誠品生活股東會：吳旻潔回應個資外洩風波，預估電商還需3、4年才能轉虧為盈

（中央社）誠品生活董事長吳旻潔預估，投資電商還要3、4年才能賺錢，整體轉盈則「來日不遠」，未來會在馬來西亞、日本追求規模經濟；誠品同時完成董監改選，前經濟部長張家祝與房產專家趙正義入列。

誠品生活昨（30）日召開股東會，吳旻潔致詞時表示，疫情解封後整個市場重回成長，誠品2022年合併營收新台幣55.84億元，比前年增加19.3%，歸屬於母公司業主淨損1.88億元，較前年虧損2.28億元縮小，每股虧3.97元，較2021年每股虧4.82元虧損減少。

吳旻潔表示，2022年虧損主因是公司投資電商等全通路導致攤提成本提高，但去（2022）年第4季轉正，誠品積極打造電商第二曲線，「誠品線上」從2021年營運至今2年多，去年線上消費會員已占3成。

對於誠品投資電商「還要虧多久」，吳旻潔說，營收經濟規模很重要，高客單營收成長也是關鍵，誠品倉儲物流可達80億到100億的營收金額，而營運團隊和技術團隊大約有百人，加上租金設備支出，預估電商部分還要3到4年才能轉盈，而整個公司轉盈則是比較快到來、「來日不遠」。誠品對今年營運終端營收樂觀，但獲利還是相對保守，在發揮虛實整合效益前，「請股東先稍微忍受投資虧損」。

她也說，今年是誠品有史以來展店和撤店面積最多的一年，展店總共超過2.7萬坪，撤店1.7萬，今年營業面積將淨增加1萬坪。

撤店方面，吳旻潔說，今年撤店包括首季台北站前地下街和年底的信義大店，她認為這是健康的體質調整，兩個點租賃成本相對高，面臨疫情等變數是最大虧損的來源，未來誠品會設法會降低持有成本，找到理念相同、互相信任的夥伴。而從撤店經驗發現，中大型的獨立店有機會獲利能力和大店不相上下，例如南西店面積是信義店的40%，但業績達到60%、人流80%，獲利甚至相當接近。

展店方面，吳旻潔說，新店裕隆城占地1.9萬坪，即將於今年9月開幕，預計明年度會是營收最高的店點，而位於台中七期的台中480店營業規模約7500坪，預計10月分階段開業，會是中南部最大據點；而這兩個店的投資認列會在今年產生一次性費用，約影響損益1億元，但明年開始會為誠品生活帶來獲利重要貢獻。她也預告，誠品與餐飲品牌碳佐麻里共同打造的台南旗艦店，將於明年第4季開幕。

針對誠品行旅，吳旻潔說，走過疫情風霜的誠品行旅今年度將有機會扭轉虧損，目前約有7成住房，平均房價約6000元，預估明年度會開始具體貢獻獲利。

海外展店部分，吳旻潔表示，目前香港常駐店有8家，快閃店有7間；馬來西亞和日本剛從疫情後穩定恢復中，未來都會追求規模經濟。中國蘇州店今年營運開始從疫情中恢復轉為暢旺，此時會靜觀其變，不會大肆擴張，也不會太極端的作為。台灣社區店則會加快腳步。

誠品股東會昨日完成新任董監改選，選任5席董事、4席獨董。值得注意的是，曾任經濟部長與開發金董事長的張家祝、仲量聯行董事趙正義，以及前淘寶海外台灣總經理游士逸等入列擔任董事。

吳旻潔受訪時表示，誠品的第一曲線發展與實體通路和房地產有關，趙正義在這方面是專家；張家祝產官學經驗豐富，有國際視野，有助於誠品海內外布局；游士逸則是電商熟手，將借重所有董事專業背景，協助誠品發展。

對於誠品未來是否會持有自有資產的想法，吳旻潔說要看緣分，但還是認為誠品展店不需要靠重資本、標土地和建造，可能未來會有更多類似台南店碳佐麻里的合作模式，也不排除和地產業有很多靈活合作的可能性。

數發部就個資外洩開罰誠品生活10萬元

數位發展部數位產業署昨日發布新聞稿，表示針對蝦皮、誠品生活及旋轉拍賣等業者涉及消費者個資外洩事件，依據《個人資料保護法》第22條規定辦理行政檢查，並請業者限期改正後，蝦皮及誠品生活未依《個資法》規定採行適當之安全措施，且屆期仍未改正，已違反《個資法》第27條第1項規定，因此，分別對於蝦皮處以20萬元罰鍰，對誠品生活處以10萬元罰鍰。

數發部數位產業署指出，誠品生活案經該署實地行政檢查，現場已發現在帳號管理上執行未確實，另要求事後提供之補充或佐證資料，該公司個資盤點資料仍不完整，且針對委外廠商監督管理未落實執行，因此依據《《個資法》》第48條第4款併第50條規定處分，業者併同其負責人罰鍰計新臺幣10萬元。

數位部強調，已要求前述業者落實《個資法》相關規定，並限期請業者再為改正，如屆期未改正，將按次處分。同時數位部要求各電商業者務必重視個資保護，並且數位部也會引入相關解決方案例如隱碼技術，與電商業者合作，持續強化個資保護措施。

《中央社》報導，誠品董事長吳旻潔昨日在股東會上也主動就個資風波向股東說明，她表示，誠品充分認知資安韌性是未來永續營運關鍵能力，也是公司治理重要的要求指標，過去2年誠品遵守NIST網路安全框架（Cybersecurity Framework，CSF）準則。

她也說，誠品發展電商，並投入大量資源、人力、金額在資安這件事，強調「我們不曾懈怠」，但相信誠品還可以持續努力精進，希望股東放心，誠品了解資安韌性是營運關鍵能力，會投入大量資源，以及避免下次有類似狀況。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航