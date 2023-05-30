全球稀土產業局勢翻轉，中國關鍵金屬對外依存度超過9成，且來源高度集中

過去，許多人都認為在稀土戰爭中，中國具有絕對的影響力，但是這個情況逐漸改變了。根據中國學者所出具的報告顯示，中國在稀土產業的某些礦物「供需不平衡、矛盾的情況」，並逐漸仰賴南美國家在內的稀土資源，而美國則利用補貼、合作等方式，也打造起另一座關鍵礦物產業鏈。

中國在稀土的影響力降低

令人感到訝異，近期多項調查及報告顯示，過去中國掌握全球稀土資源的地位已經悄悄改變。過去中國憑藉國內豐厚的礦物資源，擴大對於稀土礦物的供應鏈，並應用於下游的電池原料之中，取得階段性成功。

但是，如今的稀土產業的局面可能有所不同。根據《金融時報》報導製出，中國並不如外界想像般那樣主導關鍵原物料，尤其是鎢這個產業，報導以「大而不強」描述這樣情況。此外，中國電力系統中需要的銅相關物料，則爬升至75%。

報導引述中國科學院城市環境研究所深圳大學聯培博士後湯林彬的報告。報告中提到，中國關鍵金屬「供需不平衡、進出口矛盾加重」，報告顯示至少9到11種的關鍵金屬，中國對外依存度超過9成的類型，且來源還高度集中。

湯林彬於近期的中國能源的論壇年會建議，中國關鍵金屬產業，以及關鍵金屬供應安全採取全生命週期管控策略。他向北京當局警示，關鍵金屬容易出現供應鏈中斷，而在關鍵金屬上必須要有明確的定義（目前約為50種），才可以做好供應鏈中斷的準備。

目前消費地雖然是中國為大宗，但是關鍵金屬於全球上分布相當不均，銅資源集中在南美洲。此外，常常用於太陽能板關鍵金屬鎢，今（2023）年3月鎢及其製品進口量8.486噸，相較去（2022）年增加11.64%；出口量556.414噸，去年增加26.39%。進出口數據凸顯了中國的矛盾之處。

中國雖然進口量大，但出口的主要產品都是耗能大、環境汙染最嚴重，利潤卻相對薄弱的中間產品；反觀歐洲的一些主要發達國家，作爲高階鎢產品的主要生產國和出口國，同時成爲了獲得產品和鎢貿易（稅收）雙重收入的地區。

美國透過補助、換業者，打造自己供應鏈

湯林彬強調，產業的全生命週期中，鎢的整個全球貿易形成了中國、美國和德國三足鼎立的態勢。值得注意的是，美國才是整個產業中最爲關鍵的國家，並不是一般所認知的中國。

一般而言，稀土是由17種具有相似特性的元素所組成的一個元素群綜合體，其中包含：鎢銩銪鋇鉿鈾等。這些稀土元素具有獨特的化學和物理特性，使它們在現代技術和產業中發揮著關鍵作用。

其中，稀土在電子產品中扮演著重要角色，其中某些元素，常被用於製造強大的永磁材料，這些材料廣泛應用於電動汽車、風力發電機、硬盤驅動器和耳機等設備中。

還有，稀土元素還在環保技術中發揮著關鍵作用，它們被廣泛用於汽車排放控制催化劑的製造中，用於減少有害氣體的排放，能夠有效地將一氧化碳、氮氧化物和有害氣體轉化為較無害物質。

最後，近年來中國掌握稀土資源的危機感，已經讓以美國為首的陣營，開始透過各種地緣政治合作分散供應鏈風險，並且試圖壓抑中國在稀土上的話語權。

此外，《日經亞洲》報導指出，日本的綜合貿易集團住友商事，透過美國稀土材料生產商MP Materials開採礦石，接著提取當中的稀土元素，然後再將稀土元素運送到東南亞公司提煉，最後把稀土元素運往日本廠商，製成品用來生產電動車的電池。

報導中強調，住友商事讓美商MP Materials，已經取代本來由中國企業負責的冶煉提純和稀土分離等工序，這些意味著要推動稀土供應鏈的「去中國化」。另一方面，美國政府也透過補助，建立更多屬於自己的供應鏈，試圖將中國的影響力降至最低。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航