專訪非典型的泰國政治家皮塔：「我想再幹十年，然後就該幹點別的了」
我們想讓你知道的是
皮塔出生在一個富裕的泰國家庭。他十幾歲時在紐西蘭上學，後來在美國讀研究生，畢業後到家族米糠企業工作，以及在叫車公司Grab擔任高管，這些經歷都影響了他的性格。儘管他近期承擔著不少責任，仍然抽出時間與家人在一起，對事情會解決持輕鬆樂觀的態度。他告訴我：「我不想像其他泰國政客一樣，七八十歲還在為職位而戰。」
皮塔·林家倫拉（Pita Limjaroenrat）並非是一位典型的泰國政治家。
泰國內閣部長的平均年齡為65歲，尊敬長輩仍是珍貴傳統，而皮塔·林家倫拉很年輕（看起來比實際的42歲年輕得多），並且毫不掩飾地自信，這使他脫穎而出。
他所領導的改革派「前進黨」（Move Forward）在最近一次選舉中領先於其他政黨，結果令人震驚。他將成為78年來最年輕的總理，這讓大部分時間都在統治泰國的保守派政治機構感到震驚。
與第二大政黨「為泰黨」（Pheu Thai）組建聯合政府的艱難談判正在進行中。為泰黨自2001年以來贏得了泰國的每一次選舉，並有望贏得5月14日舉行的選舉。
為泰黨和前進黨都認為自己是進步的政黨，反對像2014年政變那樣用軍事干預政治，那場政變推翻了為泰黨政府。
但是，前進黨的年輕活動人士智勝老黨，並擊敗了該黨的許多候選人，他們以富有想象力的、基於社交媒體的競選活動，為選民提供了與過去徹底決裂的機會以及不同的政治領導。
「我不一樣，」皮塔告訴我。「我們組建聯合政府不是為了尋求權宜之計，也不是為了讓我成為總理。我在政府是為人民服務。世界已經變了。
「我不需要成為一個強壯的男人，帶著有毒的男子氣概，來確保『人們必須聽我的，我必須一直成為聚光燈下的那個人』。」
「我不需要一直保持完美。我可以像泰國的普通人一樣，騎摩托車，像其他人一樣在街上吃東西。」
皮塔出生在一個富裕的泰國家庭。
他十幾歲時在紐西蘭上學，後來在美國讀研究生，畢業後到家族米糠企業工作，以及在叫車公司Grab擔任高管，這些經歷都影響了他的性格。
他欣賞腳踏實地的領導人，比如紐西蘭的潔辛達．阿爾登（Jacinda Ardern）和烏拉圭的何塞·「佩佩」·穆希卡（Josjos「Pepe」Mujica）。
前進黨擁有泰國選舉史上最雄心勃勃的改革議程。該黨宣佈了300項政策，其中包括推動泰國LGBTQ人群的平等婚姻，結束徵兵，解決商業壟斷問題，以及改革教育體系以適應21世紀的經濟。
該黨計劃廢除軍方起草的憲法，並將軍方的許多商業利益置於財政部之下。
皮塔說：「現在是結束軍事政變循環的時候了，也是結束為政變打開大門的政治腐敗的時候了。」
但該黨最具爭議的提議是修改《君主法》（lèse majesté law），並開始討論君主制與泰國人民之間的關係。該法對被判侮辱王室的人處以長期監禁。
在250名參議員中，有許多人說，他們將因這個問題而阻止「前進黨」的人選擔任總理。這些參議員由前軍政府任命，按照規定，他們必須參加議會投票選出下一任總理。
「那個時代的情緒已經改變了，」皮塔說。
「我認為我們現在已經可以成熟和寬容地談論君主制。即使保守派也明白，君主立憲制在21世紀應該扮演什麼角色。」
「我們贏得了1400萬人的選票。他們明白，這很清楚、很透明，這是我們想要推動的議程之一。」
這位前進黨領導人相信，他的聯盟目前在議會下院500個席位中擁有312個席位，將得到64名參議員的支持，使他們獲得所需的絕對多數。
然而，參議院內部消息人士表示，只要前進黨繼續致力於修改《君主法》，這將很難實現；但至少有一些參議員，他們的非選舉任期只剩下一年，對於反對一個在選舉中贏得明顯多數的聯盟感到不安。
皮塔也承諾採取新的外交政策。
過去10年，在軍方政府的領導下，泰國被普遍認為在國際事務中沒有發揮應有的作用，總理巴育（Prayuth Chan-ocha，又稱帕拉育）對外交政策不感興趣。
「當然，我們需要更多地與國際社會接觸，」皮塔說。
「我們必須重新平衡。我們必須大聲疾呼，我們必須站在以規則為基礎的世界秩序一邊。不說話，在外交政策上沒有分量。」
「我們的許多問題，無論是經濟問題、空氣污染問題，還是化肥價格問題，都來自世界其他地區。」
他說，他的政府將與泰國的鄰國東協（東南亞國家協會）更密切地合作，尋求解決緬甸內戰的辦法，他還會試圖將更多的人道主義援助輸送到泰緬邊境。
這位年輕的候任總理面臨著令人生畏的挑戰。
一方面是持懷疑態度的參議院，另一方面是需要與為泰黨達成協議。為泰黨只比進步黨少贏得10個席位，而且其團隊中有更多經驗豐富的談判代表。
為泰黨一直要求獲得最高職位，以及有權力的國會議長的職位。皮塔認為，要想讓他的許多新法案獲得通過，這個職位是優先考慮的。
他的政黨主要由首次當選的議員組成，其中一些人年齡太小，達不到擔任部長的35歲門檻，還有一些人因過去的政治活動仍面臨嚴重的刑事指控。
為泰黨在意識形態上更加靈活，對君主制採取不干涉的態度，可以選擇加入另一個聯盟，該聯盟包括即將離任的政府中的政黨。不過前進黨排除了這種妥協，該黨通過承諾不與將軍們做交易贏得了許多選票。
皮塔認為，兩黨都不能放棄他所稱的夢想和希望聯盟，因為這會損害他們的聲譽。
他輕鬆地承擔著這些責任，仍然抽出時間與家人在一起，對事情會解決持輕鬆樂觀的態度。他告訴我：
「我不想像其他泰國政客一樣，七八十歲還在為職位而戰。」
「我想再幹十年，然後就該幹點別的了。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 泰國國會大選的「頭銜與階級文化」：候選人有軍階是加分，已婚與未婚也需明確區分
- 6張圖看泰國大選：每四年就改一次選制，泰國選舉到底怎麼選？
- 2023泰國大選（上）：學運抗爭沉寂後的首場大選登場，親軍方憲法注定民主化道阻且長
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
“2023泰國大選”的相關議題
- 2023-05-31 專訪非典型的泰國政治家皮塔：「我想再幹十年，然後就該幹點別的了」
- 2023-05-25 專訪泰語老師「泰國冰塊」：紅黃衫軍跟塔克辛已成過去式，希望新的政治氣象能改變泰國
- 2023-05-24 曾表示拉近台灣關係的「準總理」皮塔，未來會迎向「價值觀外交」重振泰國國際地位嗎？
Tags：
10大必買南投伴手禮
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。