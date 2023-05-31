科索沃地方選舉種族衝突升溫，北約維和人員逾30傷，喬科維奇發言挺塞爾維亞惹議
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東歐巴爾幹半島的科索沃，因境內塞爾維亞裔與阿爾巴尼亞裔之間的衝突升溫緊張情勢，昨天以北約為主的維和部隊因與塞爾維亞示威者爆發衝突而有多人受傷。塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）昨天在法國公開賽對著攝影機鏡頭寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」，這段文字引發爭議。
科索沃北部塞爾維亞裔示威衝突，北約維和人員逾30傷
（中央社）科索沃北部的塞爾維亞族群近日示威，要求罷免數名近期當選市長的阿爾巴尼亞族人。北大西洋公約組織（NATO）駐當地部隊協助處理衝突，昨（30）日有超過30名維和人員負傷。
科索沃北部有許多塞爾維亞裔居民，他們不承認科索沃於2008年從塞爾維亞獨立，仍繼續效忠於塞爾維亞政府，並抗拒科索沃政府在這個地區鞏固統治的任何舉措。
北約駐科索沃部隊（KFOR）表示，示威群眾在北部的茲韋錢鎮（Zvecan）與警方爆發衝突，並試圖硬闖一棟政府大樓，維和人員在驅散群眾時受到「無端攻擊」。
塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）說，有52名塞爾維亞人受傷，3人重傷，有一人「被阿爾巴尼亞特種部隊兩度開槍射傷」。
匈牙利國防部長在臉書（Facebook）發文說，傷者包括20名以上的匈牙利軍人，其中7人傷勢嚴重，但狀況穩定。
義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）說，有11名義大利軍人受傷，其中3人重傷；總理梅洛尼（Giorgia Meloni）加入北約的行列，呼籲「各方退一步以緩和緊張情勢」。
科索沃的塞爾維亞族群抵制上月在北部城鎮舉行的選舉，即使當時投票率不到3.5％，仍讓數名阿爾巴尼亞族人掌控當地議會。
科索沃總理庫提（Albin Kurti）政府上週不顧歐洲聯盟和美國希望緩和緊張情勢的呼聲，仍讓這些市長正式就職。歐盟與美國都支持科索沃從塞爾維亞獨立。
許多塞爾維亞人要求科索沃警察部隊撤離，還要阿爾巴尼亞族市長下台，因為他們不認為這些市長能代表他們。
根據在場的《法新社》記者說法，好幾群塞爾維亞人早上在茲韋錢鎮市政大樓前與科索沃警方爆發衝突，並試圖闖入，執法人員於是動用催淚瓦斯。茲韋錢鎮人口以塞爾維亞裔居多。
《法新社》記者目擊，北約駐科索沃部隊的維和人員起初想分開示威群眾和警方，但隨後開始用盾牌和棍棒驅離群眾。
數名抗議群眾朝軍人丟擲石塊、瓶罐和汽油彈，不過很快就被擊退到距離市政大樓數百公尺遠的地方。
北約部隊在聲明中表示：「在對抗最激進的外圍群眾時，數名駐科索沃部隊的義大利和匈牙利軍人遭受無端攻擊，並因燃燒裝置爆炸而有骨折和燒傷。」
北約強烈譴責針對駐科索沃部隊的「無端」攻擊，稱這類行動「令人完全無法接受」。北約表示：「必須立即停止暴力。我們呼籲各方克制，不要採取進一步加劇緊張情勢的行動，並展開對話。」
科索沃緊張升溫，塞爾維亞總統將與美俄中會商
（中央社）在科索沃北部爆發新的衝突後，塞爾維亞總統辦公室昨晚表示，總統武契奇30日將與美、俄、中、英等國大使和歐盟代表團負責人會商，因應情勢發展。
《路透社》報導，在負責保衛科索沃北部3個城鎮的北大西洋公約組織（NATO）維和部隊與塞爾維亞裔示威者衝突導致約25名官兵受傷後，武契奇已將部隊的戰備提升至最高級。
塞爾維亞總統辦公室聲明指出，武契奇將於當地時間30日上午8時接見美國、義大利、法國、德國和英國大使，以及歐盟駐科索沃首府普里斯汀納（Pristina）辦事處的負責人。
之後武契奇將再分別與芬蘭、俄羅斯和中國大使會談。
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今晚譴責這起衝突，稱針對北約維和人員的暴力行為「絕對不能接受」，敦促即刻對話。
波瑞爾在推特上說：「歐盟敦促科索沃當局和抗議者應立即、無條件降溫局勢。」
科索沃北部的塞爾維亞裔杯葛當地鄉鎮市長選舉後，不滿當局讓阿爾巴尼亞裔人員在塞族為主的地區就職鄉鎮市長，發動示威。
科索沃北部爆示威衝突，歐盟促立即緩和緊張局勢
（中央社）科索沃北部昨天爆發衝突，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天表示暴力行徑「絕不可接受」，敦促科索沃和塞爾維亞領導人，必須立即緩和緊張局勢。
《法新社》報導，昨天，科索沃北部塞爾維亞裔因不滿阿爾巴尼亞裔候選人當選當地市鎮首長而展開抗議，並與警方爆發衝突，此外還有約30名協助處理衝突的北大西洋公約組織（NATO）維和部隊成員受傷。
波瑞爾表示，他已要求科索沃總理庫提和塞國總統武契奇避免採取任何「進一步的單方面行動」。
他說，「我要求雙方緊急採取措施，立即無條件緩和緊張局勢。」
波瑞爾指出，科索沃當局需要終止針對北部市政大樓的警察行動，塞族抗議者也應停止示威。
他警告，歐盟正討論，「如果各方持續抵制已提出的降溫措施，將採取下一步行動」。
上月，科索沃北部塞裔拒絕參與當地選舉，結果阿爾巴尼亞裔候選人在4個以塞裔人口為主的自治市鎮當選首長，當時投票率僅有3.5％。
許多塞爾維亞裔要求科索沃警察部隊撤離當地，還要阿爾巴尼亞裔市長下台，因為他們不認為這些市長能代表他們。
在科索沃北部塞裔人口為主的茲韋錢鎮（Zvecan），昨天早上有一群塞裔民眾聚集在鎮公所大樓前試圖闖入，警方發射催淚瓦斯，以驅散示威群眾。
北約駐科索沃部隊的維和人員起初想分開示威群眾和警方，但隨後開始用盾牌和棍棒驅離群眾。數名抗議群眾朝軍人丟擲石塊、瓶罐和汽油彈，不過很快就被擊退到距離市政大樓數百公尺遠的地方。
科索沃曾是塞爾維亞自治省，境內阿爾巴尼亞裔在逾20多年前起義，對抗塞爾維亞的壓迫統治，並於2008年宣布獨立，而科索沃北部以塞裔為主，這些塞裔從未承認獨立宣言，且仍視塞國貝爾格勒為他們的首都。
科索沃衝突風頭上，喬科維奇發言挺塞爾維亞惹議
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