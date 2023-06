【紀錄片】Netflix《決算》：這些90幾歲的德國老人，有沒有後悔過加入SS黨衛軍？

2021年影史經典。英國導演Luka Hollan花費十餘年時間,走訪300多名前納粹軍人、守衛、參與者與見證者,調查納粹大屠殺事件,製成了一部紀錄片《決算》。

知名的納粹紀錄片本就不少。如1969年Marcel Ophul的紀錄片《The Sorrow and the Pity (Le Chagrin et la Pitié)》,以及1985年影史最知名的Claude Lanzmann《浩劫》。

各類納粹大屠殺的證詞、書籍可說汗牛充棟。而因為猶太人電影工作者人數甚是龐大,大屠殺的各類電影創作作品,也自不少。到了21世紀,可探索的部分可說不少,何以Luka Hollan還要拍出一部《決算》?也是有他個人原因。

為何要拍《決算》?

Luka Hollan生於英國,四歲隨家人搬到了巴拉圭, 他向巴拉圭的德國人學習德語。十幾歲時得知他的母親是來自維也納的猶太難民,外祖父母死於大屠殺,他在巴拉圭認識的許多德國人,都是重新安置的納粹分子。

長大後Luka Hollan從事媒體工作,後來成為一名紀錄片導演。他與大屠殺的家族歷史,成了他的研究主題。從2008年開始,費時十多年,Luka Hollan與大約300名第三帝國的德國人和奧地利人進行交談,從前黨衛軍成員、集中營守衛、農民,到家庭主婦,都有。

這些直接或間接參與納粹大屠殺,全都是歷史見證者。Luka Hollan想要查明納粹大屠殺的成因。因為時間無情,大屠殺參與者都超過90歲,這是採訪那個世代德國人的最後機會。

因為納粹大屠殺的研究資料不少,能問的問題也被探索殆盡。Luka Hollan自是甚明,但他花費十餘年的追尋,卻替後人們留下了歷史的最後見證。