2023土耳其大選：保守心臟地帶與災區力挺艾爾多安，反對派拿下沿海省仍無勝算

（中央社）土耳其28日舉行總統決選投票，反對派領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）拿下濱海大省伊斯坦堡、伊茲密爾（Izmir），無奈仍無法抗衡保守心臟地帶的廣大艾爾多安信徒人數。地震災區保守選民的宗教宿命論，也成就艾爾多安戰無不勝的神話。

根據開票結果，74歲的基里達歐魯以47.82％的總得票率輸給現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的52.18％。在野陣營雖然無法打破數十年來的艾爾多安天下，但得票率仍較2018年高，甚至把艾爾多安拖入土耳其史上首個第二輪總統選舉。

基里達歐魯有54％的選票來自伊斯坦堡、安卡拉、西部伊茲密爾、西北部布爾薩（Bursa）、西南部安塔利亞（Antalya）。除了安卡拉，其他4地都濱海，氛圍開放自由。

土耳其人口最多的伊斯坦堡省擁有約1000萬名選民，基里達歐魯得票率51.78％，比首輪多19.2萬票，艾爾多安票數則增約2.9萬票。基里達歐魯於安卡拉獲得51.23％的選票，在伊茲密爾的得票率為67.13％，安塔利亞則是57.35％。

土耳其5大城巿伊斯坦堡、安卡拉、伊茲密爾、布爾薩、安塔利亞中，布爾薩是唯一未於2019年地方選舉中變天、仍由執政黨正義與發展黨（AKP）掌權的地點，這或許解釋了艾爾多安為何能在布爾薩以54.66％的得票率領先基里達歐魯。

土耳其民眾雖然受生活成本高漲所苦，全國81省中，仍有52省挺艾爾多安，其中多屬心臟地帶安納托利亞（Anatolia）地區。當地開票後呈現一片黃（正義與發展黨的黨旗顏色之一），是在野勢力多年來難以撼動的選舉板塊。

伊斯坦堡薩班哲大學（Sabanci University）政治學者艾森（Berk Esen）30日接受《中央社》採訪時表示，安納托利亞地帶的多數選民已經擁有屬於自己的住處，不需要支付租金，因此經濟危機並沒有那麼嚴重。而且政府採取具針對性的政策緩解通膨負面影響，例如提高最低薪資、為低收入家庭提供公共住房，及補貼天然氣費用等，都有助固樁。

最讓外界跌破眼鏡的選民行為，來自土耳其南部受到地震影響的11省。今年2月強震襲擊土耳其及敘利亞北部部分地區，奪走逾5萬條性命，成為土耳其近代史上最致命的天災，也凸顯防震建築相關法令形同虛設。

南部災區是艾爾多安的鐵票倉，選前多數分析預測，艾爾多安將因救災不力及未能把關建築品質付出政治代價，不料選票開完後，災區仍是艾爾多安的天下，讓許多沿海的反對派選民憤怒，甚至引發推特上的筆戰，質問「災民到底在想什麼？」

Photo Credit: 中央社 2023年2月強震襲擊土耳其及敘利亞北部部分地區，奪走逾5萬條性命，成為土耳其近代史上最致命的天災，也凸顯防震建築相關法令形同虛設。圖為阿達那省災區，攝於2月。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年5月30日

艾森說，並非11省都受到地震重挫，因此分析應側重斷層線上的特定、傷亡人數較多的地點。艾爾多安在這些地區都失去若干支持。整體而言，土耳其南部風氣保守，當涉及到天災時，許多伊斯蘭選民抱持傳統觀點，認為這是神的旨意，政府對此無能為力。

「災區選民認為政府實際上已經努力救災」。艾森指出，由於土耳其政府的專制性質，救災資源多分配至支持執政黨的選區，反對派的票倉卻被排除在外。此外，政府沒收民間社會提供的一箱箱應急資源後，重新包裝為政府救助物資，再送往災區。

他分析，艾爾多安視察災區時，喊出一年內重建，「我認為這在人們眼中是非常可信的承諾」。反觀在野陣營並沒有提出全面復原計畫，加上媒體主要由政府控制，代表艾爾多安能以全國的空戰資源進行負面選戰，還有效引發選民共鳴。在如此不利的條件下，在野陣營打了一場艱苦的戰役。

土耳其東南部以庫德族占多數的城市方面，迪亞巴克爾省（Diyarbakir）以71.65％的支持率力挺基里達歐魯，土耳其與敘利亞和伊拉克交界的錫爾納克省（Sirnak）及哈卡里省（Hakkari）則各有76.3％及72.11％的選民投票給他。

基里達歐魯也分別於巴特曼（Batman）、馬定（Mardin）、阿惹（Ağrı）、凡省（Van）斬獲68.06％、65.24％、65.34％及61.5％的得票率。此外，基里達歐魯的家鄉頓哲里省（Tunceli）則有82％的選民力挺自家人。

土耳其政府於選舉前夕展開一連串鎮壓行動，導致數百名親庫德族的律師、記者和維權人士於多個城市被捕。庫德族占多數的地區對基里達歐魯的支持，凸顯他們高度不滿政府對庫德族的政策，將基里達歐魯視為變革的希望，但仍無法抗衡安納托利亞及黑海沿岸一帶的艾爾多安支持群。基里達歐魯於決選前改採民族主義路線，或許也削弱了動員庫德族的底氣。

戰無不勝的一代選將艾爾多安，29日發表勝選演說時就已經著眼明年的地方選舉。他能不能趁勝選氣勢一舉拿回伊斯坦堡及安卡拉，或在野陣營是否得以再次凝聚士氣，打一場漂亮的「兩都」保衛戰，值得關注。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺