專訪非典型的泰國政治家皮塔：「我想再幹十年，然後就該幹點別的了」

皮塔·林家倫拉（Pita Limjaroenrat）並非是一位典型的泰國政治家。

泰國內閣部長的平均年齡為65歲，尊敬長輩仍是珍貴傳統，而皮塔·林家倫拉很年輕（看起來比實際的42歲年輕得多），並且毫不掩飾地自信，這使他脫穎而出。

他所領導的改革派「前進黨」（Move Forward）在最近一次選舉中領先於其他政黨，結果令人震驚。他將成為78年來最年輕的總理，這讓大部分時間都在統治泰國的保守派政治機構感到震驚。

與第二大政黨「為泰黨」（Pheu Thai）組建聯合政府的艱難談判正在進行中。為泰黨自2001年以來贏得了泰國的每一次選舉，並有望贏得5月14日舉行的選舉。

為泰黨和前進黨都認為自己是進步的政黨，反對像2014年政變那樣用軍事干預政治，那場政變推翻了為泰黨政府。

但是，前進黨的年輕活動人士智勝老黨，並擊敗了該黨的許多候選人，他們以富有想象力的、基於社交媒體的競選活動，為選民提供了與過去徹底決裂的機會以及不同的政治領導。

Ｐ Photo Credit：Getty Images/ BBC News 在宣傳車上的皮塔。

「我不一樣，」皮塔告訴我。「我們組建聯合政府不是為了尋求權宜之計，也不是為了讓我成為總理。我在政府是為人民服務。世界已經變了。

「我不需要成為一個強壯的男人，帶著有毒的男子氣概，來確保『人們必須聽我的，我必須一直成為聚光燈下的那個人』。」 「我不需要一直保持完美。我可以像泰國的普通人一樣，騎摩托車，像其他人一樣在街上吃東西。」

皮塔出生在一個富裕的泰國家庭。

他十幾歲時在紐西蘭上學，後來在美國讀研究生，畢業後到家族米糠企業工作，以及在叫車公司Grab擔任高管，這些經歷都影響了他的性格。

他欣賞腳踏實地的領導人，比如紐西蘭的潔辛達．阿爾登（Jacinda Ardern）和烏拉圭的何塞·「佩佩」·穆希卡（Josjos「Pepe」Mujica）。

前進黨擁有泰國選舉史上最雄心勃勃的改革議程。該黨宣佈了300項政策，其中包括推動泰國LGBTQ人群的平等婚姻，結束徵兵，解決商業壟斷問題，以及改革教育體系以適應21世紀的經濟。

該黨計劃廢除軍方起草的憲法，並將軍方的許多商業利益置於財政部之下。

皮塔說：「現在是結束軍事政變循環的時候了，也是結束為政變打開大門的政治腐敗的時候了。」

但該黨最具爭議的提議是修改《君主法》（lèse majesté law），並開始討論君主制與泰國人民之間的關係。該法對被判侮辱王室的人處以長期監禁。

在250名參議員中，有許多人說，他們將因這個問題而阻止「前進黨」的人選擔任總理。這些參議員由前軍政府任命，按照規定，他們必須參加議會投票選出下一任總理。

「那個時代的情緒已經改變了，」皮塔說。

Photo Credit: EPA / BBC News 前進黨利用社交媒體贏得了大量民眾的支持。

「我認為我們現在已經可以成熟和寬容地談論君主制。即使保守派也明白，君主立憲制在21世紀應該扮演什麼角色。」 「我們贏得了1400萬人的選票。他們明白，這很清楚、很透明，這是我們想要推動的議程之一。」

這位前進黨領導人相信，他的聯盟目前在議會下院500個席位中擁有312個席位，將得到64名參議員的支持，使他們獲得所需的絕對多數。

然而，參議院內部消息人士表示，只要前進黨繼續致力於修改《君主法》，這將很難實現；但至少有一些參議員，他們的非選舉任期只剩下一年，對於反對一個在選舉中贏得明顯多數的聯盟感到不安。

皮塔也承諾採取新的外交政策。

過去10年，在軍方政府的領導下，泰國被普遍認為在國際事務中沒有發揮應有的作用，總理巴育（Prayuth Chan-ocha，又稱帕拉育）對外交政策不感興趣。

「當然，我們需要更多地與國際社會接觸，」皮塔說。 「我們必須重新平衡。我們必須大聲疾呼，我們必須站在以規則為基礎的世界秩序一邊。不說話，在外交政策上沒有分量。」 「我們的許多問題，無論是經濟問題、空氣污染問題，還是化肥價格問題，都來自世界其他地區。」

他說，他的政府將與泰國的鄰國東協（東南亞國家協會）更密切地合作，尋求解決緬甸內戰的辦法，他還會試圖將更多的人道主義援助輸送到泰緬邊境。

這位年輕的候任總理面臨著令人生畏的挑戰。

一方面是持懷疑態度的參議院，另一方面是需要與為泰黨達成協議。為泰黨只比進步黨少贏得10個席位，而且其團隊中有更多經驗豐富的談判代表。

為泰黨一直要求獲得最高職位，以及有權力的國會議長的職位。皮塔認為，要想讓他的許多新法案獲得通過，這個職位是優先考慮的。

Photo Credit: GettyImages 皮塔（中）於5月18日宣布前進黨將與7個政黨組成聯合政府

他的政黨主要由首次當選的議員組成，其中一些人年齡太小，達不到擔任部長的35歲門檻，還有一些人因過去的政治活動仍面臨嚴重的刑事指控。

為泰黨在意識形態上更加靈活，對君主制採取不干涉的態度，可以選擇加入另一個聯盟，該聯盟包括即將離任的政府中的政黨。不過前進黨排除了這種妥協，該黨通過承諾不與將軍們做交易贏得了許多選票。

皮塔認為，兩黨都不能放棄他所稱的夢想和希望聯盟，因為這會損害他們的聲譽。

他輕鬆地承擔著這些責任，仍然抽出時間與家人在一起，對事情會解決持輕鬆樂觀的態度。他告訴我：

「我不想像其他泰國政客一樣，七八十歲還在為職位而戰。」 「我想再幹十年，然後就該幹點別的了。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒