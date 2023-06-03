2023/06/03,
動物

《動物小夥伴的超級海洋週末》：「美人魚」的真身是海牛、海獅、海豹，還是海象？

《動物小夥伴的超級海洋週末》：「美人魚」的真身是海牛、海獅、海豹，還是海象？
Photo Credit: 商周出版

我們想讓你知道的是

一個美好的傍晚，卡絲特、拉特、歐尼，以及歐尼的表姊，來自澳洲的海洋通艾琪德，相約到海邊的小島上露營。他們將帶你一起觀察海洋生態，研究海洋生物的特殊習性，搭乘鸚鵡螺號尋訪令人驚奇的深海動物，更要一起去淨灘！他們將在大海中與哪些有趣的生物相遇呢？

圖文：蓋兒．阿莫拉斯（Gaëlle Alméras）

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Photo Credit: 商周出版
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Photo Credit: 商周出版
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Photo Credit: 商周出版

書籍介紹

本文摘錄自《動物小夥伴的超級海洋週末（附「藍鯨」與「海底世界」精采全景拉頁）》，商周出版

作者：蓋兒．阿莫拉斯（Gaëlle Alméras）
譯者：洪夏天

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動物小夥伴帶你潛入水中，一窺令人驚奇的海洋世界！
內容經國外專家群審定，附藍鯨與海底世界精采全景拉頁！

動物小夥伴們再次踏上愉快的週末旅程，
這次還有歐尼的表姊針鼴艾琪德相伴，
他們將在大海中與哪些有趣的生物相遇呢？

一個美好的傍晚，卡絲特、拉特、歐尼，以及歐尼的表姊，來自澳洲的海洋通艾琪德，相約到海邊的小島上露營。
他們將帶你一起觀察海洋生態，研究海洋生物的特殊習性，搭乘鸚鵡螺號尋訪令人驚奇的深海動物，更要一起去淨灘！在旅程中，你將與動物小夥伴們一同探索：

  • 為什麼大海嘗起來會鹹鹹的？洋流又是怎麼形成的？
  • 有毒的僧帽水母其實根本不是水母？
  • 潮間帶的生物要具備哪些能力才能適應乾濕變化？
  • 如何透過魚鰭、噴氣孔與水柱形狀分辨各種鯨魚？
  • 海裡真的有美人魚？海象、海豹、海獅，到底怎麼區分？……

你，準備好潛入水中，發掘海底世界的奧妙了嗎？

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Photo Credit: 商周出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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