全球稀土產業局勢翻轉，中國關鍵金屬對外依存度超過9成，且來源高度集中
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近年來，中國掌握稀土資源的危機感，已經讓以美國為首的陣營，開始以「地緣政治」為核心的合作方式，開始分散稀土供應鏈風險，並且試圖壓抑中國在稀土上的話語權。
過去，許多人都認為在稀土戰爭中，中國具有絕對的影響力，但是這個情況逐漸改變了。根據中國學者所出具的報告顯示，中國在稀土產業的某些礦物「供需不平衡、矛盾的情況」，並逐漸仰賴南美國家在內的稀土資源，而美國則利用補貼、合作等方式，也打造起另一座關鍵礦物產業鏈。
中國在稀土的影響力降低
令人感到訝異，近期多項調查及報告顯示，過去中國掌握全球稀土資源的地位已經悄悄改變。過去中國憑藉國內豐厚的礦物資源，擴大對於稀土礦物的供應鏈，並應用於下游的電池原料之中，取得階段性成功。
但是，如今的稀土產業的局面可能有所不同。根據《金融時報》報導製出，中國並不如外界想像般那樣主導關鍵原物料，尤其是鎢這個產業，報導以「大而不強」描述這樣情況。此外，中國電力系統中需要的銅相關物料，則爬升至75%。
報導引述中國科學院城市環境研究所深圳大學聯培博士後湯林彬的報告。報告中提到，中國關鍵金屬「供需不平衡、進出口矛盾加重」，報告顯示至少9到11種的關鍵金屬，中國對外依存度超過9成的類型，且來源還高度集中。
湯林彬於近期的中國能源的論壇年會建議，中國關鍵金屬產業，以及關鍵金屬供應安全採取全生命週期管控策略。他向北京當局警示，關鍵金屬容易出現供應鏈中斷，而在關鍵金屬上必須要有明確的定義（目前約為50種），才可以做好供應鏈中斷的準備。
目前消費地雖然是中國為大宗，但是關鍵金屬於全球上分布相當不均，銅資源集中在南美洲。此外，常常用於太陽能板關鍵金屬鎢，今（2023）年3月鎢及其製品進口量8.486噸，相較去（2022）年增加11.64%；出口量556.414噸，去年增加26.39%。進出口數據凸顯了中國的矛盾之處。
中國雖然進口量大，但出口的主要產品都是耗能大、環境汙染最嚴重，利潤卻相對薄弱的中間產品；反觀歐洲的一些主要發達國家，作爲高階鎢產品的主要生產國和出口國，同時成爲了獲得產品和鎢貿易（稅收）雙重收入的地區。
美國透過補助、換業者，打造自己供應鏈
湯林彬強調，產業的全生命週期中，鎢的整個全球貿易形成了中國、美國和德國三足鼎立的態勢。值得注意的是，美國才是整個產業中最爲關鍵的國家，並不是一般所認知的中國。
一般而言，稀土是由17種具有相似特性的元素所組成的一個元素群綜合體，其中包含：鎢銩銪鋇鉿鈾等。這些稀土元素具有獨特的化學和物理特性，使它們在現代技術和產業中發揮著關鍵作用。
其中，稀土在電子產品中扮演著重要角色，其中某些元素，常被用於製造強大的永磁材料，這些材料廣泛應用於電動汽車、風力發電機、硬盤驅動器和耳機等設備中。
還有，稀土元素還在環保技術中發揮著關鍵作用，它們被廣泛用於汽車排放控制催化劑的製造中，用於減少有害氣體的排放，能夠有效地將一氧化碳、氮氧化物和有害氣體轉化為較無害物質。
最後，近年來中國掌握稀土資源的危機感，已經讓以美國為首的陣營，開始透過各種地緣政治合作分散供應鏈風險，並且試圖壓抑中國在稀土上的話語權。
此外，《日經亞洲》報導指出，日本的綜合貿易集團住友商事，透過美國稀土材料生產商MP Materials開採礦石，接著提取當中的稀土元素，然後再將稀土元素運送到東南亞公司提煉，最後把稀土元素運往日本廠商，製成品用來生產電動車的電池。
報導中強調，住友商事讓美商MP Materials，已經取代本來由中國企業負責的冶煉提純和稀土分離等工序，這些意味著要推動稀土供應鏈的「去中國化」。另一方面，美國政府也透過補助，建立更多屬於自己的供應鏈，試圖將中國的影響力降至最低。
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核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」