳、台灣的親中派也是如此。舉其犖犖大者，就有下列的著名案例：