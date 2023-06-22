《宗教超圖解》：世界各大宗教信徒最多的國家分別是？

作者：馬修・格杭佩（Matthieu Grimpret）、繪者：瑪芮露．達蒙（Marylou Darmon）

有多少信徒？

數字與宗教有時就像彼此不相容的水與油，像是要算出神的總數就很困難，當然，想統計信徒的人數也絕非易事！而且若要算出在這些信徒之中，實踐教義的有多少人，恐怕就更難了吧？這個提問甚至還會繼續引起其他的「問題」，比方說，明明每週日都沒參加彌撒，卻自稱天主教徒的意義是什麼？說到底，與宗教有關的統計又有何意義可言？至少重點絕不是要衡量各種宗教，因為這就像是在比較每個人的家庭一樣，根本無法計算出高低與優劣。

Photo Credit: 創意市集出版

與宗教有關，但最不確實的數字

飛天義大利麵神教（Pastafarianism，編註：於2005年在美國誕生）是被荷蘭以及其他多個國家承認的一神教。這個宗教以「飛天義大利麵神」為主神，信徒會將進行儀式時使用的濾麵器戴在頭上，信徒在全世界據說有一千八百萬人，但再也沒有比這個人數更不確實的數字了。

信徒都在哪裡？

有些宗教存續了幾世紀甚至是幾千年，而這些宗教的信徒如今都分布在哪些地區？又能從這些分布看出什麼端倪呢？比方說，可以發現基督教與伊斯蘭教與其他的主要宗教不一樣，信徒都分布在距離發源地（耶路撒冷、羅馬、麥加）很遠的地區，但這或許代表這些宗教具有強大的普世性，而且傳道人也較有熱情（在此刻意不說成武力）。這些信徒有時以祈禱為武器，有時則會一邊揮舞著手中的劍，一邊宣揚教義。

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宗教的少數派

在全世界的宗教信徒之中，有四分之一的教徒在自己的國家是少數派。在粗略估算之下，有七成的佛教徒住在主要宗教非佛教的國家，不過沒有遇到什麼大問題。反觀巴基斯坦的基督教徒或羅興亞人（緬甸的伊斯蘭教徒），到現在則都還遭受著嚴重的迫害。

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書籍介紹

本文摘錄自《宗教超圖解：100張圖秒懂世界信仰文明與神祇知識》，創意市集出版

作者：馬修・格杭佩（Matthieu Grimpret）

繪者：瑪芮露．達蒙（Marylou Darmon）

譯者：黃瑞華、許桑

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教義思想、組織階級、祭典儀式、歷史考證、流派差異、終極追求⋯⋯海量知識去菁，揭開宗教神秘面紗

如果你曾經認為宗教是複雜的，對許多不同的解釋和想法所疑惑，本書將帶你更快速輕鬆地理解它的各種面貌。

作者為法國知名宗教研究學者，搭配新銳資訊圖表設計師，蒐羅了和宗教相關的大量數據和歷史資料，再以精心設計的圖表方式重新呈現，配合簡潔明快的說明，讓讀者們能夠更直觀地理解宗教的「本質」，而不需要太多繁瑣或艱深的古文釋義。從100張完整清楚的資訊圖表中，揭開宗教的神祕面紗，直擊信仰對人類的意義，乃至對社會的影響。

在這個宗教與我們息息相關，無論是否為信徒，也無可避免會接觸到各種相關事物的現代社會，除了能夠藉此了解如今世界上發生的戰爭、恐怖主義和政治衝突等情勢原由，也不必再擔心於工作或社交場合時，因為對宗教的不了解而誤踩別人的禁忌雷點，甚至還能進一步思考作者對於信仰深入內化的各種有趣提問，從「表」到「裏」真正探索對自身的認識。

基督教、佛教、伊斯蘭教、道教、印度教、日本神道、猶太教⋯⋯數千年智慧化繁為簡，涵蓋多元文化層面

從「信徒如何禱告？」這樣的常識性問題，到「救贖的意義是什麼？」等一般被認為是難以回答的邏輯問題，都是本書所談及的內容之一。

另一個最大的特點是收錄了許多與宗教相關的有趣數字，例如：佛教徒在起源地印度只佔總人口的「1.2%」、但丁神曲裡的天堂有哪「9」層、伊勢神宮每「20」年就要解體一次、齋戒月裡的食物消耗量是平常的「130%」⋯⋯等等。

除了明確的數據資訊、豐富的插畫圖表，全書更以各大宗教為主軸，透過客觀且不過分鑽牛角尖的分析，按主題為各宗教進行介紹，希望幫助大家對世界信仰有更清晰的瞭解，甚至產生更進一步興趣的契機。

Photo Credit: 創意市集出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰