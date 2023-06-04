2023/06/04,
科學

《動物小夥伴的超級太空週末》：為什麼月球永遠以「同一側面」對著我們？

《動物小夥伴的超級太空週末》：為什麼月球永遠以「同一側面」對著我們？
Photo Credit: 商周出版

我們想讓你知道的是

這是個美好的週末夜晚，鴨嘴獸歐尼、河狸卡絲特和小老鼠拉特相約到野外露營。那兒有個驚喜正等著他們：拉特的樹屋天文台！這座超酷的天文台配備齊全，動物小夥伴們將帶領你在此望向天際，尋訪神奇的星星，飛向浩瀚的宇宙！你，準備好踏上這場精采萬分的天文之旅了嗎？

圖文：蓋兒．阿莫拉斯（Gaëlle Alméras）

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書籍介紹

本文摘錄自《動物小夥伴的超級太空週末（榮獲法國安德烈．布拉希奇獎最佳兒童天文學繪本肯定）》，商周出版

作者：蓋兒．阿莫拉斯（Gaëlle Alméras）
譯者：洪夏天

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跟著天文通小老鼠拉特、好奇寶寶河狸卡絲特，
還有搞笑的鴨嘴獸歐尼，一起前進太空，發現宇宙的奧祕！

這是個美好的週末夜晚，鴨嘴獸歐尼、河狸卡絲特和小老鼠拉特相約到野外露營。那兒有個驚喜正等著他們：拉特的樹屋天文台！
這座超酷的天文台配備齊全，動物小夥伴們將帶領你在此望向天際，尋訪神奇的星星，飛向浩瀚的宇宙！他們將帶你一同：

  • 透過觀察石頭了解隕石、彗星、流星和小行星的不同；
  • 學習如何像海盜一樣在汪洋大海上找到方向；
  • 透過天邊的彩虹探索各式各樣的可見光和不可見光；
  • 一邊觀賞12星座，一邊發現第十三個星座的驚人存在……

你，準備好踏上這場精采萬分的天文之旅了嗎？

本書特色：

  • 漫畫形式，角色可愛，畫風吸睛。
  • 文字生動，內容經國外天體物理學家暨宇宙學家審定。
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Photo Credit: 商周出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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