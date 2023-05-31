誠品生活股東會：吳旻潔回應個資外洩風波，預估電商還需3、4年才能轉虧為盈
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對於誠品投資電商「還要虧多久」，吳旻潔說，營收經濟規模很重要，高客單營收成長也是關鍵，誠品倉儲物流可達80億到100億的營收金額，而營運團隊和技術團隊大約有百人，加上租金設備支出，預估電商部分還要3到4年才能轉盈，而整個公司轉盈則是比較快到來、「來日不遠」。
（中央社）誠品生活董事長吳旻潔預估，投資電商還要3、4年才能賺錢，整體轉盈則「來日不遠」，未來會在馬來西亞、日本追求規模經濟；誠品同時完成董監改選，前經濟部長張家祝與房產專家趙正義入列。
誠品生活昨（30）日召開股東會，吳旻潔致詞時表示，疫情解封後整個市場重回成長，誠品2022年合併營收新台幣55.84億元，比前年增加19.3%，歸屬於母公司業主淨損1.88億元，較前年虧損2.28億元縮小，每股虧3.97元，較2021年每股虧4.82元虧損減少。
吳旻潔表示，2022年虧損主因是公司投資電商等全通路導致攤提成本提高，但去（2022）年第4季轉正，誠品積極打造電商第二曲線，「誠品線上」從2021年營運至今2年多，去年線上消費會員已占3成。
對於誠品投資電商「還要虧多久」，吳旻潔說，營收經濟規模很重要，高客單營收成長也是關鍵，誠品倉儲物流可達80億到100億的營收金額，而營運團隊和技術團隊大約有百人，加上租金設備支出，預估電商部分還要3到4年才能轉盈，而整個公司轉盈則是比較快到來、「來日不遠」。誠品對今年營運終端營收樂觀，但獲利還是相對保守，在發揮虛實整合效益前，「請股東先稍微忍受投資虧損」。
她也說，今年是誠品有史以來展店和撤店面積最多的一年，展店總共超過2.7萬坪，撤店1.7萬，今年營業面積將淨增加1萬坪。
撤店方面，吳旻潔說，今年撤店包括首季台北站前地下街和年底的信義大店，她認為這是健康的體質調整，兩個點租賃成本相對高，面臨疫情等變數是最大虧損的來源，未來誠品會設法會降低持有成本，找到理念相同、互相信任的夥伴。而從撤店經驗發現，中大型的獨立店有機會獲利能力和大店不相上下，例如南西店面積是信義店的40%，但業績達到60%、人流80%，獲利甚至相當接近。
展店方面，吳旻潔說，新店裕隆城占地1.9萬坪，即將於今年9月開幕，預計明年度會是營收最高的店點，而位於台中七期的台中480店營業規模約7500坪，預計10月分階段開業，會是中南部最大據點；而這兩個店的投資認列會在今年產生一次性費用，約影響損益1億元，但明年開始會為誠品生活帶來獲利重要貢獻。她也預告，誠品與餐飲品牌碳佐麻里共同打造的台南旗艦店，將於明年第4季開幕。
針對誠品行旅，吳旻潔說，走過疫情風霜的誠品行旅今年度將有機會扭轉虧損，目前約有7成住房，平均房價約6000元，預估明年度會開始具體貢獻獲利。
海外展店部分，吳旻潔表示，目前香港常駐店有8家，快閃店有7間；馬來西亞和日本剛從疫情後穩定恢復中，未來都會追求規模經濟。中國蘇州店今年營運開始從疫情中恢復轉為暢旺，此時會靜觀其變，不會大肆擴張，也不會太極端的作為。台灣社區店則會加快腳步。
誠品股東會昨日完成新任董監改選，選任5席董事、4席獨董。值得注意的是，曾任經濟部長與開發金董事長的張家祝、仲量聯行董事趙正義，以及前淘寶海外台灣總經理游士逸等入列擔任董事。
吳旻潔受訪時表示，誠品的第一曲線發展與實體通路和房地產有關，趙正義在這方面是專家；張家祝產官學經驗豐富，有國際視野，有助於誠品海內外布局；游士逸則是電商熟手，將借重所有董事專業背景，協助誠品發展。
對於誠品未來是否會持有自有資產的想法，吳旻潔說要看緣分，但還是認為誠品展店不需要靠重資本、標土地和建造，可能未來會有更多類似台南店碳佐麻里的合作模式，也不排除和地產業有很多靈活合作的可能性。
數發部就個資外洩開罰誠品生活10萬元
數位發展部數位產業署昨日發布新聞稿，表示針對蝦皮、誠品生活及旋轉拍賣等業者涉及消費者個資外洩事件，依據《個人資料保護法》第22條規定辦理行政檢查，並請業者限期改正後，蝦皮及誠品生活未依《個資法》規定採行適當之安全措施，且屆期仍未改正，已違反《個資法》第27條第1項規定，因此，分別對於蝦皮處以20萬元罰鍰，對誠品生活處以10萬元罰鍰。
數發部數位產業署指出，誠品生活案經該署實地行政檢查，現場已發現在帳號管理上執行未確實，另要求事後提供之補充或佐證資料，該公司個資盤點資料仍不完整，且針對委外廠商監督管理未落實執行，因此依據《《個資法》》第48條第4款併第50條規定處分，業者併同其負責人罰鍰計新臺幣10萬元。
數位部強調，已要求前述業者落實《個資法》相關規定，並限期請業者再為改正，如屆期未改正，將按次處分。同時數位部要求各電商業者務必重視個資保護，並且數位部也會引入相關解決方案例如隱碼技術，與電商業者合作，持續強化個資保護措施。
《中央社》報導，誠品董事長吳旻潔昨日在股東會上也主動就個資風波向股東說明，她表示，誠品充分認知資安韌性是未來永續營運關鍵能力，也是公司治理重要的要求指標，過去2年誠品遵守NIST網路安全框架（Cybersecurity Framework，CSF）準則。
她也說，誠品發展電商，並投入大量資源、人力、金額在資安這件事，強調「我們不曾懈怠」，但相信誠品還可以持續努力精進，希望股東放心，誠品了解資安韌性是營運關鍵能力，會投入大量資源，以及避免下次有類似狀況。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。