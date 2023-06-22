《宗教超圖解》：世界各大宗教信徒最多的國家分別是？
我們想讓你知道的是
作者為法國知名宗教研究學者，搭配新銳資訊圖表設計師，蒐羅了和宗教相關的大量數據和歷史資料，再以精心設計的圖表方式重新呈現，配合簡潔明快的說明，讓讀者們能夠更直觀地理解宗教的「本質」，而不需要太多繁瑣或艱深的古文釋義。從100張完整清楚的資訊圖表中，揭開宗教的神祕面紗，直擊信仰對人類的意義，乃至對社會的影響。
作者：馬修・格杭佩（Matthieu Grimpret）、繪者：瑪芮露．達蒙（Marylou Darmon）
有多少信徒？
數字與宗教有時就像彼此不相容的水與油，像是要算出神的總數就很困難，當然，想統計信徒的人數也絕非易事！而且若要算出在這些信徒之中，實踐教義的有多少人，恐怕就更難了吧？這個提問甚至還會繼續引起其他的「問題」，比方說，明明每週日都沒參加彌撒，卻自稱天主教徒的意義是什麼？說到底，與宗教有關的統計又有何意義可言？至少重點絕不是要衡量各種宗教，因為這就像是在比較每個人的家庭一樣，根本無法計算出高低與優劣。
與宗教有關，但最不確實的數字
飛天義大利麵神教（Pastafarianism，編註：於2005年在美國誕生）是被荷蘭以及其他多個國家承認的一神教。這個宗教以「飛天義大利麵神」為主神，信徒會將進行儀式時使用的濾麵器戴在頭上，信徒在全世界據說有一千八百萬人，但再也沒有比這個人數更不確實的數字了。
信徒都在哪裡？
有些宗教存續了幾世紀甚至是幾千年，而這些宗教的信徒如今都分布在哪些地區？又能從這些分布看出什麼端倪呢？比方說，可以發現基督教與伊斯蘭教與其他的主要宗教不一樣，信徒都分布在距離發源地（耶路撒冷、羅馬、麥加）很遠的地區，但這或許代表這些宗教具有強大的普世性，而且傳道人也較有熱情（在此刻意不說成武力）。這些信徒有時以祈禱為武器，有時則會一邊揮舞著手中的劍，一邊宣揚教義。
宗教的少數派
在全世界的宗教信徒之中，有四分之一的教徒在自己的國家是少數派。在粗略估算之下，有七成的佛教徒住在主要宗教非佛教的國家，不過沒有遇到什麼大問題。反觀巴基斯坦的基督教徒或羅興亞人（緬甸的伊斯蘭教徒），到現在則都還遭受著嚴重的迫害。
書籍介紹
本文摘錄自《宗教超圖解：100張圖秒懂世界信仰文明與神祇知識》，創意市集出版
作者：馬修・格杭佩（Matthieu Grimpret）
繪者：瑪芮露．達蒙（Marylou Darmon）
譯者：黃瑞華、許桑
50個直搗核心的靈魂提問 X 100幅精緻易懂的資訊圖表 X 專家詳解真實數據大揭露
一次領會世界重大宗教本質與思辨！
- 信仰是什麼？上帝在何時出生？第一位「神」又是誰？
- 宗教所追尋的是真理？還是幸福？哪個宗教在世界上擁有最多的追隨者？
- 為什麼宗教認為性是禁忌？既然有神存在，為什麼還會有惡魔？
- 宗教是科學的敵人嗎？為什麼宗教會消失？
- 為什麼要理解現在的世界，就不能不知道宗教的歷史發展與教義邏輯？
教義思想、組織階級、祭典儀式、歷史考證、流派差異、終極追求⋯⋯海量知識去菁，揭開宗教神秘面紗
如果你曾經認為宗教是複雜的，對許多不同的解釋和想法所疑惑，本書將帶你更快速輕鬆地理解它的各種面貌。
作者為法國知名宗教研究學者，搭配新銳資訊圖表設計師，蒐羅了和宗教相關的大量數據和歷史資料，再以精心設計的圖表方式重新呈現，配合簡潔明快的說明，讓讀者們能夠更直觀地理解宗教的「本質」，而不需要太多繁瑣或艱深的古文釋義。從100張完整清楚的資訊圖表中，揭開宗教的神祕面紗，直擊信仰對人類的意義，乃至對社會的影響。
在這個宗教與我們息息相關，無論是否為信徒，也無可避免會接觸到各種相關事物的現代社會，除了能夠藉此了解如今世界上發生的戰爭、恐怖主義和政治衝突等情勢原由，也不必再擔心於工作或社交場合時，因為對宗教的不了解而誤踩別人的禁忌雷點，甚至還能進一步思考作者對於信仰深入內化的各種有趣提問，從「表」到「裏」真正探索對自身的認識。
基督教、佛教、伊斯蘭教、道教、印度教、日本神道、猶太教⋯⋯數千年智慧化繁為簡，涵蓋多元文化層面
從「信徒如何禱告？」這樣的常識性問題，到「救贖的意義是什麼？」等一般被認為是難以回答的邏輯問題，都是本書所談及的內容之一。
另一個最大的特點是收錄了許多與宗教相關的有趣數字，例如：佛教徒在起源地印度只佔總人口的「1.2%」、但丁神曲裡的天堂有哪「9」層、伊勢神宮每「20」年就要解體一次、齋戒月裡的食物消耗量是平常的「130%」⋯⋯等等。
除了明確的數據資訊、豐富的插畫圖表，全書更以各大宗教為主軸，透過客觀且不過分鑽牛角尖的分析，按主題為各宗教進行介紹，希望幫助大家對世界信仰有更清晰的瞭解，甚至產生更進一步興趣的契機。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
AWS DeepRacer
AWS GameDay