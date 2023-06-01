中國跨省份民調：誰更支持「武統」台灣？多少人認為「兩岸不一定要統一」？
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在兩岸局勢緊張及美中關係不睦的當下，相關調研引發各方關注。兩位作者在論文最後也提到研究結果或可讓美國決策者認識到，對多數中國受訪者來說，並沒有一個立即出兵武統台灣的時鐘正在倒數，美國無須施行強硬的對中政策。
今年五月，知名英文期刊《當代中國》（Journal of Contemporary China）發表了一份有關近1800多位中國公民針對「武統」台灣的相關民調結果。研究調查顯示，受訪者中表示支持北京「武統」台灣者僅有55%，而且有33%的受訪者不同意動用武力統一台灣，表態希望立即對台灣發動戰爭者則僅有1%，民調結果引發輿論討論。
事實上，有關中國民眾對於兩岸議題的看法，因為議題敏感一直不多見。因此，近年來發表的幾分相關學術民調研究，都引發持續關注。此次發表最新研究的兩位作者分別是新加坡國立大學劉遙（Adam Y. Liu）助理教授及紐約大學上海分校副教授李曉雋。
民調報告作者之一的劉遙告訴《BBC中文》說，「最重要的發現是大陸民眾對解決台灣問題的手段有比較大的包容性，並不是像預期的一樣多數都傾向武統。換言之，研究結果顯示，武統並沒有在受訪者間獲得壓倒性的支持。」
在兩岸局勢緊張及美中關係不睦的當下，相關調研引發各方關注。兩位作者在論文最後也提到研究結果或可讓美國決策者認識到，對多數中國受訪者來說，並沒有一個立即出兵武統台灣的時鐘正在倒數，美國無須施行強硬的對中政策。
美國內華達大學拉斯維加斯分校政治學系助理教授王宏恩在分析該民調結果時對《BBC中文》表示，這篇文章的結論之一是較高教育程度的中國公民更支持武統，事實上與過去其他學者的研究相同，亦即在社會階層越頂端的中國民眾，越會在民調上跟官方宣傳口徑一致。
長期從事政治民意調查及研究的王宏恩補充說，「但這也有一些隱憂，畢竟55%仍是過半數字，代表就算中國忽然民主化，台灣還是可能處在威脅之下」。
劉遙也對其他媒體強調，該調查對北京中南海傳達了「武力統一」並非多數受訪者認為的唯一選擇，北京也許無須認為對台灣需要採取更強硬的態度，因為對多數受訪者而言，更溫和的兩岸政策也是可以被接受的。
「武統」民調
此次劉遙二人的研究調查是透過線上選擇加入（online opt-in panel）形式進行。抽樣受訪者遍及中國大陸各地，從不同年齡、收入及性別的受訪者都有，調查是在2020年底到2021年初進行，一共回收2000多份問卷，再篩選過濾1824份有效問卷後再進行分析。受訪者不包含居住在海外的中國公民。
但是，如同所有的政治民調一樣，因為樣本數、問題導向或分析方法等，皆會影響最後的統計數據分析結果。一般來說，小規模的抽樣研究並不能代表所有人，但是需做到精確統計及分析，從樣本中提供凖確的數字給外界參考。
譬如，劉遙向《BBC中文》解釋，問卷問題特別強調台灣沒有宣佈「台獨」，「在不發生重大『台獨』事變的情況下，受訪者並不認為『武統』迫在眉睫。中國政府即使選擇保持現狀也並不見得會失分。」
「我們並沒有在問卷中設計一些特殊的情境，如台灣當局觸碰大陸的《反分裂國家法》。」他補充。
針對問卷結果為何「只有」55%的人支持「武統」，王宏恩對《BBC中文》表示，這可能跟該問卷設計上的問法有關。他說，因為該調查問卷問的是，「是否要在2024年武統台灣」，而發問卷的時間點是2021年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐之際，「當時很多中國民眾可能覺得沒空、或覺得2024年太近了。我認為假如問的是——是否永遠放棄武力攻打台灣，數字可能會有不同。」
這份調查問卷設計了五種不同的「統一台灣」手段，包含武力攻台或經濟脅迫等方式。結果顯示，只有55％的受訪者支持對台灣發動全面戰爭，但只有1%的最極端選項，亦即直接開戰。其他選項，包括「在台灣外圍發動有限度的軍事行動」有58%的支持率；「對台灣實施經濟制裁」則有57%的支持率。「維持現狀，以強化經濟與軍事實力，直至統一」則有57%。
此外，針對「兩岸可以各自為政，不一定非要統一」的問題，有22%的受訪者表示「接受」，71%表示「不接受」，7%表示「不確定」。香港媒體《南華早報》指出，針對在中國屬於高度敏感的台海議題，竟然有22％的受訪者表示「兩岸不一定要統一」，令人感到意外。
教育程度越高越支持「武統」？
劉遙也告訴《BBC中文》，此份調查同時發現，高齡、男性及教育程度高的受訪者較支持中南海使用激烈手段處理台灣問題，包含「武統」。
該調查推估出來的其中一個解釋是，或許是年紀較大的中國人耐心逐漸流失，而他們冀望在有生之年能看到台灣問題以某種方式解決，而非持續地等下去。但是，無論如何，研究者認為，調查結果某種程度上挑戰了北京官方的主流論述，即「收復台灣幾乎是每一個中國人的集體意志。」
王宏恩告訴《BBC中文》，事實上，近年來在中國研究前沿期刊《當代中國》，不同學者發表的「武統民意」研究具有相似的研究結果。
譬如，2022年，由中國華南理工大學研究群組，在2019年透過手機訪問1729位沿海城市的中國公民有關「武統台灣」的意見發現，有58%的受訪者支持武力攻打台灣，而且男性、收入和教育程度較高、跟台灣人有接觸、認為中國經濟比台灣好的受訪者，更支持「武統台灣」。
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。