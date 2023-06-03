TNL+ 2023/06/03,
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【影評】Netflix《慈母殺心》：故事老套如第三世界國家B級片，浪費珍妮佛羅培茲的演技轉型

【影評】Netflix《慈母殺心》：故事老套如第三世界國家B級片，浪費珍妮佛羅培茲的演技轉型
Photo Credit: 《慈母殺心》劇照

我們想讓你知道的是

在動作電影《慈母殺心》當中，珍妮佛羅培茲扮演被黑幫組織追殺的女殺手，最終從組織中拯救孩子的地表最強母親故事。但編導卻並沒有將故事的敘事處理好，使得本片就算有珍妮佛加持，片房流量也難以衝高。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

由珍妮佛羅培茲主演的動作片《慈母殺心》，2023年5月12日在串流媒體Netflix全球上線。電影的整體評價，褒貶不一。珍妮佛羅培茲的演技備受稱讚，但電影本身被批評頗為老套。

《慈母殺心》的故事極為簡單，描述一名殺手為了保護疏遠的女兒，對抗過去的大敵。

在21世紀的現在，就以《慈母殺心》的構想與故事，連第三世界國家的B級片都比不上。女殺手的故事本就處處可見，殺手為了保護子女對抗敵人，更是老套。如果主角不是珍妮佛羅培茲，本片即使放任何串流，流量也必然不高。但有了巨星加持，對本片又有多少加乘作用，也不好說。

疫情以來的美國電影，大多有輕薄短小的走向。一來因為疫情衝擊實體戲院的消費，二來拍攝的防疫問題也構成影響，加上串流因疫情崛起，所以除典型院線大片外，劇情片、小成本類型片可說異軍突起，佔據不少市場。

《慈母殺心》的殺手故事，正是小規模製作的標的。自然片商也懂劇情片靠巨星撐場，可獲取基本票房的立場，所以為珍妮佛羅培茲量身打造此片。

《慈母殺心》的故事描述一個懷孕的黑幫女殺手，因為見不慣組織作奸犯科，所以跟FBI合作，導致組織追殺她。

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Photo Credit: 《慈母殺心》劇照
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