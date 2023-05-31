2023土耳其大選：保守心臟地帶與災區力挺艾爾多安，反對派拿下沿海省仍無勝算
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南部災區是艾爾多安的鐵票倉，選前多數分析預測，艾爾多安將因救災不力及未能把關建築品質付出政治代價，不料選票開完後，災區仍是艾爾多安的天下，讓許多沿海的反對派選民憤怒，甚至引發推特上的筆戰，質問「災民到底在想什麼」？
（中央社）土耳其28日舉行總統決選投票，反對派領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）拿下濱海大省伊斯坦堡、伊茲密爾（Izmir），無奈仍無法抗衡保守心臟地帶的廣大艾爾多安信徒人數。地震災區保守選民的宗教宿命論，也成就艾爾多安戰無不勝的神話。
根據開票結果，74歲的基里達歐魯以47.82％的總得票率輸給現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的52.18％。在野陣營雖然無法打破數十年來的艾爾多安天下，但得票率仍較2018年高，甚至把艾爾多安拖入土耳其史上首個第二輪總統選舉。
基里達歐魯有54％的選票來自伊斯坦堡、安卡拉、西部伊茲密爾、西北部布爾薩（Bursa）、西南部安塔利亞（Antalya）。除了安卡拉，其他4地都濱海，氛圍開放自由。
土耳其人口最多的伊斯坦堡省擁有約1000萬名選民，基里達歐魯得票率51.78％，比首輪多19.2萬票，艾爾多安票數則增約2.9萬票。基里達歐魯於安卡拉獲得51.23％的選票，在伊茲密爾的得票率為67.13％，安塔利亞則是57.35％。
土耳其5大城巿伊斯坦堡、安卡拉、伊茲密爾、布爾薩、安塔利亞中，布爾薩是唯一未於2019年地方選舉中變天、仍由執政黨正義與發展黨（AKP）掌權的地點，這或許解釋了艾爾多安為何能在布爾薩以54.66％的得票率領先基里達歐魯。
土耳其民眾雖然受生活成本高漲所苦，全國81省中，仍有52省挺艾爾多安，其中多屬心臟地帶安納托利亞（Anatolia）地區。當地開票後呈現一片黃（正義與發展黨的黨旗顏色之一），是在野勢力多年來難以撼動的選舉板塊。
伊斯坦堡薩班哲大學（Sabanci University）政治學者艾森（Berk Esen）30日接受《中央社》採訪時表示，安納托利亞地帶的多數選民已經擁有屬於自己的住處，不需要支付租金，因此經濟危機並沒有那麼嚴重。而且政府採取具針對性的政策緩解通膨負面影響，例如提高最低薪資、為低收入家庭提供公共住房，及補貼天然氣費用等，都有助固樁。
最讓外界跌破眼鏡的選民行為，來自土耳其南部受到地震影響的11省。今年2月強震襲擊土耳其及敘利亞北部部分地區，奪走逾5萬條性命，成為土耳其近代史上最致命的天災，也凸顯防震建築相關法令形同虛設。
南部災區是艾爾多安的鐵票倉，選前多數分析預測，艾爾多安將因救災不力及未能把關建築品質付出政治代價，不料選票開完後，災區仍是艾爾多安的天下，讓許多沿海的反對派選民憤怒，甚至引發推特上的筆戰，質問「災民到底在想什麼？」
艾森說，並非11省都受到地震重挫，因此分析應側重斷層線上的特定、傷亡人數較多的地點。艾爾多安在這些地區都失去若干支持。整體而言，土耳其南部風氣保守，當涉及到天災時，許多伊斯蘭選民抱持傳統觀點，認為這是神的旨意，政府對此無能為力。
「災區選民認為政府實際上已經努力救災」。艾森指出，由於土耳其政府的專制性質，救災資源多分配至支持執政黨的選區，反對派的票倉卻被排除在外。此外，政府沒收民間社會提供的一箱箱應急資源後，重新包裝為政府救助物資，再送往災區。
他分析，艾爾多安視察災區時，喊出一年內重建，「我認為這在人們眼中是非常可信的承諾」。反觀在野陣營並沒有提出全面復原計畫，加上媒體主要由政府控制，代表艾爾多安能以全國的空戰資源進行負面選戰，還有效引發選民共鳴。在如此不利的條件下，在野陣營打了一場艱苦的戰役。
土耳其東南部以庫德族占多數的城市方面，迪亞巴克爾省（Diyarbakir）以71.65％的支持率力挺基里達歐魯，土耳其與敘利亞和伊拉克交界的錫爾納克省（Sirnak）及哈卡里省（Hakkari）則各有76.3％及72.11％的選民投票給他。
基里達歐魯也分別於巴特曼（Batman）、馬定（Mardin）、阿惹（Ağrı）、凡省（Van）斬獲68.06％、65.24％、65.34％及61.5％的得票率。此外，基里達歐魯的家鄉頓哲里省（Tunceli）則有82％的選民力挺自家人。
土耳其政府於選舉前夕展開一連串鎮壓行動，導致數百名親庫德族的律師、記者和維權人士於多個城市被捕。庫德族占多數的地區對基里達歐魯的支持，凸顯他們高度不滿政府對庫德族的政策，將基里達歐魯視為變革的希望，但仍無法抗衡安納托利亞及黑海沿岸一帶的艾爾多安支持群。基里達歐魯於決選前改採民族主義路線，或許也削弱了動員庫德族的底氣。
戰無不勝的一代選將艾爾多安，29日發表勝選演說時就已經著眼明年的地方選舉。他能不能趁勝選氣勢一舉拿回伊斯坦堡及安卡拉，或在野陣營是否得以再次凝聚士氣，打一場漂亮的「兩都」保衛戰，值得關注。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。