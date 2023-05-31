英外相訪北約東翼強化對俄嚇阻，強調烏克蘭有權為自我防衛攻擊境外軍事目標
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柯維立在記者會回應英國媒體提問表示，烏克蘭有在本國領土邊界內自我防衛的正當權利，同時也有權利將軍力投射至境外，以削弱俄羅斯投射軍力至烏克蘭境內的能力。他強調，境外正當的軍事目標是烏克蘭作為被侵略國自我防衛的一部分，這是受英國和其他國家認可的立場。
英外相訪北約東翼，尋求強化對俄嚇阻、瑞典入會
（中央社）英國外交大臣柯維立（James Cleverly）今天（當地時間30日）在愛沙尼亞展開「北約東翼」訪問行程，隨後將前往挪威出席31日登場的北大西洋公約組織（NATO）外長非正式會議。強化北約對俄羅斯侵略的嚇阻和防衛能力、支援烏克蘭是行程重點。
在此之前，柯維立3月曾訪問摩爾多瓦、喬治亞和哈薩克，都是被莫斯科單方面劃入「勢力範圍」、甚至「歷史固有疆域」的俄羅斯周邊國家。
柯維立去年9月上任以來，今天首次訪問愛沙尼亞。英國外交部表示，柯維立將會晤愛沙尼亞官員、視察駐防當地的英國武裝部隊，並造訪一所收容逃離戰亂烏克蘭孩童的學校。
此外，柯維立將與愛沙尼亞科技企業交流，推動雙邊在數位醫療、永續能源等新科技以及經濟領域的進一步合作。
在北約東翼前進部署，英國武裝部隊在愛沙尼亞防區扮演領導角色。英國外交部指出，柯維立將訪問位於愛沙尼亞北部、臨波羅的海的艾馬利（Ämari）空軍基地，視察英國空軍操作第5代戰機「颱風」（Typhoon）執行空中巡邏任務，以及陸軍的阿帕契（Apache）和「野貓」（Wildcat）直升機支援多國演訓。
此外，柯維立將登上駐防波羅的海、正與數國盟軍進行操演的英國海軍兩棲攻擊艦「白島」（HMS Albion），與英國三軍基層交流。英國目前在愛沙尼亞派駐約850名武裝部隊人員參與北約東翼前進部署。
在挪威首都奧斯陸（Oslo）的北約外長非正式會議，除了確保各國持續在政治和軍事層面支援烏克蘭，柯維立將推動瑞典可在北約峰會登場前儘速取得加入北約的門票。目前瑞典入會主要遭遇成員國土耳其阻撓。北約決策機制為共識決。
北約峰會7月將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，除了瑞典，烏克蘭入會議題也備受矚目。英國官方曾在國會證實，就算烏克蘭無法在近期加入北約，邀請烏克蘭加入英國主導的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force, JEF）是各方正積極商議的選項。目前烏克蘭與北約和JEF皆已建立密切合作關係。
JEF主要由北歐與波羅的海國家組成，目前僅瑞典還不是北約成員國。相較於北約，JEF的軍事行動與部署不需共識決，各國可在相互諮商後自行決定是否參與，這有助JEF的快速反應能力、機動性和行動彈性。
英外相：烏克蘭有權為自我防衛攻擊境外軍事目標
莫斯科今天稍早再遭無人機攻擊。英國外交大臣柯維立說，他不揣測攻擊來源、也未有確切情資可分享，但攻擊「正當的境外軍事目標」應被視為烏克蘭自我防衛行動一部份，而被侵略的烏克蘭有權自衛。
柯維立今天訪問愛沙尼亞，與總理卡拉斯（Kaja Kallas）、外長薩克納（Margus Tsahkna）會晤，並在當地時間下午與薩克納一同登上目前駐防波羅的海的英國海軍兩棲攻擊艦「白島號」，舉行聯合記者會。
在北大西洋公約組織（NATO）東翼前進部署，英國武裝部隊在愛沙尼亞防區扮演領導角色。在去年有11國參與、一向由愛沙尼亞主導的北約「春季風暴」（Spring Storm）年度聯合軍演，英方首次有「旅級」規模部隊人員參與。去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，北約在馬德里峰會取得共識，應強化北約東翼前進部署、提升戰備與快速反應、緊急投射能力。
柯維立與薩克納今天皆表達支持瑞典在今年7月維爾紐斯峰會登場前，儘速加入北約，以及持續支援烏克蘭，直到烏克蘭勝利。
薩克納提到，在2008年的羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）峰會，北約達成烏克蘭終將加入北約的共識，而烏克蘭已證明自己對防衛歐洲的貢獻。他強調，歐洲防衛不該存在「灰色地帶」；歷史經驗顯示，「灰色地帶」往往只會刺激、加劇侵略行為。
柯維立在記者會回應英國媒體提問表示，烏克蘭有在本國領土邊界內自我防衛的正當權利，同時也有權利將軍力投射至境外，以削弱俄羅斯投射軍力至烏克蘭境內的能力。
他強調，境外正當的軍事目標是烏克蘭作為被侵略國自我防衛的一部分，這是受英國和其他國家認可的立場。
今天稍早大莫斯科地區遭數架無人機攻擊，受波及的地帶包括高階官員和富豪宅邸林立的魯布留夫卡（Rublyovka）郊區。這是繼本月初克里姆林宮遭無人機攻擊後，又一起俄烏戰火燒及俄羅斯心臟地帶的較重大事件。
俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea），並在烏東施行非法軍事占領和高壓統治至今。據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）統計，自去年2月24日俄羅斯發動全面侵略及無差別攻擊以來，至5月21日，烏克蘭至少有8895名平民死亡，實際傷亡數據可能更高。
英國在軍援烏克蘭方面屢扮演領導角色並引發其他國家跟進，是第一個提供烏克蘭殺傷性武器、西方主戰坦克（MBT）、長程飛彈，以及在自家境內訓練烏克蘭武裝部隊人員的國家，今年夏天並將率先開始訓練烏克蘭飛行員操作北約規格戰機，為各國未來向烏克蘭提供F-16等戰機做準備。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。